¥¥ê¥ó¡¢¡Ö¥¥ê¥ó É¹·ë mottainai ¤Õ¤¸¤ê¤ó¤´¡Ê´ü´Ö¸ÂÄê¡Ë¡×¤È¡Ö¥¥ê¥ó ¸á¸å¤Î¹ÈÃã mottainai ¤Õ¤¸¤ê¤ó¤´¥Æ¥£¡¼¡×¤òÈ¯Çä
¥¥ê¥ó¥Ó¡¼¥ë¤Ï¡¢»ºÄ¾ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¿©¤Ù¥Á¥ç¥¯¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¡¢¥Ó¥Ó¥Ã¥É¥¬¡¼¥Ç¥ó¤È¡¢½é¤Î¶¨Æ¯¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤ëÄ¹Ìî¡¦ÀÄ¿¹»º¤Îµ¬³Ê³°¡Ö¤Õ¤¸¤ê¤ó¤´¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¥¥ê¥ó É¹·ëmottainai ¤Õ¤¸¤ê¤ó¤´¡Ê´ü´Ö¸ÂÄê¡Ë¡×¤ò¡¢11·î18Æü¤«¤éÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥¥ê¥ó¥Ó¥Ð¥ì¥Ã¥¸¤Ï¡Ö¥¥ê¥ó ¸á¸å¤Î¹ÈÃã¡Ê°Ê²¼¡¢¸á¸å¤Î¹ÈÃã¡Ë¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¡¢Æ±ÍÍ¤Ëµ¬³Ê³°¡Ö¤Õ¤¸¤ê¤ó¤´¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¥¥ê¥ó ¸á¸å¤Î¹ÈÃã mottainai ¤Õ¤¸¤ê¤ó¤´¥Æ¥£¡¼¡×¤ò12·î2Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£11·î4Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¿·¾¦ÉÊÈ¯É½²ñ¤Ç¤Ï¡¢Ä¹Ìî¸©¡¦ÀÄ¿¹¸©»º¤Õ¤¸¤ê¤ó¤´¤Î¥â¥Ã¥¿¥¤¥Ê¥¤²Ì¼Â¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¥¥ê¥ó É¹·ëmottainai ¤Õ¤¸¤ê¤ó¤´¡×¤È¡Ö¥¥ê¥ó ¸á¸å¤Î¹ÈÃã mottainai ¤Õ¤¸¤ê¤ó¤´¥Æ¥£¡¼¡×¤ÎÆÃÄ¹¤ä¡¢¥Ó¥Ó¥Ã¥É¥¬¡¼¥Ç¥ó¤È¶¨¶È¤ÎÇØ·Ê¡¢¤Õ¤¸¤ê¤ó¤´ÇÀ²È¤ò¸ò¤¨¤Æº£²ó¤Î¿·¾¦ÉÊ¤¬¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤äÀ¸»º¼Ô¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡ÖÅö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢µ¬³Ê³°²Ì¼Â¤Î³èÍÑ¤Ç¥Õ¡¼¥É¥í¥¹¤òºï¸º¤·¡¢Á´¹ñ¤ÎÆÃ»º²Ì¼Â¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¥Á¥å¡¼¥Ï¥¤¤òÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¡£¤³¤ÎÇä¾å¤Î°ìÉô¤ò²Ì¼ÂÇÀ²È¤Ø´óÉÕ¤¹¤ë¡Ø¥â¥Ã¥¿¥¤¥Ê¥¤¡ª¤ò¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¤Ë¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ù¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¥¥ê¥ó¥Ó¡¼¥ë ¼¹¹ÔÌò°÷ ¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÉôÄ¹ º£Â¼·Ã»°»á¤¬¡¢Æ±¼Ò¤¬¹Ô¤¦¥Õ¡¼¥É¥í¥¹ºï¸º¤ª¤è¤ÓÇÀ²È»Ù±ç¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡£¡Ö¡Ø¥â¥Ã¥¿¥¤¥Ê¥¤¡ª¤ò¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¤Ë¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ù¤Î¾¦ÉÊ¤ä¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¶¦´¶¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¾ÃÈñ¼Ô¤ÏÌó536Ëü¿Í¡Ê¥¥ê¥ó¥Ó¡¼¥ë¿ä·×¡ÊÆüËÜ¤Î¿Í¸ý¤Ë¥¤¥ó¥Æ¡¼¥¸ SCI¤Î¹ØÆþÎ¨¤ò¾è¤¸¤Æ»»½Ð¡Ë¡Ë¤ËÃ£¤·¤¿¡×¤È¡¢Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤¬¥Õ¡¼¥É¥í¥¹¤ò¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î²Ì¼ÂÇÀ²È¤ò»Ù±ç¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÁÊ¤¨¤ë¡£¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Õ¡¼¥É¥í¥¹ºï¸ºÎÌ¤ÏÌó86t¡¢¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿ÇÀ²È¤Î¿ô¤ÏÌó480¿Í¡¢´óÉÕ¶âÁí³Û¤ÏÌó2300Ëü±ß¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¡Ö¥â¥Ã¥¿¥¤¥Ê¥¤¡ª¤ò¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¤Ë¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ÎÀ®²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤¹¤ë¡£¡Ö²£ÉÍÆÃ»º¡ØÉÍ¤Ê¤·¡Ù¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿ÇÀ²È¤Ç¤Ï´óÉÕ¶â¤òÉÄÌÚ¤Î¹ØÆþÅù¤Ë³èÍÑ¡£¹âÃÎ¸©¡Ø¤Ý¤ó¤«¤ó¡Ù¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿ÇÀ²È¤Ï¡¢´óÉÕ¶â¤ÇÅüÅÙ»ÀÅÙ·×Â¬µ¡¤Î¹ØÆþÅù¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢ÇÀ²È¤Î»Ù±ç¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤ÈÎÏÀâ¤¹¤ë¡£¡Ö¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢¿©ÉÊÅù»ýÂ³Åª¶¡µë¿ä¿Êµ¡¹½¡ÊÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¶¨»¿¡Ë¼çºÅ¤ÎÂè13²ó¿©ÉÊ»º¶È¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤Âç¾Þ¡Ø¿³ºº°Ñ°÷²ñ ¿³ºº°Ñ°÷Ä¹¾Þ¡Ù¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¡Ö¥â¥Ã¥¿¥¤¥Ê¥¤¡ª¤ò¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¤Ë¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Öº£¸å¤Ï¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î³ÈÂç¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ì¤¤À¤ËÂ¿¤¯¤Îµ¬³Ê³°ÉÊ¤¬À¤¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¡£¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤Î¥Õ¡¼¥É¥í¥¹¤òºï¸º¤·¡¢ÇÀ²È¤ò»Ù±ç¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¡Ö¥â¥Ã¥¿¥¤¥Ê¥¤¡ª¤ò¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¤Ë¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ò´ë¶È²£ÃÇ·¿¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ø¤È¿Ê²½¤µ¤»¤ë¤Ù¤¯¡¢º£²ó¡¢¿©¤Ù¥Á¥ç¥¯¤È¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯Çä¤¬·èÄê¤·¤¿¤Î¤À¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÖÅö¼Ò¤ÎÉ¹·ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¾¦ÉÊ¤òÄÌ¤¸¤¿Á´¹ñ¤Î¾ÃÈñ¼ÔÀÜÅÀ¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Ä¡£°ìÊý¡¢¿©¤Ù¥Á¥ç¥¯¤ÏÁ´¹ñ¤ÎÇÀ²È¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤äºî¤ê¼ê¤ÎÁÛ¤¤¤òÅÁÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î¶¨¶È¤òµ¡¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤µ¬ÌÏ´¶¤Çµ¬³Ê³°²Ì¼Â¤ÎÃµº÷¡¦¾¦ÉÊ²½¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¡¢º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¥â¥Ã¥¿¥¤¥Ê¥¤¡ª¤ò¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¤Ë¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬°ìÃÊ³¬¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Î¤À¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£¡ÖÏ·¼ãÃË½÷Ìä¤ï¤ºÉý¹¤¤¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤ª¤¤¤·¤¯¼Ò²ñ¹×¸¥¤Ç¤¤ëÁªÂò»è¤¬¿È¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢É¹·ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¿©¤Ù¥Á¥ç¥¯¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¸á¸å¤Î¹ÈÃã¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤â¼Â¸½¤·¤¿¡×¤È¡¢3¼Ò¶¨¶È¤Ë¤è¤ë²ÁÃÍÁÏÂ¤¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¿©¤Ù¥Á¥ç¥¯¤Ç¤Ï¡¢»ºÃÏ¤È¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÀÜÅÀÁÏ½Ð¤È¥â¥Ã¥¿¥¤¥Ê¥¤²Ì¼Â¤ÎÃµº÷¤ä¶¡µë¤òÃ´¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡£¸á¸å¤Î¹ÈÃã¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤Î¾ÃÈñ¼ÔÀÜÅÀ¤äCSV¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¼Â»