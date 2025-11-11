¤¿¤Ã¤¿°ì¿Í¤Î¡È³§¶Ð¡ÉÂ³¤¯µ×ÊÝ·ú±Ñ¡¢º¸Â¼ó·üÇ°¤âÂåÉ½³èÆ°¤òµÙ¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¿¿·õ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤¿·ë²Ì¤Ê¤Î¤«¤Ê¡×
¡¡ËüÁ´¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¿´¿È¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤¤È¤µ¤ì¤ë9·î¡¢10·î¡¢11·î¤ÎÏ¢Â³¥·¥ê¡¼¥º¤À¤¬¡¢ÆüËÜÂåÉ½MFµ×ÊÝ·ú±Ñ(¥½¥·¥¨¥À)¤Ïº¸Â¼ó¤Î¾õÂÖ¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â3¤«·îÏ¢Â³¤Ç¤Î¾·½¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡µ×ÊÝ¤Ï¾·½¸À©¸Â¤¬¤¢¤Ã¤¿24Ç¯¸µÆü¤Î¥¿¥¤Àï¤Èº£²Æ¤ÎE-1Áª¼ê¸¢¤ò½ü¤¡¢Âè2¼¡¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÁ´³èÆ°¤Ë»²²Ã¡£Æ±¤¸¤¯Á´¾·½¸¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿MF±óÆ£¹Ò¤¬Á°²ó¤Î³èÆ°¤òÉé½ý¤Ç¼Âà¤·¤¿¤¿¤á¡¢Á´Áª¼ê¤Ç¤¿¤Ã¤¿°ì¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡È³§¶Ð¡É¤À¡£11Æü¤ÎÎý½¬¸å¡¢µ×ÊÝ¤Ëº¸Â¼ó¤Î¾õÂÖ¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤Î3¤«·î¤â¾·½¸¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¤¿»×¤¤¤òÊ¹¤¯¤È¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¿¿·õ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤¿·ë²Ì¤Ê¤Î¤«¤Ê¡×¤È¤¤¤¦Åú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡µ×ÊÝ¤Îº¸Â¼ó¤ÎÄË¤ß¤È¤ÎÀï¤¤¤Ï¡¢9·î6Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Ï¢Â³¥·¥ê¡¼¥º½éÀï¤Î¥á¥¥·¥³Àï(¢¤0-0)¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£Á°È¾ÅÓÃæ¤ËÁê¼êÁª¼ê¤ÈÀÜ¿¨¤·¡¢º¸Â¼ó¤òÇ±ºÃ¤·¤¿·ë²Ì¡¢¸åÈ¾14Ê¬¤ËÅÓÃæ¸òÂå¡£Â³¤¯Æ±9Æü¤Î¥¢¥á¥ê¥«Àï(¡ü0-2)¤Ç¤Ï¥¦¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤âºÇ¾®¸Â¤Ë¤È¤É¤á¡¢¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¤â½Ð¾ì²óÈò¤È¤¤¤¦·èÃÇ¤ò¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥½¥·¥¨¥À¤Ç¤ÏR¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤ä¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤È¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ»þ´Ö¸ÂÄê¤Ç¤Î¶¯¹Ô½Ð¾ì¤òÂ³¤±¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÉéÃ´¤ÏÂç¤¤¯¡¢10·î¤ÎÆüËÜÂåÉ½³èÆ°¤Ë¤Ï¾õÂÖ¤¬ËüÁ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¹çÎ®¡£½øÈ×¤ÏÁ´ÂÎÎý½¬¤Ë»²²Ã¤»¤º¤Ë¸Ä¿Í¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤È¤É¤á¡¢Æ±10Æü¤Î¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤ò·ç¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ºÙ¿´¤Î¥±¥¢¤ò¿Ê¤á¤Ê¤¬¤é¤Î³èÆ°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡10·î¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÆüËÜÂåÉ½¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¿ÔÎÏ¤â¤¢¤ê¡¢¹¬¤¤¤Ë¤â½çÄ´¤Ê²óÉü¤ò¸«¤»¡¢10·î14Æü¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Ë¤ÏÀèÈ¯½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë»þ´Ö¸ÂÄê¤Îµ¯ÍÑ¤Ç¸åÈ¾9Ê¬¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤òÂà¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¡ÖÄË¤ß¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢´°Á´Éü³è¤ÎÃû¤·¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¤½¤Î¸å¤â¶ìÆñ¤ÏÂ³¤¤¤¿¡£¥½¥·¥¨¥À¹çÎ®¸å¤Î2Æü´Ö¤ÏÄÌ¾ï¤É¤ª¤ê¤ÎÁ´ÂÎÎý½¬¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢¥é¡¦¥ê¡¼¥¬ºÆ³«Àá¥»¥ë¥¿Àï¤ò¹µ¤¨¤¿Á°ÆüÎý½¬¤ÇÄË¤ß¤¬ºÆÈ¯¡£µ×ÊÝ¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¥¯¥í¥¹¤ò¾å¤²¤ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤ó¤À»þ¤ËÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤Æ¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¤½¤³¤«¤é¸