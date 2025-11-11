¡Ö·ëº§¤È¤Ï¤¢¤¤é¤á¤ë¤³¤È¡×¥¢¥é¥Õ¥©¡¼½÷À¤Î¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤µ¡×¤òÃ¥¤¦¡È·ëº§À©ÅÙ¡É¤ÎÌ·½â
¥ì¥¾¥ó¥Ç¡¼¥È¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤Ë¤è¤ë¡¢·ëº§¤È°¦¾ð¤Î´Ø·¸¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º§°ù¾õÂÖ¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë·ëº§À¸³è¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÃËÀ56.0¡ó¡¢½÷À52.1¡ó¤¬¡Ö·ëº§À©ÅÙ¤ËÌ·½â¤äÂ©¶ì¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë½÷À¤Î12.1¡ó¤Ï¡Ö·ëº§À©ÅÙ¤òÊÑ¤¨¤ë¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤Þ¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤³¤Ë¤Ï·ëº§À¸³è¤Ë¤ª¤¤¤Æ½÷À¤¬´¶¤¸¤ëÉÔÊ¿Åù´¶¤ä¡¢½÷À¤À¤«¤é¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç²¡¤·¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌäÂê¤Ê¤É¤¬´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ú¥Þ¥ó¥¬¡Û¡ÖÉ×¤ÏATM¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡× Î¥º§¤·¤¿¤¯¤Æ¤âº£¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡È¿Ô¤¯¤¹ºÊ¡É¤ÎËÜ²»
¤½¤¦¸À¤¦¤Î¤Ï¥ê¥µ¤µ¤ó¡Ê37ºÐ¡Ë¤À¡£Èà½÷¤Ï»Å»ö¤Ç¤ÏµìÀ«¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢µëÍ¿¿¶¤ê¹þ¤ß¡¢¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤Ê¤É¤ÏÉ×¤ÎÀ«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»Å»ö¤Ç³¤³°½ÐÄ¥¤¹¤ë¤È¤¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÌÅÝ¤Ç¤¹¤Í¡£¼è°úÀè¤¬¸½ÃÏ¥Û¥Æ¥ë¤ÎÍ½Ìó¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤â¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÎÌ¾Á°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜÌ¾¤Ï¤³¤Á¤é¤Ç¤¹¤È¤ï¤¶¤ï¤¶ÀâÌÀ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¡ØÆüËÜ¤ÏÉ×ÉØ¤ÎÀ«¤¬Æ±¤¸¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¡©¡Ù¤È¶Ã¤«¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤¤¤Ã¤½¥Ú¡¼¥Ñ¡¼Î¥º§¤·¤Æ¼«Ê¬¤À¤±µìÀ«¤ËÌá¤í¤¦¤«¤È¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢É×¤«¤é¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤À¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ»×¤¤¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö8ºÐ¤È5ºÐ¤Î»Ò¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¸½¼ÂÅª¤Ë¤Ï»ä¤À¤±°ã¤¦À«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é»Ò¤É¤â¤¬½ý¤Ä¤¯¤«¤Ê¤È¡£¤Á¤ã¤ó¤ÈÀâÌÀ¤·¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë»þ´ü¤¬Íè¤ë¤Þ¤ÇÂÔ¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ä¤«ÀäÂÐ¤ËµìÀ«¤ËÌá¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¼«Ê¬¤ÎÌ¿¤ËÂå¤¨¤Æ¤âÀË¤·¤¯¤Ê¤¤¤Û¤É°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤ÈµìÀ«¤ÎÌäÂê¤È¤Ï°ã¤¦ÏÃ¡£Æ±¤¸À«¤Ç¤Ê¤¤¤È²ÈÂ²¤È¤·¤Æ¤ª¤«¤·¤¤¤È¤¤¤¦É÷Ä¬¤³¤½¡¢¤ª¤«¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¤Î¤¢¤ê¤è¤¦¤Ê¤ó¤Æ¡¢¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡×