Ü¡£É¹·ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢¡ØÉ¹·ëmottainai¡Ù¾¦ÉÊ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢²Ì¼Â¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ò³è¤«¤·¤¿¾¦ÉÊ³«È¯¤ä¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î³ÈÂç¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¡¢3¼Ò¤Ç¥Õ¡¼¥É¥í¥¹ºï¸º¤È¥â¥Ã¥¿¥¤¥Ê¥¤²Ì¼Â¤Î²ÁÃÍÁÏÂ¤¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤È¸ì¤ë¡£¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢¡Ø¥â¥Ã¥¿¥¤¥Ê¥¤¡ª¤ò¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¤Ë¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ù¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡¢2027Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¥â¥Ã¥¿¥¤¥Ê¥¤²Ì¼Â¤òÇ¯´Ö250tºï¸º¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È»²²Ã¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Ï1200Ëü¿Í¡¢À¸»º¼Ô¤Ï100¸®¤Ë¤Þ¤ÇÁý¤ä¤¹¡×¤È¡¢Ãç´Ö¤òÁý¤ä¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡ÖÉ¹·ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡¢¥¹¥Ã¥¥ê¤È¤·¤¿ÈþÌ£¤·¤µ¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Îº£Æü¤òÌÀ¤ë¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥Ö¥é¥ó¥É¥Ñ¡¼¥Ñ¥¹¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¥¥ê¥ó¥Ó¡¼¥ë ¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô É¹·ë¥Ö¥é¥ó¥É¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼ »ñ°ïÀ¶Î¼»á¡£¡ÖÉ¹·ë¤ÏÃÂÀ¸°ÊÍè¡¢²Ì¼Â¤Î¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¥¹¥Ã¥¥ê¤È¤·¤¿ÈþÌ£¤·¤µ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¿¡£ÍÍ¡¹¤Ê¾ÃÈñ¼Ô¤ä¼Ò²ñ¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢RTD¡ÊReady to Drink¤ÎÎ¬¡£Àò¤ò³«¤±¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ°û¤á¤ë¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ûÎÁ¡Ë»Ô¾ì¤Î³èÀ²½¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤È¡¢É¹·ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡Ö¡ØÉ¹·ëmottainai¡Ù¤Ï¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤«¤é¤Î¿Íµ¤¡¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ø¤Î¶¦´¶¤¬¹â¤¯¡¢¹ØÆþ¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¡ÖÉ¹·ëmottainai¡×¤ÏÄÌÇ¯ÉÊ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¼ãÇ¯¹½À®Èæ¤¬¹â¤¯¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤Ï¾¦ÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ë¹¥´¶¤¬¹â¤¤¤³¤È¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤ë¡£¡Ö¤½¤·¤Æº£²ó¡¢¿©¤Ù¥Á¥ç¥¯¤È¤Î½é¥³¥é¥Ü¤Ç¡¢°Û¤Ê¤ë»ºÃÏ¤ÎÇÀ²È¤È¤Ä¤Ê¤¬¤êÀ¸¤Þ¤ì¤¿¾¦ÉÊ¡Ø¥¥ê¥ó É¹·ëmottainai ¤Õ¤¸¤ê¤ó¤´¡Ù¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡×¤È¡¢¿©¤Ù¥Á¥ç¥¯¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ê¤Î¤À¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£¡Ö¡Ø¥¥ê¥ó É¹·ëmottainai ¤Õ¤¸¤ê¤ó¤´¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Ä¹Ìî¡¦ÀÄ¿¹»º¤Î¤Õ¤¸¤ê¤ó¤´¤ò³èÍÑ¡£Ê£¿ô»ºÃÏ¤Î¥â¥Ã¥¿¥¤¥Ê¥¤²Ì¼Â¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¡×¤È¡¢¿©¤Ù¥Á¥ç¥¯¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç½é¤á¤ÆÊ£¿ô»ºÃÏ¤Î¥â¥Ã¥¿¥¤¥Ê¥¤²Ì¼Â¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤ë¡£¡Ö¿©¤Ù¥Á¥ç¥¯¤È¤Î¶¨Æ¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ê£¿ô»ºÃÏ¤ÎÇÀ²È¤È¤Î¶¨Æ¯¤äÇÀ²È»Ù±ç¤Î¶¯²½¡¢µ¬³Ê³°²Ì¼Â¤Î²ÁÃÍ²½¤¬¿Þ¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¿©¤Ù¥Á¥ç¥¯¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹¤¬¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÎÏÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö¡Ø¥¥ê¥ó É¹·ëmottainai ¤Õ¤¸¤ê¤ó¤´¡Ù¤Ï¡¢¤Õ¤¸¤ê¤ó¤´¤Î¥·¥ã¥¥Ã¤È¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ç¡¢´Å¤ß¤È»ÀÌ£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬´¶¤¸¤é¤ì¡¢ËþÂ´¶¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¥¹¥Ã¥¥ê¤È¤·¤¿ÈþÌ£¤·¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£¿§¤Å¤¤Î°¤µ¡¦¥µ¥¤¥ºÅù¤ÎÍýÍ³¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¤ËÇÑ´þ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦Í½Äê¤Ç¤¢¤Ã¤¿²Ì¼Â¤ò»ÈÍÑ¡£¤Õ¤¸¤ê¤ó¤´¤ÎÄ¾´¶Åª¤Ê¤ª¤¤¤·¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¥¤¥é¥¹¥È¤ä¥³¥Ô¡¼¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ØÁ«°Ü¤¹¤ëÆó¼¡¸µ¥³¡¼¥É¤òµºÜ¤·¡¢¿©¤Ù¥Á¥ç¥¯¤È¤Î¶¨Æ¯¤âÁÊµá¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢11·î18Æü¤«¤éÈ¯Çä¤¹¤ë¡Ö¥¥ê¥ó É¹·ëmottainai ¤Õ¤¸¤ê¤ó¤´¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¡£¡Ö¡Ø¥¥ê¥ó É¹·ëmottainai ¤Õ¤¸¤ê¤ó¤´¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ä¹Ìî¡¦ÀÄ¿¹»º¤Õ¤¸¤ê¤ó¤´¤Î¥Õ¡¼¥É¥í¥¹ºï¸ºÎÌ¤ÏÌó9.6t¡¢ÈÎÇä¿ôÎÌ¤ÏÌó21Ëü¥±¡¼¥¹¡Ê350ml¡ß24ËÜ´¹»»¡Ë¡¢ÈÎÇä¤Ë¤è¤ëÇÀ²È¤Ø¤Î´óÉÕ¶â¤ÏÌó480Ëü±ß¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢°ìËÜ¤Ç¤âÂ¿¤¯¾¦ÉÊ¤ò¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¥Õ¡¼¥É¥í¥¹ºï¸º¤ä¥â¥Ã¥¿¥¤¥Ê¥¤²Ì¼Â¤Î²ÁÃÍÁÏÂ¤¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡Ö¸á¸å¤Î¹ÈÃã¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¹ÈÃãÊ¸²½¤òÁÏÂ¤¤·¡¢¼Ò²ñ¤È¾ÃÈñ¼Ô¤ÎËèÆü¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥Ö¥é¥ó¥É¥Ñ¡¼¥Ñ¥¹¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¥¥ê¥ó¥Ó¥Ð¥ì¥Ã¥¸ ¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô ¸á¸å¤Î¹ÈÃã¥·¥Ë¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼ ¸¶±Ñ»Ì»á¡£¡Ö¸á¸å¤Î¹ÈÃã¤ÏËÜ³Ê¹ÈÃã¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¡¢¹ÈÃã¥«¥Æ¥´¥ê¡¼No.1¡Ê½ÐÅµ¡§¥¤¥ó¥Æ¡¼¥¸ SRI¡Ü¡Ê¥É¥é¥¤·×¡¿¶ÈÂÖ·×¡¿¶â³Û¡Ë2024Ç¯1·î¡Á12·î¡Ë¤ÎÇä¾å¤ò¸Ø¤ë¡×¤È¡¢È¯Çä¤«¤é40Ç¯¶á¤¯·Ð¤Ã¤Æ¤âÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤Î¤À¤È¶»¤òÄ¥¤ë¡£¡Ö¸á¸å¤Î¹ÈÃã¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¤¥¹¥Æ¥£¡¼¡¦¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼³èÆ°¤äÌµÅü¹ÈÃã¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ë¤ª¤±¤ë¹ÈÃã¤Î°û¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ëÍýÍ³¤ò¶¯²½¡£¹ÈÃãÄã´ØÍ¿ÁØ¤Ë¸þ¤±¤¿¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¡¢¹ÈÃã¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤ò³è¤«¤·¤¿¿·¤¿¤ÊÄó°Æ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹ÈÃã¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ø¤Îµ¤¤Å¤¤òÁÏ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¹ÈÃã¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤ò¹¤²¤ë³èÆ°¤â¥Ö¥é¥ó¥É¤òÄÌ¤¸¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¡Ö2013Ç¯¤«¤é¤Ï¥¹¥ê¥é¥ó¥«¹ÈÃãÇÀ±à¤Î»Ù±ç¤ò³«»Ï¡£2021Ç¯¤«¤é2024Ç¯¤Ï¸á¸å¥Æ¥£¡¼HAPPINESS¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£2024Ç¯¤«¤é2025Ç¯¤Ë¤ÏJAPAN