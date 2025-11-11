¡Ú¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¡Û¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡¡¿·¤¿¤Ê¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤â
Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¤Ç¡¢11·î11Æü¤«¤é¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡Ù¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤¿±àÆâ¤¬10Æü¡¢ÊóÆ»¿Ø¤ËÀè¹Ô¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡Ø¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¦¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥ß¥Ã¥¡¼¤ä¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤é¤¬Á¥¤Ë¾è¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£¥À¥ó¥¹¤ä²Î¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£±àÆâ¤¬¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹»ÅÍÍ¤Ë
º£²ó¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤â¤ªÈäÏªÌÜ¡£¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¥á¥Ç¥£¥Æ¥ì¡¼¥Ë¥¢¥ó¥Ï¡¼¥Ð¡¼¤Î¶á¤¯¤Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÁõ¾þ¤¬¤Ä¤¤¤¿Ê£¿ô¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎµðÂç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤â
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¤Ï¹±Îã¤ÎÌó15¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤âÅÐ¾ì¡£°Å¤¤Ìë¶õ¤ò¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£