¡Ú¥¢¥Õ¥¿¡¼¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛËÜÅö¤ËÆ±¤¸¾ì½ê¡ª¡©¾¼ÏÂ¤Î²¡¤·Æþ¤ì¤¬À¾ÍÎÉ÷¥ï¡¼¥¯¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¡ª
DIY¤ä¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÍÍ»Ò¤òSNS¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë Ayumi¡Ê@ayumi.kawaiestyle¡Ë¤µ¤ó¡£
ÃÛ40Ç¯°Ê¾å¤Î¾¼ÏÂ¤Î²È¤ò¥»¥ë¥Õ¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤ªÞ¯Íî¤ËÊÑ¿È¤µ¤»¤¿Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡Ö¥»¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤µ¤¬Á¢¤Þ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤È¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÑ¿ÈÁ°¤Î»Ñ¤Ï¡¢¼Â²È¤Ê¤É¾¼ÏÂ¤Î²È¤Ë¤¢¤ê¤¬¤Á¤Ê²¡¤·Æþ¤ì¡£
¢£¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¡ÖÁÇÅ¨¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬¤è¤»¤é¤ì¤¿DIY
ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¾¼ÏÂ¤Î²¡¤·Æþ¤ì¤¬¡¢³¤³°¤Î¤ªÉô²°¤Î¤è¤¦¤Ê¤ªÞ¯Íî¤Ê¥ï¡¼¥¯¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÂçÊÑ¿È¤·¤¿Åê¹Æ¡£
¤·¤«¤âAyumi¤µ¤ó¤Ò¤È¤ê¤ÇDIY¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²¡¤·Æþ¤ì¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¼ê½ç¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢²¡¤·Æþ¤ì¤ÎÃæÃÊ¤ò²òÂÎ¤·¡¢
ÊÉ¤ËÇò¤¤ÊÉ»æ¤òÅ½¤ê¤Þ¤¹¡£
Å½¤ë¤À¤±¤Ç°ìµ¤¤ËÌÀ¤ë¤¤°õ¾Ý¤Ë¡£
ÊÉ¤Îº¸±¦¤Ë¥Ö¥é¥±¥Ã¥È¡Ê¶â¶ñ¡Ë¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ÆÈÄ¤ò¾è¤»¤ì¤Ð¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥Ç¥¹¥¯¤Î´°À®¤Ç¤¹¡£
²¡¤·Æþ¤ì¤ÈÉô²°¤Î´Ö¤Ë¤Ï»ÅÀÚ¤ê¤òÀßÃÖ¡£
¾å¤Ï³Ê»Ò¾õ¤Ë¤·¤Æ»ëÀþ¤¬È´¤±¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡¢²¼¤Ï¥â¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤ò»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»Å¾å¤²¤ËÁ´ÂÎ¤ò¥Ö¥ë¡¼¥°¥ì¡¼¤Ç¥Ú¥¤¥ó¥È¤¹¤ë¤È¡¢¶õ´Ö¤Ë±Ç¤¨¤ë¤ªÞ¯Íî¤Ê»ÅÀÚ¤ê¤Ë¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¸Å¤¤²¡¤·Æþ¤ì¤¬¡¢³¤³°É÷¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥ï¡¼¥¯¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ø¤ÈÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ÂçÈ¿¶Á¤Î´¶ÁÛ¤òÅê¹Æ¼ç¤ÎAyumi¤µ¤ó¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ª
¡½¤¤¤¤¤Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ä¤¤¤Æ¥Ð¥º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤³¤Á¤é¤ÎÈ¿¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡¢¤È¤¤¤¦¤ªÀ¼¤âÂ¿¤¯¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¥Ð¥º¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤´²ÈÂ²¤ä¼þ°Ï¤ÎÊý¤Ï¤É¤ó¤ÊÈ¿±þ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö²ÈÂ²¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤«¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿ÍÃ£¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¶Ã¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
SNSÀ¤Âå¤ÎÂ©»ÒÃ£¤«¤é¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂº·É¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡½°õ¾ÝÅª¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤äÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ö°ìÈÖ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ØÁÄÉãÊì¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¸Å¤¤²È¤ò½èÊ¬¤·¤è¤¦¤«Çº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤±¤É¡¢Æ°²è¤ò¸«¤Æ¡¢DIY¤Ç¼ê¤òÆþ¤ì¤Æ½»¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£È¯¿®¤·¤Æ¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿¿»÷¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡ª¤È¤¤¤¦¤´Êó¹ð¤ò¤¤¤¿¤À¤¯»ö¤â¤¢¤ê´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¢£²¡¤·Æþ¤ì¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¶Ã¤¤ÎDIY¥Ó¥Õ¥©¡¼¡õ¥¢¥Õ¥¿¡¼
Ayumi¤µ¤ó¤Ï¡¢²¡¤·Æþ¤ì°Ê³°¤Ë¤âDIY¤Î¥Ó¥Õ¥©¡¼¡õ¥¢¥Õ¥¿¡¼¤ò¸ø³«¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤´¼«¿È¤Î²È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¤´¼Â²È¤ä¡¢°ÍÍê¤ò¤â¤é¤Ã¤ÆDIY¤·¤¿¾ì½ê¤¬¼¡¡¹¤È¤ª¤·¤ã¤ì¤ËÊÑ¿È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¸¼´Ø
ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎÂ¤¤ê¤Ç¸Å¤µ¤¬ÌÜÎ©¤Ä¸¼´Ø¤¬¡¢Ãª¤ÎÅÉÁõ¡¢ÊÉ»æ¡¢¾²¤Î¥¿¥¤¥ë¤òÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ÊÁ°¤ÎÌÌ±Æ¤¬¤Ê¤¤¤Û¤ÉÀöÎý¤µ¤ì¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ë¡£Ayumi¤µ¤ó¤Î¥»¥ó¥¹¤¬¸÷¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥¥Ã¥Á¥ó¥«¥¦¥ó¥¿¡¼
