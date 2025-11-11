¡Úµð¿Í¡ÛÁ°³ÚÅ·¤ÎÄ¹ºä·òÌê¥Ö¥ë¥Ú¥óÊá¼ê¤¬ÅÄÃæ¾Âç¤È¤ÎºÆ¶¦Æ®¤Ø¡ÖºÇ¹â¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡£Âº·É¤Ç¤¤ëÁª¼ê¡×
¡¡Á°³ÚÅ·¤Çµð¿ÍÆþ¤ê¤·¤¿Ä¹ºä·òÌê¥Ö¥ë¥Ú¥óÊá¼ê¤¬£±£±Æü¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë½©µ¨¥¥ã¥ó¥×ºÇ½ª¥¯¡¼¥ë½éÆü¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ø½é¹çÎ®¤·¤¿¡£Îý½¬Á°¤Î±ß¿Ø¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¡¢¸áÁ°£¹»þ²á¤®¤«¤é¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÀô¤Îµå¤ò¼õ¤±¤ë¤Ê¤É¡È½é»Å»ö¡É¤ò½ª¤¨¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢²¿¤«ÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ì¤Ð¡×¤È»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¶áÅ´¡¢³ÚÅ·¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢£°£·Ç¯¤Ë¸½Ìò°úÂà¸å¤Ï³ÚÅ·¤ÇÆ±¿¦¤Ë½¢¤¤¤¿¡£ÅÄÃæ¾Âç¤ò¥ë¡¼¥¡¼»þÂå¤«¤éÃÎ¤ê¡¢¿®Íê¤ò´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÂ¸ºß¤Ç¡ÖÏ¢Íí¤Ï¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÅÄÃæ¾¤Ï¡ËÇ¯²¼¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤ËÂº·É¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤Î£±¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡£¤½¤ÎÁª¼ê¤È¤Þ¤¿°ì½ï¤Ë¤ä¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿°ì½ï¤Ë¤Ç¤¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ºÇ¹â¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈËË¤ò´Ë¤á¤¿¡£
¡¡Ä¹Ç¯¶¦Æ®¤·¤Æ¤¤¿ÅÄÃæ¾¤Ïº£µ¨¡¢»Ë¾å£´¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ëÆüÊÆÄÌ»»£²£°£°¾¡¤òÃ£À®¡£¡Ö¡Ê³ÚÅ·»þÂå¤â¡Ë¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Ãæ¤Ç¤â¾ï¤ËÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤·¤«¸«¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££²£°£°¾¡¤ÏËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤µÏ¿¤Ç¡¢Ã£À®¤·¤¿¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤½¤³¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¿Í´Ö¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æº£¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Ãæ¤Ç²¿¤«ÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡°ìÊý¤Ç¼ã¼êÍË¾³ô¤Î¥ä¥ó¥°£Ç¤¿¤Á¤â¥Ö¥ì¥¤¥¯¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÆü¡¹Ê³Æ®¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö°ì¿Í°ì¿Í¤ò¤·¤Ã¤«¤êºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¸«¤Æ¡¢²¿¤«¾¯¤·¤Ç¤âµ¤ÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¤È¥Ö¥ë¥Ú¥óÊá¼ê¤È¤·¤Æ°¤Éôµð¿Í¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌóÂ«¤·¤¿¡£