ø¼°Àï3»î¹ç¤Î·ç¾ì¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¼£ÎÅ·Ð²á¤«¤é¡¢Åö½é¤Ï11·î¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂåÉ½¹çÎ®¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢µ×ÊÝ¤Ïº£·î1Æü¤ÎÁ°¡¹Àá¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥ë¥Ð¥ªÀï¤Ç¸åÈ¾18Ê¬¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¡¢4»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¸ø¼°ÀïÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢Æ±6ÆüÈ¯É½¤ÎÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª½Ð¡£7Æü¤ÎÁ°Àá¥¨¥ë¥Á¥§Àï¤Ç¤ÏÀèÈ¯¤Ë¤âÉüµ¢¤·¡¢64Ê¬´Ö¤Î¥×¥ì¡¼¤Ç¾å¡¹¤Î²óÉü¤Ö¤ê¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¹çÎ®¸å¤Ï½éÆü¤«¤é¥Õ¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¹çÎ®¤·¡¢10·î¤Ï²óÈò¤·¤Æ¤¤¤¿µï»Ä¤ê¥·¥å¡¼¥ÈÎý½¬¤Ë¤â»²²Ã¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢º¸Â¼ó¤Î¾õÂÖ¤ÏËüÁ´¤Ë¶á¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¼èºàÂÐ±þ¤Ç¤â¡Ö¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤ÎÁ°¤è¤ê¤ÏÁ´Á³¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¸½¾õ¤òÌÀ¤«¤·¤¿µ×ÊÝ¡£º£²ó¤ÎÂåÉ½Áª½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¤¢¤Þ¤êÍî¤Á¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤È¤ÏÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤¦Â¦¤Î¿Í´Ö¤À¤±¤É¡¢¹Ô¤±¤ë¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÍè¤é¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ê»×¤¤¤â¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬ÎÉ¹¥¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¿´¿È¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤¤Î¤¬¤³¤Î3¤«·îÏ¢Â³¥·¥ê¡¼¥º¡£¾ï¤Ë²¤½£¤«¤é¤ÎÄ¹µ÷Î¥°ÜÆ°¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ëÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¤Ê¤ª¤µ¤é¤À¡£FIFA¤ÏÍèÇ¯°Ê¹ß¡¢9·î¤È10·î¤Î¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥Á¥Ç¡¼¤òÊ»¹ç¤·¤Æ4»î¹ç¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À©ÅÙÌÌ¤«¤éÄ¹µ÷Î¥°ÜÆ°¤Ø¤ÎÂÐºö¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ë²á¹ó¤Ê3¤«·î¤òº¸Â¼ó¤ÎÄË¤ß¤ÈÆ®¤¤¤Ê¤¬¤é¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤âÅö¤Îµ×ÊÝ¤ËÏ¢Â³¾·½¸¤Ë±þ¤¸¤¿·è°Õ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢ÂåÉ½¤Ë¹çÎ®¤¹¤ë¤Î¤¬¤µ¤¾Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È¤·¤¿¸ýÄ´¤ÇÅú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡ÖËÍ¤ÏÊÌ¤ËÆüËÜÂåÉ½¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¡£¤¢¤Ã¤Á¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤âÎý½¬¤·¤ÆµÙ¤ó¤Ç¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»î¹ç¤¬¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦ËÍ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ë¿Í´ÖÀ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤È¡¢¤¢¤È¤Ï¤¢¤Ã¤Á¤Ç¤â¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¥Á¡¼¥à¤Ç¤ä¤ë»þ¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢ÂåÉ½¤Ç¤ä¤ë»þ¤ÏÂåÉ½¤Ë¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Áª¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¤«¤é¤Ë¤ÏÁ´ÎÏ¤Ç¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡ºÇ¸å¤ËÂåÉ½³èÆ°¤òµÙ¤ó¤À¤Î¤Ïº¸¸ªÃ¦±±¤ÇÉé½ýÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤¿21Ç¯11·î¤ÎWÇÕÍ½Áª¡£¤½¤ÎÊ³Æ®¤Ö¤ê¤«¤é¤ÏÆüËÜÂåÉ½³èÆ°¤Ø¤Î°ÕÍß¤Î¹â¤µ¤Ð¤«¤ê¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âµ×ÊÝ¤Ï¡ÖÆüËÜÂåÉ½¤Ø¤Î°Õ¼±¤Î¹â¤µ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¿¿·õ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤¿·ë²Ì¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë¸À¤¦¡£