¡Ö·ëº§¤ÏÁê¼ê¤Î¸ÍÀÒ¤Ë¡ÈÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¦¡É¤â¤Î¡¢ÃËÀ¤«¤é¸«¤ë¤È¡È¤¦¤Á¤Î¸ÍÀÒ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ä¤ë¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¡È²Ç¡É¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£·ëº§¤Ï¸Ä¿Í¤È¸Ä¿Í¤Î¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ë¡¢º£¤Ç¤â¡È²È¤È²È¤Î·ë¤Ó¤Ä¤¡É¤ÎÂ¦ÌÌ¤â¾Ã¤¨¤Ê¤¤¡£º§°ùÀ©ÅÙ¤Ë¤È¤â¤Ê¤¦¡¢·ì¶Ú¤È¤«°ìÂ²¤È¤«¤Î´¶³Ð¤â¡¢»ä¤Ë¤Ï¤Ê¤¸¤á¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦¤Ê¤é·ëº§¤¹¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦À¼¤âÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤½¤¦¤À¤¬¡¢·ëº§¤Î¤è¤¦¤Ê¸Ä¿ÍÅª¤Ê¤â¤Î¤Ø¤Î´¶³Ð¤ò¡¢Â¾¿Í¤¬¤È¤ä¤«¤¯¸À¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¤½¤¦´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤À¤±¤ÎÎò»Ë¤¬¡¢º§°ùÀ©ÅÙ¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤«¤é¡£
²ÈÄíÆâ¤Ë¤ª¤±¤ëÃË½÷Ê¿Åù¤Ï¡¢¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¼Â¤ÏÃÙ¡¹¤È¤·¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
ºÊ¤À¤«¤é¤À¤È¡¢¥Þ¥¤¤µ¤ó¡Ê40ºÐ¡Ë¤Ï¸À¤¦¡£¡ÈºÊ¡É¤À¤«¤é¤³¤½¡¢É×¤Ï¼«Ê¬¤¬Æ°¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤í¤è¡×¤È¤¤¤¦Ì¿Îá¸ýÄ´¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¡£ºÊ¤ÏÉ×¤è¤ê²¼¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¥Þ¥¤¤µ¤ó¤Ï¾ï¤Ë´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ç¤âº£¡¢10ºÐ¤È7ºÐ¤Î»Ò¤ò°é¤Æ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£»Ò¤É¤â¤Ë¤Ï°¦¾ð¤ÈÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤¿¤À¡¢É×¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â°¦¾ð¤ò¤â¤Æ¤Ê¤¤¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¤ÎÉ×¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤â¡¢»ä¤Ë¤ÏÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£¤½¤â¤½¤â¤¦¤Á¤Î¿ÆÀÌ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¡¢¡Ø¤ï¤¬²È¤ÎÌ¿Îá·ÏÅý¤Ï¥ª¥ì¤«¤é²¼¤Ë²¼¤ê¤Æ¤¤¤¯¡Ù¤È¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢»äÂ¦¤Î¿ÆÂ²¤«¤é¤ÏÍ×Ãí°Õ¿ÍÊª¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢É×¤Ï¡×
ÆÃ¤Ë¥Þ¥¤¤µ¤ó¤ÎËå¤Ï¡¢µÁ·»¤Ë¤¢¤¿¤ë¥Þ¥¤¤µ¤ó¤ÎÉ×¤ò·ù°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤è¤¯¤¢¤ó¤ÊÃË¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤ï¤Í¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¤¿¤À¡¢¿¼¹ï¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤âÉ×¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£12Ç¯¤Î·ëº§À¸³è¤Ï¥Þ¥¤¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤¢¤¤é¤á¤ë¤³¤È¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ÈÈà½÷¤Ï¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¡Ö°¦¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÂ³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê·ÐºÑÅª¤ÊÌäÂê¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¤À¤±¤Î¼ýÆþ¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤ÁÆó¿Í¤òÂç³Ø¤Þ¤Ç¹Ô¤«¤»¤ë¤Î¤ÏÌµÍý¡£Î¥º§¤·¤Æ¤â¡¢ÍÜ°éÈñ¤¬É¬¤ºÃ´ÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¤È¤Ã¤¯¤ËÊÌ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡Ä¡Ä¡×