BLEND¡õCRAFT¤òÅ¸³«¡£¤½¤·¤Æº£Ç¯¤«¤é¡Ø¥â¥Ã¥¿¥¤¥Ê¥¤¡ª¤ò¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¤Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ù¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥â¥Ã¥¿¥¤¥Ê¥¤²Ì¼Â¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢¥Õ¡¼¥É¥í¥¹ºï¸º¡¦ÇÀ²È»Ù±ç¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥¥ê¥ó¥°¥ë¡¼¥×²£ÃÇ¤Î¿·¤·¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤¦¡×¤È¡¢¸á¸å¤Î¹ÈÃã¥Ö¥é¥ó¥É¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤ò¤³¤ì¤«¤é¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡Ö12·î2Æü¤«¤éÈ¯Çä¤¹¤ë¡Ø¥¥ê¥ó ¸á¸å¤Î¹ÈÃã mottainai ¤Õ¤¸¤ê¤ó¤´¥Æ¥£¡¼¡Ù¤Ï¡¢¤Õ¤¸¤ê¤ó¤´¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê´Å¤ß¤È¹á¤ê¤¬ºÝÎ©¤Á¡¢¹ÈÃã¤ÎÁÖ¤ä¤«¤ÊÍ¾±¤¤Ë¤Ä¤Ä¤Þ¤ì¤ëÈþÌ£¤·¤µ¤ò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿§¤Å¤¤Î°¤µ¡¦¥µ¥¤¥ºÅù¤ÎÍýÍ³¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¤ËÇÑ´þ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦Í½Äê¤Ç¤¢¤Ã¤¿²Ì¼Â¤ò»ÈÍÑ¡£ÇÀ²È¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¤Õ¤¸¤ê¤ó¤´¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤È¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬Ä¾´¶Åª¤ËÅÁ¤ï¤ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ØÁ«°Ü¤¹¤ëÆó¼¡¸µ¥³¡¼¥É¤âµºÜ¤¹¤ë¡£¿©¤Ù¥Á¥ç¥¯¤È¤Î¶¨Æ¯¤âÁÊµá¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¡Ö¥¥ê¥ó ¸á¸å¤Î¹ÈÃã mottainai ¤Õ¤¸¤ê¤ó¤´¥Æ¥£¡¼¡×¤Î³µÍ×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¡£¡Ö¡Ø¥¥ê¥ó ¸á¸å¤Î¹ÈÃã mottainai ¤Õ¤¸¤ê¤ó¤´¥Æ¥£¡¼¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ä¹Ìî¡¦ÀÄ¿¹»º¤Õ¤¸¤ê¤ó¤´¤Î¥Õ¡¼¥É¥í¥¹ºï¸ºÎÌ¤¬Ìó3.9t¡¢ÈÎÇä¿ôÎÌ¤¬Ìó20Ëü¥±¡¼¥¹¡Ê400ml¡ß24ËÜ´¹»»¡Ë¡¢ÈÎÇä¤Ë¤è¤ëÇÀ²È¤Ø¤Î´óÉÕ¶â¤¬Ìó480Ëü±ß¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢ÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤·¤¿¤¤¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£¡Ö¸á¸å¤Î¹ÈÃã¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤È¤Î¶¯¤¤ÀÜÅÀ¤ò»ý¤Á¡¢À¸»º¼Ô¤ÈÌ¤Íè¤òÃ´¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¤Ä¤Ê¤°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ëÍ½Äê¡×¤È¡¢¡Ö¸á¸å¤Î¹ÈÃãmottainai¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤ä»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÈÇÀ²È¤È¤ÎÀÜÅÀ¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤¹¡£¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢Æ±¤¸»Ö¤ò»ý¤Ä´ë¶È¤È¶¦¤Ë¡¢¡Ø¥â¥Ã¥¿¥¤¥Ê¥¤¡ª¤ò¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¤Ë¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ù¤ò¤µ¤é¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢¹ñ»ºÁÇºà¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Æ¥£¡¼¤Ç¡¢¥Õ¡¼¥É¥í¥¹¤ò¸º¤é¤¹ÁªÂò¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤³¤Î¸å¡¢¤Õ¤¸¤ê¤ó¤´À¸»º¼Ô¤Ç¤¢¤ëÄ¹Ìî¸©¡¦ÀÄ¿¹¸©¤ÎÇÀ²È¤ò¸ò¤¨¡¢20¡Á30Âå¤ÎÌ¤Íè¤òÃ´¤¦À¤Âå¤Î¿Í¡¹¤Ë¤è¤ë¡¢Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ø¤Î¶¯¤¤ÁÛ¤¤¤ò¸ì¤ë¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¤Ï¤¸¤á¤Ë¡¢¿·¾¦ÉÊ¤Î¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤Õ¤¸¤ê¤ó¤´¡×¤ò¸«¤Ä¤±¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥È¡¼¥¯¤ò¼Â»Ü¡£º£²ó¤Î¿·¾¦ÉÊ¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤Õ¤¸¤ê¤ó¤´¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ó¥Ó¥Ã¥É¥¬¡¼¥Ç¥ó ¼¹¹ÔÌò°÷ ¿·µ¬»ö¶È³«È¯ÀÕÇ¤¼Ô ¾¾±ºÍª²ð»á¤Ï¡¢¡ÖÁ´¹ñ1Ëü¸®°Ê¾å¤ÎÀ¸»º¼Ô¤È¶¦¤Ë»ö¶È¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¥ê¥ó¥´ÇÀ²È¤«¤é¤Î¥í¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÊý¤Ç´Å¤ß¤È»ÀÌ£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¯¹á¤ê¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤¢¤ë¥á¥¸¥ã¡¼ÉÊ¼ï¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤ÈÌ£¤ï¤¤¤ÎÎ¾ÌÌ¤ÇºÇÅ¬¤È¹Í¤¨¡¢¹ÈÏ¤Ë¥í¥¹¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¹©É×¤·¡¢Åö¼Ò¤ÎÁ´¹ñ¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤«¤é¡¢Ä¹Ìî¤ÈÀÄ¿¹¤È¤¤¤Ã¤¿Ê£¿ô¤ÎÃÏ°è¤òÂ«¤Í¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¤Õ¤¸¤ê¤ó¤´¤ÎÆÃÄ§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢RED APPLE ¼èÄùÌò µÈÀîÏÂµü»á¤Ï¡¢¡Ö¤Õ¤¸¤ê¤ó¤´¤ÏÍÍ¡¹¤Ê»ºÃÏ¤Ç¡¢°ìÈÖÀ¸»º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉÊ¼ï¡£´Å¤µ¤È»ÀÌ£¡¢Î¾Êý¤È¤â¥Ð¥é¥ó¥¹ÎÉ¤¯¤Æ¡¢¤ê¤ó¤´¤Î²¦Æ»¤È¤â¤¤¤¨¤ëÉÊ¼ï¤È¤Ê¤ë¡£Åö±à¤Ç¤â6³ä¶á¤¯¤¬¤³¤ÎÉÊ¼ï¤Ç¡¢Â£ÅúÍÑ¤È¤·¤Æ¤â°ìÈÖ¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¤ê¤ó¤´¤ÎÉÊ¼ï¤ÎÃæ¤Ç¤â¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¤Î¤¬¤Õ¤¸¤ê¤ó¤´¤Ê¤Î¤À¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢°ÂÆÞÌî¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÇÀ»º ÀìÌ³¼èÄùÌò ÃæÂ¼Î´°ì»á¤â¡¢¡Ö¤Õ¤¸¤ê¤ó¤´¤Ï¤ªºÐÊë¤Ê¤É¤ÎÂ£ÅúÉÊ¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Âç¤¤µ¤ä¿§ÉÕ¤¤¬¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤È¤Ê¤ë¡£¤ê¤ó¤´¤ÏÆü¸÷¤¬Åö¤¿¤ë¤È¿§¤¬¤Ä¤¯¤¿¤á¡¢¼þ¤ê¤ÎÍÕ¤Ã¤Ñ¤ò1Ëç¡¢1Ëç¤º¤Ä¼è¤ëºî¶È¤ä¡¢¤ê¤ó¤´¤òÈ¾²óÅ¾¤µ¤»¤ëºî¶È¤Ê¤É¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤ÄÃúÇ«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼ê´Ö²Ë¤«¤±¤Æ°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
µ¬³Ê³°¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢ÃæÂ¼»á¤Ï¡ÖÂ¾¤ÎÉÊ¼ï¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤Õ¤¸¤ê¤ó¤´¤Ïµ¬³Ê³°¤¬Â¿¤¤¡£ºÇ¸å¤Ë¼ý³Ï¤¹¤ëÉÊ¼ï¤Î¤¿¤á¡¢ÂæÉ÷¤Ê¤É¤Î¼«Á³ºÒ³²¡¢ÉÂµ¤¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÈï³²¤Ë¤¢¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢Ä»¤âÈþÌ£¤·¤¤¤ê¤ó¤´¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ä»¿©¤¤¤ÎÈï³²¤âÂ¿¤¤¡×¤Èµ¬³Ê³°¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤ÉÊ¼ï¤Ê¤Î¤À¤ÈÁÊ¤¨¤ë¡£