¡¡¡þÂè50²ó¼Ò²ñ¿ÍÌîµåÆüËÜÁª¼ê¸¢Âç²ñ½à·è¾¡¡¡¥ä¥Þ¥Ï6¡½3NTTÅìÆüËÜ¡Ê2025Ç¯11·î11Æü¡¡µþ¥»¥é¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ï11Æü¤Ë½à·è¾¡2»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ä¥Þ¥Ï¤ÏNTTÅìÆüËÜ¤ò6¡½3¤Ç²¼¤·¤ÆÍ¥¾¡¤·¤¿2016Ç¯°ÊÍè9Ç¯¤Ö¤ê¤Î·è¾¡¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£
¡¡ºÇÂ®151¥¥íº¸ÏÓ¤ÎÂô»³Í¥²ð¤¬º£Âç²ñ½éÅÐÈÄ¤Ç¹¥µß±ç¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡3¡½2¤Î6²ó¤«¤é2ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¡£1¥¤¥Ë¥ó¥°ÌÜ¤Î6²ó¤ò£³¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¡¢7²ó¤ÏÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤ò¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢Â³¤¯ÂÇ¼Ô¤ÏÄ¾µå¤Ç2¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¤Ê¤É2²ó´°Á´Åêµå¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç¶õ¿¶¤ê¤ò¼è¤ì¤¿¤Î¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡1¥á¡¼¥È¥ë85¤ÎÄ¹¿È¤«¤éÅê¤²²¼¤í¤¹¥×¥íÃíÌÜº¸ÏÓ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï³ÑÅÙ¤Î¤¢¤ëÄ¾µå¤òÉð´ï¤È¤¹¤ë°ìÊý¡¢ÊÑ²½µå¤ÎÀºÅÙ¤¬²ÝÂê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ÆÅÔ»ÔÂÐ¹³¸å¡¢¥¨¡¼¥¹¤ÇÆ±¤¸º¸ÏÓ¤Îº´Æ£Î÷¤«¤é¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ÎÅê¤²Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½õ¸À¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡ÀèÇÚ¤ÎÅê¤²Êý¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¡Ö¤Ò¤Í¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀÚ¤ë¡×¡£¤½¤Î´¶³Ð¤òÍê¤ê¤Ëº£Âç²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ¶Ê¤¬¤êµå¤òËá¤¡¢º£²ó¤Î¹¥µß±ç¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç·è¤áµå¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾å¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤¤¤¯¤Ê¤é¡¢ÊÑ²½µå¤âÉð´ï¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£º£ÆüÅê¤²¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤À¤Ê¡Ä¤È¼«Ê¬¤Ç¤â¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¡×
¡¡·è¾¡¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ø¡¢Âç¤¤Ê¼ê±þ¤¨¤Ï¤Ä¤«¤ó¤À¡£