·ÐºÑÅª¤ÊÌäÂê¤ÇÊÌ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤É×ÉØ¤ÏÂ¿¤¤¡£²æËý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï°µÅÝÅª¤Ë½÷À¤À¤í¤¦¡£¼ç¤¿¤ë²Ô¤®¼ç¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¡¢²ÈÄíÆâ¤Ç°ÒÄ¥¤ë¸¢Íø¤Ê¤É¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢ºÊ¤Î¿Í¸¢¤ò¤âÆ§¤ß¤Ë¤¸¤ë¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤òÊ¿µ¤¤Ç¤Ö¤Ä¤±¤ëÉ×¤â¤¤¤Þ¤À¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¡£
¡Ö·ëº§¤Ã¤Æ²¿¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡£ºÇ¶á¡¢¤è¤¯¹Í¤¨¤Þ¤¹¡×
¥Þ¥¤¤µ¤ó¤ÎÉ½¾ð¤¬ÆÞ¤Ã¤¿¡£
¡ã»²¹Í¡ä
¡¦¡Ö·ëº§¤È°¦¾ð¤Î´Ø·¸¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¡×¡Ê¥ì¥¾¥ó¥Ç¡¼¥È¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
¢§µµ»³ ÁáÉÄ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
ÌÀ¼£Âç³ØÊ¸³ØÉôÂ´¶È¡£ÃË½÷¤Î¿Í´ÖÌÏÍÍ¤òÃæ¿´¤Ë20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼èºà¤ò½Å¤Í¡¢½÷À¤ÎÀ¸¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÌäÂêÄóµ¯¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Îø°¦¤ä·ëº§¡¦Î¥º§¡¢À¤ÎÌäÂê¡¢ÉÏº¤¡¢¤Ò¤¤³¤â¤ê¤Ê¤ÉÉý¹¤¯¼¹É®¡£¼ñÌ£¤Ï¤¯¤Þ¥â¥ó¤ÎÄÉ¤Ã¤«¤±¡¢Íî¸ì¡¢²ÎÉñ´ì¤Ê¤É¸ÅÅµ·ÝÇ½´Õ¾Þ¡£
(Ê¸:µµ»³ ÁáÉÄ¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë)
¤½¤³¤Ë¤Ï·ëº§À¸³è¤Ë¤ª¤¤¤Æ½÷À¤¬´¶¤¸¤ëÉÔÊ¿Åù´¶¤ä¡¢½÷À¤À¤«¤é¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç²¡¤·¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌäÂê¤Ê¤É¤¬´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
À«¤ÎÌäÂê¡¢½÷À¤ÎÎ©¾ì¡Ö·ëº§¤¹¤ë¤È¤¡¢»ä¤Ï¼«Ê¬¤ÎÀ«¤òÊÑ¤¨¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¤½¤¦¸À¤¦¤Î¤Ï¥ê¥µ¤µ¤ó¡Ê37ºÐ¡Ë¤À¡£Èà½÷¤Ï»Å»ö¤Ç¤ÏµìÀ«¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢µëÍ¿¿¶¤ê¹þ¤ß¡¢¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤Ê¤É¤ÏÉ×¤ÎÀ«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»Å»ö¤Ç³¤³°½ÐÄ¥¤¹¤ë¤È¤¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÌÅÝ¤Ç¤¹¤Í¡£¼è°úÀè¤¬¸½ÃÏ¥Û¥Æ¥ë¤ÎÍ½Ìó¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤â¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÎÌ¾Á°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜÌ¾¤Ï¤³¤Á¤é¤Ç¤¹¤È¤ï¤¶¤ï¤¶ÀâÌÀ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¡ØÆüËÜ¤ÏÉ×ÉØ¤ÎÀ«¤¬Æ±¤¸¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¡©¡Ù¤È¶Ã¤«¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤¤¤Ã¤½¥Ú¡¼¥Ñ¡¼Î¥º§¤·¤Æ¼«Ê¬¤À¤±µìÀ«¤ËÌá¤í¤¦¤«¤È¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢É×¤«¤é¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤À¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ»×¤¤¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö8ºÐ¤È5ºÐ¤Î»Ò¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¸½¼ÂÅª¤Ë¤Ï»ä¤À¤±°ã¤¦À«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é»Ò¤É¤â¤¬½ý¤Ä¤¯¤«¤Ê¤È¡£¤Á¤ã¤ó¤ÈÀâÌÀ¤·¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë»þ´ü¤¬Íè¤ë¤Þ¤ÇÂÔ¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ä¤«ÀäÂÐ¤ËµìÀ«¤ËÌá¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¼«Ê¬¤ÎÌ¿¤ËÂå¤¨¤Æ¤âÀË¤·¤¯¤Ê¤¤¤Û¤É°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤ÈµìÀ«¤ÎÌäÂê¤È¤Ï°ã¤¦ÏÃ¡£Æ±¤¸À«¤Ç¤Ê¤¤¤È²ÈÂ²¤È¤·¤Æ¤ª¤«¤·¤¤¤È¤¤¤¦É÷Ä¬¤³¤½¡¢¤ª¤«¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¤Î¤¢¤ê¤è¤¦¤Ê¤ó¤Æ¡¢¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡×