µÈÀî»á¤Ï¡Ö¤Õ¤¸¤ê¤ó¤´¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤â¤¤ì¤¤¤Ê¥ê¥ó¥´¤òºî¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¡¢Æñ¤·¤¤ÉÊ¼ï¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¶áÇ¯¤Ïµ¤¸õÊÑÆ°¤â¡¢ËèÇ¯°ÛÎã¿Ô¤¯¤·¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤è¤êºÏÇÝ¤ÎÆñ¤·¤µ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤ë¡£¤·¤«¤âÀ¸»º¤·¤Æ¤¤¤ëÎÌ¤¬Â¿¤¤ÉÊ¼ï¤Ç¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ÎÊ¬µ¬³Ê³°ÉÊ¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¡¢ºòº£¤Îµ¤¸õÊÑÆ°¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¬³Ê³°ÉÊ¤ÏÁý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
µ¬³Ê³°ÉÊ¤ÎÎÌ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃæÂ¼»á¤Ï¡¢¡ÖÂ¿¤¤Ç¯¤ÇÁ´ÂÎ¤ÎÌó2³ä¡¢Ìó20¥È¥ó¡¢¸Ä¿ô¤Ë¤¹¤ë¤ÈÌó6Ëü¸Ä¤òÇÑ´þ¤Ê¤É¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤Ç¯¤â¤¢¤ë¡£¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤¿¤¤¤È¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÇÀ²È¸Ä¿Í¤Ç²ò·è¤¹¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¤ê¤ó¤´ÇÀ²È¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
µ¬³Ê³°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Õ¤¸¤ê¤ó¤´¤ÎÏÃ¤ò¼õ¤±¡¢¥¥ê¥ó¥Ó¡¼¥ë ¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô É¹·ë¥Ö¥é¥ó¥ÉÃ´Åö áÄËã¼®²»»á¤Ï¡¢¡Ö¿©¤Ù¥Á¥ç¥¯¤Î¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅö¼Ò¤¬ÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿°Ê¾å¤Îµ¬³Ê³°ÉÊ¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢É¹·ëmottainai¤À¤±¤Ç¤Ïµß¤¤¤¤ì¤Ê¤¤ÎÌ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¸á¸å¤Î¹ÈÃã¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤À¤Ã¤¿¡£¸á¸å¤Î¹ÈÃã¥Á¡¼¥à¤â¡¢¸µ¡¹¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¶¦´¶¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¥ê¥ó¥Ó¥Ð¥ì¥Ã¥¸¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤òÊú¤¨¤ë¸á¸å¤Î¹ÈÃã¤ÈÁÈ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤âÇÀ²È¤Ë¤â´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤¿¡£°ÊÁ°¤«¤é¡¢¤³¤Îmottainai¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¤µ¤é¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢É¹·ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¥ê¥ó¥°¥ë¡¼¥×¤ò²£ÃÇ¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ø¹¤²¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¿·¾¦ÉÊ³«È¯¤ª¤è¤Ó¸á¸å¤Î¹ÈÃã¤È¤Î¥³¥é¥ÜÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
º£²ó¡¢¥³¥é¥Ü¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¥¥ê¥ó¥Ó¥Ð¥ì¥Ã¥¸ ¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô ¸á¸å¤Î¹ÈÃã¥Ö¥é¥ó¥ÉÃ´Åö ²ÃÆ£²Ú»á¤Ï¡¢¡Ö»ä¼«¿È¤â¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¶¦´¶¤·¤¿°ì¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ï´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡£¸á¸å¤Î¹ÈÃã¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡¢¥Á¥å¡¼¥Ï¥¤¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¾ÃÈñ¼Ô¤È¤ÎÀÜÅÀ¤òºî¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ø¤Î¶¦´¶¼Ô¤ò°ì¿Í¤Ç¤âÁý¤ä¤¹¡¢¤Þ¤¿²Ì¼Â¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¡¢Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ø¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¥¥ê¥ó