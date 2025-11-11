½©»³¿¿ô¥¡¡Éã¡¦½©»³¹¬Æó»á¤ÈÂè1»Ò½÷»ù¤Î¡ÖÇ°´ê¤Î½éÂÐÌÌ¡×Êó¹ð¡Ö°ÂÄê´¶¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤ÎÊú¤Ã¤³¤Ç¤·¤¿¡£¾Ð¡×
¡¡¸µ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯´ÆÆÄ¤Î½©»³¹¬Æó»á¡Ê63¡Ë¤ÎÄ¹½÷¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Î½©»³¿¿ô¥¡Ê29¡Ë¤¬11Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£10·î¤Ë½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤¿Âè1»Ò½÷»ù¤¬½©»³»á¤È½éÂÐÌÌ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÇ°´ê¤Î½éÂÐÌÌ¡¡²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È½©»³»á¤¬¥Ù¥Ó¡¼¤òÊú¤Ã¤³¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¥Ñ¥Ñ¤Î¼ê¤ËÊú¤«¤ì¤¿¡ÊÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î³¨Ê¸»ú¡Ë¤Ï°ìºÝ¾®¤µ¤¯¸«¤¨¤ë¤Í¡£°ÂÄê´¶¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤ÎÊú¤Ã¤³¤Ç¤·¤¿¡£¾Ð¡×¤È¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÉã¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¡ÊÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î³¨Ê¸»ú¡Ë¤È¤Î¤ªÂ·¤¤ @adidasjapan ¥·¥å¡¼¥º¡¡Íú¤¤¤Æ2¿Í¤¬¼ê·Ò¤¤¤ÇÊâ¤¯Æü¤Ï¤¤¤ÄÍè¤ë¤«¤Ê¡¼¡¡¤â¤¦¤¹¤Ç¤Ë³Ú¤·¤ß¡ª(µ¤¤¬Áá¤¤¡×¤ÈÂ¹¤ÈÊâ¤¯½©»³»á¤Î»Ñ¤ò»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿¡£
¡¡½©»³¿¿ô¥¤ÏºòÇ¯6·î¡¢¥´¥ë¥ÕÃæ·Ñ¤Î»Å»ö¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¿ùËÜ¥¨¥ê¥Ã¥¯¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£º£Ç¯10·î¤Ë¡ÖWelcome to the world, baby girl¡×¤ÈÄ¹½÷½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£