¡¡½÷Í¥¤Î¹â¶¶¤Ò¤È¤ß¡Ê64¡Ë¤¬11Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶öÁ³½Ð²ñ¤Ã¤¿¶Ã¤¤Î¿ÍÊª¤È¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¹â¶¶¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ë°¦¸¤¤ÈÃËÀ¤È¼Ì¤Ã¤¿3¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¤³¤ÎÃËÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö2025Ç¯ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡¡¥É¥é¥Õ¥È1°Ì»ØÌ¾¡¡Î©ÀÐÀµ¹Áª¼ê¤Ë¶öÁ³¡¢¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÎ©ÀÐ¤µ¤ó¤Ï¸¤¤¬Âç¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÍ®¤Î¤³¤È¤ò¤È¤Ã¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥Ñ¥Á¥ê¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¡ÖÎ©ÀÐÁª¼ê¤Ë»÷¤Æ¤ë¤Ê¤¡¤È²¿µ¤¤Ê¤¯¸«¤Æ¤¤¤¿¤é¤´ËÜ¿Í¡×¡Ö¤Ò¤È¤ß¤µ¤ó¤ÈÍ®¤Á¤ã¤ó¤ÈÎ©ÀÐ¤¯¤ó¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸«¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡ª¡×¡Ö¸¤¹¥¤¤Ê¿Í¤ÏÀäÂÐ¤¤¤¤¿Í´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£