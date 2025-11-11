µÙÆü¤Ê¤Î¤Ë¡Ö²¿¤«¤·¤Ê¤¤ã¡×¤È¾Ç¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤¼¡© ÌµÍý¤·¤Æ¡È²¿¤«¡É¤ò»Ï¤á¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡ÚÃø¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡Ö²¿¤â¤·¤Ê¤¤¤Èºá°´¶¤ò³Ð¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡ÖÄê»þ¤Çµ¢¤ë¤Î¤¬µ¤¤Þ¤º¤¤¡×¡ÖÁê¼ê¤Ëµ¤¤ò¸¯¤¤¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡½¡½Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¿Í¤Ï¡¢¤¤Ã¤ÈËèÆü¤Ø¤È¤Ø¤È¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡© ¤¢¤Ê¤¿¤Ëº£É¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤ËµÙ¤à¡×¡Ö¼«Ê¬¤Ë¿ÆÀÚ¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦³Ð¸ç¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ø¥Ë¥ã¥ó¤À¤«¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ëµÙ¤ßÊý¡Ù¡ÊJam¡§Ãø¡¢Ì¾±Û¹¯Ê¸¡§´Æ½¤/¥¹¥¿¡¼¥Ä½ÐÈÇ¡Ë¤Ï¡¢µÙ¤ß²¼¼ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¡¢µ¤»ý¤Á¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨Êý¤ä¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë1ºý¡£¥Ï¥Ã¤È²æ¤ËÊÖ¤ë¸ÀÍÕ¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢ÆÉ¤ß½ª¤¨¤ëº¢¤Ë¤Ï¡ÖµÙ¤á¤Ê¤¤¡×¤¬¡ÖµÙ¤â¤¦¡×¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡½¡½µÙ¤á¤Ê¤¤¿Í¤Ã¤Æ¡¢µÙÆü¤Ë¤â¡Ö²¿¤«¤·¤Ê¤¤ã¡×¤È¹Í¤¨¤¿¤ê¡¢Ëþ¤ÁÂ¤ê¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡Ö²¿¤«¤ò»Ï¤á¤Ê¤¤¤È¡×¤È¹Í¤¨¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
Jam¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢Jam¡Ë¡§Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¾Ç¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¿¥¤¥×¤Î¿Í¤«¤é¡¢ÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÏÃ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¡Öº£¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ä¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡£·ë¶É¡¢º£¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò¸À¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È¥µ¥Ü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡¢¡Ö²¿¤«¤ò»Ï¤á¤Ê¤¤ã¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤¤¤Ä¤â¤½¤Î¾õÂÖ¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹µ¤¤¬µÙ¤Þ¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤ÏÎ¯¤Þ¤ë°ìÊý¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Jam¡§»Ï¤á¤¿¤¤¡Ö²¿¤«¡×¤Ã¤Æ¡¢ÌµÍý¤ËÃµ¤·¤Æ¸«¤Ä¤«¤ë¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ê¤é¡¢º£¤ä¤ê¤¿¤¤¤È´¶¤¸¤ë¡¢¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬ÆÍÁ³¡Ö²¿¤«¡×¤Ë²½¤±¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£
¡½¡½Ì¡²è¤Ë¤Ï¡Ö¡Ø²¿¤«¡Ù¤ÏÎø¤ÈÆ±¤¸¤ÇÆÍÁ³»Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¹¥¤¤Ê¤³¤È¤¬¡Ö²¿¤«¡×¤Ë²½¤±¤¿¤éËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£Jam¤µ¤ó¤Ë¤â»÷¤¿¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Jam¡§ÀÎ¤ÏJam¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤â¡¢¿§¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÁÏºî¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤ÎËÜ¤ò½Ð¤·¤Æ¤«¤éÆÉ¼ÔÁØ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÉÁ¤¤Å¤é¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡£ÊÌÌ¾µÁ¤Ç¼ñÌ£¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºî¤Ã¤ÆÌ¡²è¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤Á¤é¤Ç¤âÌ¡²è²È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤¹¤´¤¤¡ª ¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¸«»ö¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄÏ¤ó¤À¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ö²¿¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤«¼«Ê¬¤Ç¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¤«¡©
Jam¡§¼«Ê¬¤ò´Ñ»¡¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢Â¾¤Î¤³¤È¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤¬¹¥¤¤Ê¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Î¹¹Ô¤Ë¤è¤¯¹Ô¤¯¤Î¤Ê¤é¡¢Î¹¹Ô¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢Ì¡²è¤ò¹¥¤ó¤Ç¤è¤¯ÆÉ¤à¤Î¤Ê¤é¡¢ÉÁ¤¯¤Î¤â»î¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¤«¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÊÒ¤ÃÃ¼¤«¤é»î¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡áµÈÅÄ¤¢¤