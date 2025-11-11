¹¥¤¡õ¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ÖÅìµþÅÔ¤ÎÀä·Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¡Ö±üÂ¿Ëà¸Ð¡×¤òÍÞ¤¨¤¿1°Ì¤Ï¡© ¡Ú2025Ç¯Ä´ºº¡Û
²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¡¢»×¤ï¤ºÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÀä·Ê¤Ë½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾ì¤ËÎ©¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¿´¤¬¤¹¤Ã¤È·Ú¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ë»¤·¤¤ËèÆü¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤Õ¤ÈÎ©¤Á»ß¤Þ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¡£¤½¤ó¤Ê¿´¤Ë»Ä¤ëÉ÷·Ê¤ò¡¢Ãµ¤·¤Ë½Ð¤«¤±¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯11·î4¡Á6Æü¤Î´ü´Ö¡¢Á´¹ñ10¡Á60Âå¤ÎÃË½÷250¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Àä·Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¹¥¤¡õ¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ÖÅìµþÅÔ¤ÎÀä·Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î·ë²Ì¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú10°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÂ¿ËàÀî¤ò±á¤»ß¤á¤ÆÂ¤¤é¤ì¤¿¿ÍÂ¤¸Ð¤Ç¡¢ÅìµþÅÔ¤ÎÂçÀÚ¤Ê¿å¸»¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢¼þÊÕ¤Î¼«Á³¤ÈÄ´ÏÂ¤·¤¿Èþ¤·¤¤·Ê¿§¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡×¡Ê60ÂåÃËÀ¡¿°¦ÃÎ¸©¡Ë¡¢¡ÖÅìµþ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤ÍºÂç¤Ê¼«Á³¡£¸ÐÌÌ¤Ë»³¡¹¤¬±Ç¤ë¿·ÎÐ¤ä¹ÈÍÕ¤Îµ¨Àá¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤«¤é¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿¹Åç¸©¡Ë¡¢¡ÖÅìµþ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤ÁÔÂç¤Ê·Ê¿§¤À¤È»×¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö»³Äº¤«¤é¤ÎÄ¯Ë¾¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤äÉÙ»Î»³¤Þ¤Ç°ìË¾¤Ç¤¡¢¼«Á³»¶ºö¤â³Ú¤·¤á¤ë¤«¤é¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿ºë¶Ì¸©¡Ë¡¢¡Ö¾å¤ê¤ä¤¹¤¤¹â¤µ¤ÇÈþ¤·¤¤É÷·Ê¤¬¸«¤é¤ì¤½¤¦¤À¤È»×¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿µÜ¾ë¸©¡Ë¡¢¡ÖÅÔÆâ¤Ë¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¼«Á³¤¬Ë¤«¤Ç¡¢»Íµ¨ÀÞ¡¹¤ÎÉ÷·Ê¤ò³Ú¤·¤á¤ë¾ì½ê¤Ç¤¹¡£ÅÐ»³½é¿´¼Ô¤Ç¤âµ¤·Ú¤ËË¬¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢»³Äº¤«¤é¤Î·Ê¿§¤ÏÅÔ¿´¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÁÖ²÷´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡¿ÀÅ²¬¸©¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
(Ê¸:ºä¾å ·Ã)
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯11·î4¡Á6Æü¤Î´ü´Ö¡¢Á´¹ñ10¡Á60Âå¤ÎÃË½÷250¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Àä·Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú10°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
2°Ì¡§±üÂ¿Ëà¸Ð¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë¡¿52É¼ÅìµþÅÔ¤È»³Íü¸©¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ë¹Âç¤Ê¿ÍÂ¤¸Ð¤Ç¡¢Àµ¼°Ì¾¾Î¤Ï¡Ö¾®²ÏÆâÃù¿åÃÓ¡×¤Ç¤¹¡£À¾Â¿Ëà·´±üÂ¿ËàÄ®¤ÎÈþ¤·¤¤¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢»Íµ¨ÀÞ¡¹¤ÎÉ÷·Ê¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¹ÈÍÕ¤Îµ¨Àá¤Ë¤Ï¡¢¸ÐÈÊ¤Î»³¡¹¤¬¿§¤Å¤¡¢¿åÌÌ¤Ë±Ç¤ë·Ê¿§¤Ï¤Þ¤µ¤ËÀä·Ê¡£¤Þ¤¿¡¢±üÂ¿Ëà¼þÍ·Æ»Ï©¤«¤é¤ÎÄ¯¤á¤â¿Íµ¤¤Ç¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¤ä¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼þÊÕ¤Ë¤Ï²¹Àô¤â¤¢¤ê¡¢ÅÔ¿´¤«¤é¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬ÎÉ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼ê·Ú¤Ë¼«Á³¤òËþµÊ¤Ç¤¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÂ¿ËàÀî¤ò±á¤»ß¤á¤ÆÂ¤¤é¤ì¤¿¿ÍÂ¤¸Ð¤Ç¡¢ÅìµþÅÔ¤ÎÂçÀÚ¤Ê¿å¸»¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢¼þÊÕ¤Î¼«Á³¤ÈÄ´ÏÂ¤·¤¿Èþ¤·¤¤·Ê¿§¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡×¡Ê60ÂåÃËÀ¡¿°¦ÃÎ¸©¡Ë¡¢¡ÖÅìµþ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤ÍºÂç¤Ê¼«Á³¡£¸ÐÌÌ¤Ë»³¡¹¤¬±Ç¤ë¿·ÎÐ¤ä¹ÈÍÕ¤Îµ¨Àá¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤«¤é¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿¹Åç¸©¡Ë¡¢¡ÖÅìµþ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤ÁÔÂç¤Ê·Ê¿§¤À¤È»×¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¡§¹âÈø»³¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë¡¿82É¼ÅìµþÅÔÈ¬²¦»Ò»Ô¤Ë¤¢¤ë¹âÈø»³¤Ï¡¢ÅÔ¿´¤«¤é¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬Èó¾ï¤ËÎÉ¤¯¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ë¬¤ì¤ë¿Íµ¤¤Î»³¤Ç¤¹¡£É¸¹â599m¤ÈÈæ³ÓÅªÅÐ¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Ë¤«¤Ê¼«Á³¤ÈÌô²¦±¡¤Ê¤É¤ÎÎò»ËÅª¤ÊÌ¾½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥±¡¼¥Ö¥ë¥«¡¼¤ä¥ê¥Õ¥È¤â¤¢¤ê¡¢µ¤·Ú¤Ë»³ÄºÉÕ¶á¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¬¥¤¥É¤ÇºÇ¹â¥é¥ó¥¯¤Î»°¤ÄÀ±´Ñ¸÷ÃÏ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢»³Äº¤«¤é¤ÎÄ¯¤á¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢Å·µ¤¤ÎÎÉ¤¤Æü¤Ë¤ÏÉÙ»Î»³¤äÅÔ¿´¤Î¥Ó¥ë·²¤ò°ìË¾¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÍÍ¡¹¤ÊÅÐ»³¥³¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢½é¿´¼Ô¤«¤é¾åµé¼Ô¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö»³Äº¤«¤é¤ÎÄ¯Ë¾¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤äÉÙ»Î»³¤Þ¤Ç°ìË¾¤Ç¤¡¢¼«Á³»¶ºö¤â³Ú¤·¤á¤ë¤«¤é¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿ºë¶Ì¸©¡Ë¡¢¡Ö¾å¤ê¤ä¤¹¤¤¹â¤µ¤ÇÈþ¤·¤¤É÷·Ê¤¬¸«¤é¤ì¤½¤¦¤À¤È»×¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿µÜ¾ë¸©¡Ë¡¢¡ÖÅÔÆâ¤Ë¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¼«Á³¤¬Ë¤«¤Ç¡¢»Íµ¨ÀÞ¡¹¤ÎÉ÷·Ê¤ò³Ú¤·¤á¤ë¾ì½ê¤Ç¤¹¡£ÅÐ»³½é¿´¼Ô¤Ç¤âµ¤·Ú¤ËË¬¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢»³Äº¤«¤é¤Î·Ê¿§¤ÏÅÔ¿´¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÁÖ²÷´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡¿ÀÅ²¬¸©¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
(Ê¸:ºä¾å ·Ã)