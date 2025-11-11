ÏÂµí¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼¤¯ÃÎ¤ì¤ë¡ªÆüËÜ¿©Æù¾ÃÈñÁí¹ç¥»¥ó¥¿¡¼¡Ö¤ª¤¤¤·¤µËþÅÀ¡ªÏÂµí¥Õ¥§¥¢¡¡¡Á¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¡¢±ÉÍÜËÉÙ¤ÊÏÂµí¤ò¿©¤Ù¤è¤¦¡ª¡Á¡×
ÆüËÜ¿©Æù¾ÃÈñÁí¹ç¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï¡¢2025Ç¯11·î15Æü(ÅÚ)¡¦16Æü(Æü)¤Î2Æü´Ö¡¢Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ë¤Æ¡Ö¤ª¤¤¤·¤µËþÅÀ¡ªÏÂµí¥Õ¥§¥¢¡¡¡Á¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¡¢±ÉÍÜËÉÙ¤ÊÏÂµí¤ò¿©¤Ù¤è¤¦¡ª¡Á¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¹ñ»ºÏÂµíÆù¤ÎÌµÎÁ»î¿©¤Ê¤É¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯11·î15Æü(ÅÚ)¡¦16Æü(Æü) 10¡§00¡Á16¡§00
³«ºÅ²ñ¾ì¡§Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à ÃÏ¾å¹¾ì (ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ3ÃúÌÜ5ÈÖ1¹æ)
¼çºÅ¡§¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í ÆüËÜ¿©Æù¾ÃÈñÁí¹ç¥»¥ó¥¿¡¼
Êª²Á¹âÆ¤Ê¤É¤ËÈ¼¤¤ÏÂµíÆù¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤ëÃæ¡¢¤½¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ä±ÉÍÜÅª²ÁÃÍ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¥Õ¥§¥¢¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢ÌµÎÁ»î¿©¥³¡¼¥Ê¡¼¤ä¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÏÂµíÆù»î¿©¥³¡¼¥Ê¡¼
²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¹ñ»ºÏÂµíÆù¤ÎÌµÎÁ»î¿©¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
2Æü´Ö¹ç·×¤ÇÌó2,500¿ÍÊ¬¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¤¬¸Ø¤ëÏÂµíÆù¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤òÄ¾ÀÜÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÏÂµíÆù¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥³¡¼¥Ê¡¼
¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢ÏÂµíÆù¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¼¨¤äÆ°²è¤ÎÊü±Ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¥ê¡¼¥Õ¥ì¥Ã¥È¤ÎÇÛÉÛ¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢ÏÂµí¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼¤¯ÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
ÈþÌ£¤·¤¤ÏÂµí¤òÌ£¤ï¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä±ÉÍÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ù¤ë2Æü´Ö¡£
Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¤ª¤¤¤·¤µËþÅÀ¡ªÏÂµí¥Õ¥§¥¢¡×¤Ë¡¢¤¼¤ÒÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆüËÜ¿©Æù¾ÃÈñÁí¹ç¥»¥ó¥¿¡¼¡Ö¤ª¤¤¤·¤µËþÅÀ¡ªÏÂµí¥Õ¥§¥¢¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