Ç¯µ¨¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥¥Ã¥Á¥ó¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ï¡¢ÌÚÌÜÄ´¤Î¥ê¥á¥¤¥¯¥·¡¼¥È¤òÅ½¤Ã¤Æ¥¢¥ì¥ó¥¸¡£
¾ÈÌÀ¤ä¥«¡¼¥Æ¥ó¤âÊÑ¤¨¤Æ¡¢¥«¥Õ¥§É÷¤Î¥â¥À¥ó¤Ê¶õ´Ö¤Ë¡£
¢£Ã¦°á½ê
Ayumi¤µ¤ó¤Î¼Â²È¤ÎÃ¦°á½ê¤âDIY¤ÇÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶¹¤¯¤Æ°Å¤¤°õ¾Ý¤ÎÃ¦°á½ê¤Ï¡¢¾²¤ÈÅ·°æ¤òÄ¥¤êÂØ¤¨¤ÆÌÀ¤ë¤µ¤ò¥×¥é¥¹¤·¡¢º½ÊÉ¤Ï¼¿¶ô¤Ç¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê°õ¾Ý¤Ë¡£
Ãª¤ò²Ã¤¨¤Æ»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤â¥¢¥Ã¥×¡ª
¢£¥È¥¤¥ì¤Î°ú¤¸Í
¥È¥¤¥ì¤Î°ú¤¸Í¤ÎDIY¤Ï¡¢¥ê¥á¥¤¥¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î°ÍÍê¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¤É¤³¤«¤Î¤Ã¤Ú¤ê¤È¤·¤¿°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¥È¥¤¥ì¤Î°ú¤¸Í¤Ï¡¢Í¥¤·¤¤¥Ô¥ó¥¯¤È¥â¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¡¢ÌÀ¤ë¤¯¥â¥À¥ó¤Ê°õ¾Ý¤Ë¡£
Èâ¤Ò¤È¤Ä¤Ç¶õ´Ö¤Î°õ¾Ý¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊDIY¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï¤É¤³¤«¤é¡©
¤³¤ì¤é¤ÎÁÇÅ¨¤ÊDIY¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï¤É¤³¤«¤é¤¯¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤µ¤é¤Ë¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ê¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊDIY¤ä¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò»×¤¤¤Ä¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ÖÂ¾¤ÎDIY¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÊý¤ò»²¹Í¤Ë¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¥«¥Õ¥§¤Ê¤É¤Î¤ªÅ¹¤ÎÆâÁõ¡¢±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ëÉô²°¤«¤é¥Ò¥ó¥È¤ò¤â¤é¤¦»ö¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£³¤³°¤ÎDIY¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤â³Ú¤·¤¯¤Æ¤È¤Æ¤â»²¹Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡½¤¤ì¤¤¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊDIY¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡Öº£¤Ç¤â¤½¤ì¤Û¤É¤ÎÏÓÁ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡ÄÆâÁõ¤òÊÑ¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊDIY¤Ï5Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¡½DIY¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡£
¡Ö¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÎÊÉ»æ¤ò¼«Ê¬¤ÇÅ½¤êÂØ¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ü¹ÔÃæ¤«¤é¤É¤ó¤É¤ó¼«Ê¬¹¥¤ß¤ÎÉô²°¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤¬³Ú¤·¤¯¤Æ³Ú¤·¤¯¤Æ¡£Æ´¤ì¤Î³¤³°¤Î¤ª²È¤Ë¶á¤Å¤±¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤«¤é¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯Èè¤ì¤Æ¤ë»þ¤È¤«¡¢Èá¤·¤¤»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿»þ¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤Î·Ê¿§¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¡¢DIY¤Ç¹¥¤¤Ê¶õ´Ö¤òºî¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½DIY¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤Êý¤Ë±þ±ç¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö»ä¤â·è¤·¤Æ´ïÍÑ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢½é¤á¤ÏDIY¤ÉÁÇ¿Í¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢²È¤ÎÃæ¤¬DIY¤Ç¤É¤ó¤É¤ó¹¥¤¤Ê¶õ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¤Þ¤º¤Ï´ÊÃ±¤ÊDIY¤«¤é¤¼¤ÒÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
²È¤ÎÃæ¤¬¡Ö¤É¤ó¤É¤ó¹¥¤¤Ê¶õ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
½»¤Þ¤¤¤ò¿´ÃÏ¤è¤¯À°¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤âË¤«¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¶áÇ¯¤Ï¸ÅÌ±²È¤Î¿Íµ¤¤â¹â¤Þ¤ê¡¢¼Â²È¤Î¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹Í¤¨¤ë¿Í¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
DIY¤Ï¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤Ë±þ¤¨¡¢Êë¤é¤·¤òÁ°¸þ¤¤ËÊÑ¤¨¤ëÁªÂò»è¤Î¤Ò¤È¤Ä¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Ayumi¤µ¤ó¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@ayumi.kawaiestyle¡Ë¤Ë¤Ï¡¢DIY¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÅê¹Æ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼¡¤Ï¤É¤ó¤Ê¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡£
Ê¸¡á¾®ÅÄ ÌÀ»Ò