Ãæ´ÝÍº°ì¡Ö¤³¤Î¼Ì¿¿¤À¤±¤Ï¶¦Í¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¡£¡È¸µKAT-TUN¡ÉË¹»Ò¤ËÈ¿¶Á¡Ö°áÁõ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×Âç¹¥¤¡×
¸µKAT-TUN¤ÎÃæ´ÝÍº°ì¤µ¤ó¤Ï11·î11Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£3·î¤ò¤â¤Ã¤Æ²ò»¶¤·¤¿KAT-TUN¤Î²ò»¶¸å¥é¥¤¥Ö¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃæ´ÝÍº°ì¡¢²ò»¶¸å¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È
¤Þ¤¿¡¢¼«¿È¤Î¥«¥é¡¼¤Ç¤¢¤ë»ç¤ÎË¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Á°ÌÌ¤Ë¤Ï¡Ö¸µKAT-TUN¡×¤Î»É¤·¤å¤¦¤¬¡£¤³¤ÎË¹»Ò¤Ï¼«¿È¤¬½Ð±é¤·¤¿¥í¡¼¥«¥ëÈÖÁÈ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢°¦¤¢¤ë¥Í¥¿¤È¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤ªÈäÏªÌÜ¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¼Ì¿¿¤Î¶¦Í¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¡Ö¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ëµã¤¤Ê¤¬¤é¤â¥¯¥¹¥Ã¤È¾Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤¤¤£¤¤¤£¡×¡ÖºÇ¸å¤ÎKAT-TUN¥é¥¤¥Ö»²Àï¤Ç¤¤Æ¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö3¿Í¤¬KATŽ°TUN¤òÂçÀÚ¤ËºÇ¸å¤Þ¤Ç¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¤³¤ì¤¬¡¢²ñ¾ì¤ÇµÒÀÊ¤Ë¤à¤±¤ÆÈô¤Ð¤·¤¿¡Ø¸µ¡¦KAT-TUN¡Ù¥¥ã¥Ã¥×¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¥´¥ê¥´¥ê¤ÎKAT-TUN°áÁõ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×Âç¹¥¤¡×¡Ö¸µKAT-TUNºÇ¹â¡×¤È¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ëµã¤¤Ê¤¬¤é¤â¥¯¥¹¥Ã¤È¾Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¡ª¡×Ãæ´Ý¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤Î¼Ì¿¿¤À¤±¤Ï¶¦Í¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£3·î31Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ²ò»¶¤·¤¿Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¹¤¬¡¢11·î8Æü¤ËZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇºÇ¸å¤Î¥é¥¤¥Ö¡ÖBreak the KAT-TUN¡×¤ò³«ºÅ¡£¼Ì¿¿¤Ï¤½¤ÎºÝ¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢ÃæÂ¼¤µ¤ó¤Ï²¦»ÒÍÍ¤Î¤è¤¦¤Ê¥é¥¤¥Ö°áÁõ¤òÃå¤Æ¡¢¥Þ¥¤¥¯¤ò¼ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