·ëº§¤Ï¸Ä¿Í¤È¸Ä¿Í¤Î¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ë¡Ä¡ÄÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÊÌÀ«À©ÅÙ¤Ï»Ü¹Ô¤µ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í±ó¤Î¤¤¤Æ¤¤¤ë´¶¤â¤¢¤ë¡£À«¤Ï½÷À¤¬ÊÑ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤É¤Á¤é¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤À¤«¤éÏÃ¤·¹ç¤¨¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¼ÂÂÖ¤Ï·ëº§¤·¤Æ²þÀ«¤¹¤ë¤Î¤Ï½÷À¤¬Ìó95¡ó¤È¤¤¤¦³ÎÎ¨¤À¡£¤â¤Ï¤ä´·½¬¤È¤·¤Æ¡¢½÷À¤¬À«¤òÊÑ¤¨¤ë¤â¤Î¤À¤È·è¤á¤Æ¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¹¤é¤¤¤ë¡£
¡Ö·ëº§¤ÏÁê¼ê¤Î¸ÍÀÒ¤Ë¡ÈÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¦¡É¤â¤Î¡¢ÃËÀ¤«¤é¸«¤ë¤È¡È¤¦¤Á¤Î¸ÍÀÒ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ä¤ë¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¡È²Ç¡É¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£·ëº§¤Ï¸Ä¿Í¤È¸Ä¿Í¤Î¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ë¡¢º£¤Ç¤â¡È²È¤È²È¤Î·ë¤Ó¤Ä¤¡É¤ÎÂ¦ÌÌ¤â¾Ã¤¨¤Ê¤¤¡£º§°ùÀ©ÅÙ¤Ë¤È¤â¤Ê¤¦¡¢·ì¶Ú¤È¤«°ìÂ²¤È¤«¤Î´¶³Ð¤â¡¢»ä¤Ë¤Ï¤Ê¤¸¤á¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦¤Ê¤é·ëº§¤¹¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦À¼¤âÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤½¤¦¤À¤¬¡¢·ëº§¤Î¤è¤¦¤Ê¸Ä¿ÍÅª¤Ê¤â¤Î¤Ø¤Î´¶³Ð¤ò¡¢Â¾¿Í¤¬¤È¤ä¤«¤¯¸À¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¤½¤¦´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤À¤±¤ÎÎò»Ë¤¬¡¢º§°ùÀ©ÅÙ¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤«¤é¡£
²ÈÄíÆâ¤Ë¤ª¤±¤ëÃË½÷Ê¿Åù¤Ï¡¢¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¼Â¤ÏÃÙ¡¹¤È¤·¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
·ëº§¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬µÁÌ³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö»ä¤Î¾ì¹ç¡¢É×¤Ø¤Î°¦¾ð¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Îø°¦·ëº§¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢Îø°¦´¶¾ð¤Ï¤É¤ó¤É¤óÌÜ¸º¤ê¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¶¦Æ¯¤¤Ê¤Î¤Ë²È»ö°é»ù¤Ï»ä¤Ë´ÝÅê¤²¡¢¿¼Ìë¤Ë»Ò¤É¤â¤¬µã¤¯¤È¡Ø¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤í¤è¡Ù¤È¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤¿¡£¤Ç¤â¤É¤¦¤·¤Æ»ä¤À¤±¤¬¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤«ÉÔ»×µÄ¤Ç¤·¤¿¡£É×¤è¤ê»ä¤ÎÊý¤¬»Å»ö¤¬Ë»¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×
ºÊ¤À¤«¤é¤À¤È¡¢¥Þ¥¤¤µ¤ó¡Ê40ºÐ¡Ë¤Ï¸À¤¦¡£¡ÈºÊ¡É¤À¤«¤é¤³¤½¡¢É×¤Ï¼«Ê¬¤¬Æ°¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤í¤è¡×¤È¤¤¤¦Ì¿Îá¸ýÄ´¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¡£ºÊ¤ÏÉ×¤è¤ê²¼¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¥Þ¥¤¤µ¤ó¤Ï¾ï¤Ë´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ç¤âº£¡¢10ºÐ¤È7ºÐ¤Î»Ò¤ò°é¤Æ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£»Ò¤É¤â¤Ë¤Ï°¦¾ð¤ÈÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤¿¤À¡¢É×¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â°¦¾ð¤ò¤â¤Æ¤Ê¤¤¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¤ÎÉ×¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤â¡¢»ä¤Ë¤ÏÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£¤½¤â¤½¤â¤¦¤Á¤Î¿ÆÀÌ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¡¢¡Ø¤ï¤¬²È¤ÎÌ¿Îá·ÏÅý¤Ï¥ª¥ì¤«¤é²¼¤Ë²¼¤ê¤Æ¤¤¤¯¡Ù¤È¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢»äÂ¦¤Î¿ÆÂ²¤«¤é¤ÏÍ×Ãí°Õ¿ÍÊª¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢É×¤Ï¡×
ÆÃ¤Ë¥Þ¥¤¤µ¤ó¤ÎËå¤Ï¡¢µÁ·»¤Ë¤¢¤¿¤ë¥Þ¥¤¤µ¤ó¤ÎÉ×¤ò·ù°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤è¤¯¤¢¤ó¤ÊÃË¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤ï¤Í¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
12Ç¯¤Î·ëº§À¸³è¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¡Ö¿Í´Ö¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ï¡¢»ä¡¢É×¤ÎÌ¿Îá¸ýÄ´¤Ë´·¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤¢¡¢¤Þ¤¿¸À¤Ã¤Æ¤ë¤È±¦¤«¤éº¸¤Ø¤ÈÈ´¤±¤Æ¤¤¤¯¡£¿¿·õ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤«¤éÂç¾æÉ×¤ÈËå¤Ë¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÁêÅö¥¹¥È¥ì¥¹Êú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤è¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¤¿¤À¡¢¿¼¹ï¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤âÉ×¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£12Ç¯¤Î·ëº§À¸³è¤Ï¥Þ¥¤¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤¢¤¤é¤á¤ë¤³¤È¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ÈÈà½÷¤Ï¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¡Ö°¦¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÂ³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê·ÐºÑÅª¤ÊÌäÂê¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¤À¤±¤Î¼ýÆþ¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤ÁÆó¿Í¤òÂç³Ø¤Þ¤Ç¹Ô¤«¤»¤ë¤Î¤ÏÌµÍý¡£Î¥º§¤·¤Æ¤â¡¢ÍÜ°éÈñ¤¬É¬¤ºÃ´ÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¤È¤Ã¤¯¤ËÊÌ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡Ä¡Ä¡×
·ÐºÑÅª¤ÊÌäÂê¤ÇÊÌ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤É×ÉØ¤ÏÂ¿¤¤¡£²æËý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï°µÅÝÅª¤Ë½÷À¤À¤í¤¦¡£¼ç¤¿¤ë²Ô¤®¼ç¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¡¢²ÈÄíÆâ¤Ç°ÒÄ¥¤ë¸¢Íø¤Ê¤É¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢ºÊ¤Î¿Í¸¢¤ò¤âÆ§¤ß¤Ë¤¸¤ë¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤òÊ¿µ¤¤Ç¤Ö¤Ä¤±¤ëÉ×¤â¤¤¤Þ¤À¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¡£
¡Ö·ëº§¤Ã¤Æ²¿¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡£ºÇ¶á¡¢¤è¤¯¹Í¤¨¤Þ¤¹¡×
¥Þ¥¤¤µ¤ó¤ÎÉ½¾ð¤¬ÆÞ¤Ã¤¿¡£
¡ã»²¹Í¡ä
¡¦¡Ö·ëº§¤È°¦¾ð¤Î´Ø·¸¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¡×¡Ê¥ì¥¾¥ó¥Ç¡¼¥È¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
¢§µµ»³ ÁáÉÄ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
ÌÀ¼£Âç³ØÊ¸³ØÉôÂ´¶È¡£ÃË½÷¤Î¿Í´ÖÌÏÍÍ¤òÃæ¿´¤Ë20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼èºà¤ò½Å¤Í¡¢½÷À¤ÎÀ¸¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÌäÂêÄóµ¯¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Îø°¦¤ä·ëº§¡¦Î¥º§¡¢À¤ÎÌäÂê¡¢ÉÏº¤¡¢¤Ò¤¤³¤â¤ê¤Ê¤ÉÉý¹¤¯¼¹É®¡£¼ñÌ£¤Ï¤¯¤Þ¥â¥ó¤ÎÄÉ¤Ã¤«¤±¡¢Íî¸ì¡¢²ÎÉñ´ì¤Ê¤É¸ÅÅµ·ÝÇ½´Õ¾Þ¡£
(Ê¸:µµ»³ ÁáÉÄ¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë)