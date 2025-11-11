»Â¿·¡Ö4WD¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡×ÆüËÜ½é¸ø³«¡ª ¡È¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥ÉÄ¶¤¨¡É¥Ü¥Ç¥£¡õ¡Ö¤á¤Á¤ã¹ë²ÚÆâÁõ¡×¤Î¡È3Îó6¿Í¡¿7¿Í¾è¤ê¡É»ÅÍÍ¡ª ¥¥é¥¥é¤Î¡È¥ÉÇ÷ÎÏ´é¡É¤¬ÌÜ¤ò¼æ¤¯¡ª 26Ç¯È¯Çä¤Î¥¸¡¼¥«¡¼¡Ö009¡×¤Ã¤Æ¡©
Á´Ä¹5.2m¥ª¡¼¥Ð¡¼¡ªÆüËÜ»ÅÍÍ¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤È¤Ï¡©
¡¡¥Õ¥©¥í¥Õ¥é¥¤¤Ï¡¢Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼2025¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¸þ¤±¤Î¿··¿EV¡ÖZeekr¡Ê¥¸¡¼¥«¡¼¡Ë009¡×¤òÆüËÜ½é¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤ÎEV¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¸¡¼¥«¡¼¡×¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¤¬ÆüËÜ½é¾åÎ¦¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¡È26Ç¯È¯Çä¡É¤Î»Â¿·¡Ö4WD¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¥¸¡¼¥«¡¼¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÂç¼ê¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¡¦¥¸¡¼¥ê¡¼¡ÊµÈÍøµ¥¼Ö¡Ë¤¬2021Ç¯¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥àEV¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¸¡¼¥ê¡¼¤Ï¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î¡Ö¥Ü¥ë¥Ü¡×¤ä¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¡Ö¥í¡¼¥¿¥¹¡×¤Ê¤É¤ò»±²¼¤Ë»ý¤Á¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ÇÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎMPV¡Ê¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥Ñ¥¹¥Ó¡¼¥¯¥ë¡Ë¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤òÃ´¤¦¥â¥Ç¥ë¤¬¥¸¡¼¥«¡¼009¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ë¤Ï¶¥¹ç¼Ö¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¹âµé¥ß¥Ë¥Ð¥ó¥¿¥¤¥×¤ÎEV¤Ç¤¢¤ê¡¢µþÅÔÉÜµþÅÔ»Ô¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯¥Õ¥¡¥Ö¥ì¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥©¥í¥Õ¥é¥¤¤¬ÈÎÇä¤òÃ´Åö¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹5209mm¡ßÁ´Éý2024mm¡ßÁ´¹â1812mm¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Ï3205mm¤È¡¢¥È¥è¥¿¡Ö¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¡×¡ÊÁ´Ä¹4995mm¡ßÁ´Éý1850mm¡ßÁ´¹â1935-1945mm¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹3000mm¡Ë¤è¤ê¤âÁ´¹â¤ò½ü¤¤¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥µ¥¤¥º¤¬¾å²ó¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ï°µÅÝÅª¤Ç¤¹¡£¼ÖÂÎ¤Ë¤Ï¥¸¡¼¥«¡¼Á´¼Ö¼ï¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¡ÖSEA¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡×¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥â¥¸¥å¥é¡¼Êý¼°¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤ä¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ÎÇÛÃÖ¤ò¼Ö