¡Ö¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÏÊÝ¤Á¤Ä¤Ä¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±½Ð¤é¤ì¤ë»î¹ç¤Ï½Ð¤Æ¡¢¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡×¡£Áª¤Ð¤ì¤·¼Ô¤À¤±¤¬Î©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÂåÉ½¤ÎÉñÂæ¡£±É¤¨¤¢¤ëÎ©¾ì¤Ø¤Î¥×¥í¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤´¶¤¬¡¢°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î³èÆ°¤È¸þ¤¹ç¤¦¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÃÝÆâÃ£Ìé)
¡¡µ×ÊÝ¤Ï¾·½¸À©¸Â¤¬¤¢¤Ã¤¿24Ç¯¸µÆü¤Î¥¿¥¤Àï¤Èº£²Æ¤ÎE-1Áª¼ê¸¢¤ò½ü¤¡¢Âè2¼¡¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÁ´³èÆ°¤Ë»²²Ã¡£Æ±¤¸¤¯Á´¾·½¸¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿MF±óÆ£¹Ò¤¬Á°²ó¤Î³èÆ°¤òÉé½ý¤Ç¼Âà¤·¤¿¤¿¤á¡¢Á´Áª¼ê¤Ç¤¿¤Ã¤¿°ì¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡È³§¶Ð¡É¤À¡£11Æü¤ÎÎý½¬¸å¡¢µ×ÊÝ¤Ëº¸Â¼ó¤Î¾õÂÖ¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤Î3¤«·î¤â¾·½¸¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¤¿»×¤¤¤òÊ¹¤¯¤È¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¿¿·õ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤¿·ë²Ì¤Ê¤Î¤«¤Ê¡×¤È¤¤¤¦Åú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥½¥·¥¨¥À¤Ç¤ÏR¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤ä¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤È¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ»þ´Ö¸ÂÄê¤Ç¤Î¶¯¹Ô½Ð¾ì¤òÂ³¤±¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÉéÃ´¤ÏÂç¤¤¯¡¢10·î¤ÎÆüËÜÂåÉ½³èÆ°¤Ë¤Ï¾õÂÖ¤¬ËüÁ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¹çÎ®¡£½øÈ×¤ÏÁ´ÂÎÎý½¬¤Ë»²²Ã¤»¤º¤Ë¸Ä¿Í¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤È¤É¤á¡¢Æ±10Æü¤Î¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤ò·ç¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ºÙ¿´¤Î¥±¥¢¤ò¿Ê¤á¤Ê¤¬¤é¤Î³èÆ°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡10·î¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÆüËÜÂåÉ½¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¿ÔÎÏ¤â¤¢¤ê¡¢¹¬¤¤¤Ë¤â½çÄ´¤Ê²óÉü¤ò¸«¤»¡¢10·î14Æü¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Ë¤ÏÀèÈ¯½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë»þ´Ö¸ÂÄê¤Îµ¯ÍÑ¤Ç¸åÈ¾9Ê¬¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤òÂà¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¡ÖÄË¤ß¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢´°Á´Éü³è¤ÎÃû¤·¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¤½¤Î¸å¤â¶ìÆñ¤ÏÂ³¤¤¤¿¡£¥½¥·¥¨¥À¹çÎ®¸å¤Î2Æü´Ö¤ÏÄÌ¾ï¤É¤ª¤ê¤ÎÁ´ÂÎÎý½¬¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢¥é¡¦¥ê¡¼¥¬ºÆ³«Àá¥»¥ë¥¿Àï¤ò¹µ¤¨¤¿Á°ÆüÎý½¬¤ÇÄË¤ß¤¬ºÆÈ¯¡£µ×ÊÝ¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¥¯¥í¥¹¤ò¾å¤²¤ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤ó¤À»þ¤ËÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤Æ¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¤½¤³¤«¤é¸ø¼°Àï3»î¹ç¤Î·ç¾ì¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¼£ÎÅ·Ð²á¤«¤é¡¢Åö½é¤Ï11·î¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂåÉ½¹çÎ®¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢µ×ÊÝ¤Ïº£·î1Æü¤ÎÁ°¡¹Àá¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥ë¥Ð¥ªÀï¤Ç¸åÈ¾18Ê¬¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¡¢4»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¸ø¼°ÀïÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢Æ±6ÆüÈ¯É½¤ÎÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª½Ð¡£7Æü¤ÎÁ°Àá¥¨¥ë¥Á¥§Àï¤Ç¤ÏÀèÈ¯¤Ë¤âÉüµ¢¤·¡¢64Ê¬´Ö¤Î¥×¥ì¡¼¤Ç¾å¡¹¤Î²óÉü¤Ö¤ê¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¹çÎ®¸å¤Ï½éÆü¤«¤é¥Õ¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¹çÎ®¤·¡¢10·î¤Ï²óÈò¤·¤Æ¤¤¤¿µï»Ä¤ê¥·¥å¡¼¥ÈÎý½¬¤Ë¤â»²²Ã¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢º¸Â¼ó¤Î¾õÂÖ¤ÏËüÁ´¤Ë¶á¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¼èºàÂÐ±þ¤Ç¤â¡Ö¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤ÎÁ°¤è¤ê¤ÏÁ´Á³¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¸½¾õ¤òÌÀ¤«¤·¤¿µ×ÊÝ¡£º£²ó¤ÎÂåÉ½Áª½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¤¢¤Þ¤êÍî¤Á¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤È¤ÏÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤¦Â¦¤Î¿Í´Ö¤À¤±¤É¡¢¹Ô¤±¤ë¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÍè¤é¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ê»×¤¤¤â¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬ÎÉ¹¥¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¿´¿È¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤¤Î¤¬¤³¤Î3¤«·îÏ¢Â³¥·¥ê¡¼¥º¡£¾ï¤Ë²¤½£¤«¤é¤ÎÄ¹µ÷Î¥°ÜÆ°¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ëÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¤Ê¤ª¤µ¤é¤À¡£FIFA¤ÏÍèÇ¯°Ê¹ß¡¢9·î¤È10·î¤Î¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥Á¥Ç¡¼¤òÊ»¹ç¤·¤Æ4»î¹ç¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À©ÅÙÌÌ¤«¤éÄ¹µ÷Î¥°ÜÆ°¤Ø¤ÎÂÐºö¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ë²á¹ó¤Ê3¤«·î¤òº¸Â¼ó¤ÎÄË¤ß¤ÈÆ®¤¤¤Ê¤¬¤é¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤âÅö¤Îµ×ÊÝ¤ËÏ¢Â³¾·½¸¤Ë±þ¤¸¤¿·è°Õ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢ÂåÉ½¤Ë¹çÎ®¤¹¤ë¤Î¤¬¤µ¤¾Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È¤·¤¿¸ýÄ´¤ÇÅú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡ÖËÍ¤ÏÊÌ¤ËÆüËÜÂåÉ½¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¡£¤¢¤Ã¤Á¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤âÎý½¬¤·¤ÆµÙ¤ó¤Ç¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»î¹ç¤¬¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦ËÍ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ë¿Í´ÖÀ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤È¡¢¤¢¤È¤Ï¤¢¤Ã¤Á¤Ç¤â¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¥Á¡¼¥à¤Ç¤ä¤ë»þ¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢ÂåÉ½¤Ç¤ä¤ë»þ¤ÏÂåÉ½¤Ë¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Áª¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¤«¤é¤Ë¤ÏÁ´ÎÏ¤Ç¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡ºÇ¸å¤ËÂåÉ½³èÆ°¤òµÙ¤ó¤À¤Î¤Ïº¸¸ªÃ¦±±¤ÇÉé½ýÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤¿21Ç¯11·î¤ÎWÇÕÍ½Áª¡£¤½¤ÎÊ³Æ®¤Ö¤ê¤«¤é¤ÏÆüËÜÂåÉ½³èÆ°¤Ø¤Î°ÕÍß¤Î¹â¤µ¤Ð¤«¤ê¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âµ×ÊÝ¤Ï¡ÖÆüËÜÂåÉ½¤Ø¤Î°Õ¼±¤Î¹â¤µ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¿¿·õ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤¿·ë²Ì¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë¸À¤¦¡£
¡Ö¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÏÊÝ¤Á¤Ä¤Ä¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±½Ð¤é¤ì¤ë»î¹ç¤Ï½Ð¤Æ¡¢¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡×¡£Áª¤Ð¤ì¤·¼Ô¤À¤±¤¬Î©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÂåÉ½¤ÎÉñÂæ¡£±É¤¨¤¢¤ëÎ©¾ì¤Ø¤Î¥×¥í¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤´¶¤¬¡¢°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î³èÆ°¤È¸þ¤¹ç¤¦¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÃÝÆâÃ£Ìé)