É¹·ëmottainai ¤Õ¤¸¤ê¤ó¤´¡Ê´ü´Ö¸ÂÄê¡Ë¡×¤Ï¡¢¡Ö¤Õ¤¸¤ê¤ó¤´¡×¤Î¥·¥ã¥¥Ã¤È¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ç´Å¤ß¤È»ÀÌ£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¤Ì£¤ï¤¤¤È¡¢·Ú¤ä¤«¤ÊÃº»À´¶¡¢¥¹¥Ã¥¥ê¤È¤·¤¿¸åÌ£¤ò³Ú¤·¤á¤ë¾¦ÉÊ¡£¿§¤Å¤¤Î°¤µ¡¦¥µ¥¤¥ºÅù¤ÎÍýÍ³¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¤ËÇÑ´þÍ½Äê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡¢Ä¹Ìî¡¦ÀÄ¿¹»º¡Ö¤Õ¤¸¤ê¤ó¤´¡×¤Î¡Ö¥â¥Ã¥¿¥¤¥Ê¥¤²Ì¼Â¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê²Ì½Á0.3¡ó¡Ë¡£
¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ï¡¢¡ÖÉ¹·ëmottainai¡×¤Î¥í¥´¤È¥À¥¤¥ä¥«¥Ã¥È¤Î²Ì¼Â¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¾ÝÄ§Åª¤Ë¸«¤»¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¿·¤·¤µ¡×¡Ö¼Ò²ñ¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¡×¤¬ÅÁ¤ï¤ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤·¤¿¡£¡Ö¿©¤Ù¥Á¥ç¥¯¡×¥í¥´¤ò·ÇºÜ¤·¡¢¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÅÁÃ£¤¹¤ë¡£Æ±¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÀâÌÀÊ¸¤È¡¢ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ø¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ëÆó¼¡¸µ¥³¡¼¥É¤òÎ¢ÌÌ¤ËÇÛ¤·¤¿¡£ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ç¡ÖÉ¹·ëmottainai¡×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¾ÜºÙ¤ä´Ø·¸¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æ±¼Ò¤Î¼è¤êÁÈ¤ß»ÑÀª¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ö¥¥ê¥ó ¸á¸å¤Î¹ÈÃã mottainai ¤Õ¤¸¤ê¤ó¤´¥Æ¥£¡¼¡×¤Ï¡¢¤¹¤Ã¤¤êÍ¥¤·¤¤°û¤ß¸ý¤Î¹ÈÃã¤È¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¹á¤ê¤È´Å¤ß¤¬ÆÃÄ§¤Î¡Ö¤Õ¤¸¤ê¤ó¤´¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¤³¤À¤ï¤êÁÇºà¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Æ¥£¡¼¡Ê²Ì½Á0.1¡ó¡Ë¡£¡Ö¤Õ¤¸¤ê¤ó¤´¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Æ¥£¡¼¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¥Õ¡¼¥É¥í¥¹ºï¸º¡¦ÇÀ²È»Ù±ç¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÆÃÊÌ¤Ê¡Ö¸á¸å¤Î¹ÈÃã¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Çä¤ê¾å¤²1ËÜ¤Ë¤Ä¤1±ß¤òÆüËÜ¤ÎÇÀ²È»Ù±ç¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¡£
¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ï¡¢¡Ö¥â¥Ã¥¿¥¤¥Ê¥¤¡ª¤ò¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤Ë¡ª¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬ÅÁ¤ï¤ê¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Æ¥£¡¼¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï
¥¥ê¥ó É¹·ëmottainai ¤Õ¤¸¤ê¤ó¤´¡Ê´ü´Ö¸ÂÄê¡Ë¡§¥ª¡¼¥×¥ó²Á³Ê
¥¥ê¥ó ¸á¸å¤Î¹ÈÃã mottainai ¤Õ¤¸¤ê¤ó¤´¥Æ¥£¡¼¡§210±ß
¡Ê¤¹¤Ù¤ÆÀÇÊÌ¡Ë
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï
¥¥ê¥ó É¹·ëmottainai ¤Õ¤¸¤ê¤ó¤´¡Ê´ü´Ö¸ÂÄê¡Ë¡§11·î18Æü¡Ê²Ð¡Ë
¥¥ê¥ó ¸á¸å¤Î¹ÈÃã mottainai ¤Õ¤¸¤ê¤ó¤´¥Æ¥£¡¼¡§12·î2Æü¡Ê²Ð¡Ë