¼ï¤´¤È¤ËÄ´À°²ÄÇ½¤Ç¡¢³«È¯¤ª¤è¤ÓÀ¸»º¥³¥¹¥È¤ÎºÇÅ¬²½¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ç¥¶¥¤¥óÌÌ¤Ç¤Ï¡¢EV¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÄ§¤ò³è¤«¤·¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¼Ö¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¨¥¢¥¤¥ó¥Æ¡¼¥¯¤òÇÑ¤·¤¿¼¡À¤Âå·¿¥Õ¥í¥ó¥È¥°¥ê¥ë¤òºÎÍÑ¡£154¸Ä¤ÎLED¥É¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿»Â¿·¤Ê¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¥§¥¤¥¹¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¤¬¼ê¤¬¤±¤¿³°´Ñ¤Ï¶õÎÏÀÇ½¤Ë¤âÍ¥¤ì¡¢¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Ê¤¬¤é¶õµ¤Äñ¹³·¸¿ô¡ÊCdÃÍ¡Ë0.27¤È¤¤¤¦Í¥¤ì¤¿¿ôÃÍ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢Ãæ±û¤ËÂç·¿¥â¥Ë¥¿¡¼¤òÇÛÃÖ¤·¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥È¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¤Þ¤¹¡£¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Ï3Îó6¿Í¤Þ¤¿¤Ï7¿Í¾è¤ê¤Ç¡¢¹Ò¶õµ¡¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¯¥é¥¹¤ò»×¤ï¤»¤ë¾å¼Á¤Ê¥·¡¼¥È¤òºÎÍÑ¡£
¡¡ºÇÂç12cm¤Î¸ü¤ß¤ò»ý¤Ä¥Ê¥Ã¥Ñ¥ì¥¶¡¼¥·¡¼¥È¤Ë¤Ï¡¢¥Ò¡¼¥¿¡¼¡¢¥Ù¥ó¥Á¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸µ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢15.6¥¤¥ó¥Á¤ÎÅ·°æ¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ä¥ä¥Þ¥ÏÀ½Hi-Fi¥µ¥é¥¦¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¥·¥¹¥Æ¥à¡Ê20¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¡Ë¡¢¥Ñ¥Î¥é¥Þ¥¬¥é¥¹¥ë¡¼¥Õ¤Ê¤É¡¢²÷Å¬ÁõÈ÷¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Àè¿Ê°ÂÁ´ÁõÈ÷¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¼«Æ°¶ÛµÞ¥Ö¥ì¡¼¥¡¢¼ÖÀþ°Ý»ý»Ù±ç¡¢¼ÖÀþ°ïÃ¦·ÙÊó¡¢¥¢¥À¥×¥Æ¥£¥Ö¥¯¥ë¡¼¥º¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡ÊACC¡Ë¤Ê¤É¤òÅëºÜ¡£360ÅÙ¥«¥á¥é¥·¥¹¥Æ¥à¤ä¼«Æ°Ãó¼Ö»Ù±ç¤È¤¤¤Ã¤¿¹âÅÙ¤Ê±¿Å¾»Ù±çµ¡Ç½¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤ÏÁ°¸å¤Ë1´ð¤º¤ÄÅÅµ¤¥â¡¼¥¿¡¼¤òÅëºÜ¤¹¤ë¥Ç¥å¥¢¥ë¥â¡¼¥¿¡¼Êý¼°¤Ç¡¢¶îÆ°Êý¼°¤Ï4WD¡£
¡¡ºÇ¹â½ÐÎÏ612PS¡Ê450kW¡Ë¡¢ºÇÂç¥È¥ë¥¯693Nm¤òÈ¯À¸¤·¡¢0-100km¡¿h²ÃÂ®¤Ï¤ï¤º¤«4.5ÉÃ¤È¤¤¤¦¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÖºÜ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñCATLÀ½¤ÎÂè3À¤ÂåCTP¡Ê¥»¥ë¡¦¥È¥¥¡¦¥Ñ¥Ã¥¯¡Ëµ»½Ñ¤òºÎÍÑ¤·¤¿NCM¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡ÖQilin¡×¤òÅëºÜ¡£ÍÆÎÌ¤Ï140kWh¤Ç¡¢¥á¡¼¥«¡¼»î¸³ÃÍ¤Ë¤è¤ë¹ÒÂ³µ÷Î¥¤ÏºÇÂç822km¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡½¼ÅÅÊý¼°¤ÏÉáÄÌ½¼ÅÅ¤Î¤Û¤«¡¢ÆüËÜ¤ÎµÞÂ®½¼ÅÅµ¬³Ê¡ÖCHAdeMO¡×¤Ë¤âÂÐ±þ¡£ÀÇÊÌ¤Î»²¹Í²Á³Ê¤Ï1300Ëü±ß¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÎÆ³Æþ»þ´ü¤Ï2026Ç¯Ãæ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥Õ¥©¥í¥Õ¥é¥¤¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤Þ¤º¤Ï¥¿¥¯¥·¡¼¤Ê¤ÉË¡¿Í¸þ¤±¤ÎBtoBÊ¬Ìî¤«¤éÆ³Æþ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£