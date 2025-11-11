2000Ëü±ß¤ÎÄ¶ÀäÃÍ¡ª¥¸¥ç¥ó¡¦F¡¦¥±¥Í¥Ç¥£¡¢³°¸ò»Ë¤Ë»Ä¤ë¤ªÊõ¡§³«±¿¡ª¤Ê¤ó¤Ç¤â´ÕÄêÃÄ
11·î11Æü(²Ð)¤ËÊüÁ÷¤·¤¿¡Ö³«±¿¡ª¤Ê¤ó¤Ç¤â´ÕÄêÃÄ¡×¡ÊËè½µ²ÐÍË Ìë8»þ54Ê¬)¡£¥¸¥ç¥ó¡¦F¡¦¥±¥Í¥Ç¥£¤Î¼«É®¼ê»æ¤È¼Ì¿¿¤ËÄ¶ÀäÃÍ¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£
°ÍÍê¿Í¤Ï¡¢ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀïÃæ¤Ë¶îÃà´Ï¡ÖÅ·Ì¸¡×¤Î´ÏÄ¹¤È¤·¤Æ·ãÀïÃÏ¥½¥í¥â¥ó½ôÅç¤ÎºîÀï¤Ë½¾»ö¤·¤¿·³¿Í¡¦²Ö¸«¹°Ê¿¡Ê1909¡Á1994¡Ë¤ÎÂ¹¡£Ë´¤ÁÄÉã¤«¤éÅÁ¤ï¤ëÉÊ¤ò»ý»²¤·¤¿¡£
°ÍÍê¿Í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²Ö¸«¤ÏÈó¾ï¤Ë¸·¤·¤¯¡¢¾ï¤Ë¶ÛÄ¥´¶¤ò»ý¤¿¤»¤ë¿ÍÊª¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¼þ¤ê¤ÎÁ¥¤¬¼¡¡¹¤ÈÄÀ¤àÃæ¡¢¡ÖÅ·Ì¸¡×¤Ï¤·¤Ö¤È¤¯À¸¤»Ä¤ê¡¢Éô²¼¤«¤é¤Î¿®Íê¤Ï¸ü¤«¤Ã¤¿¡£
¤ªÊõ¤Ï¡Ö¥¸¥ç¥ó¡¦F¡¦¥±¥Í¥Ç¥£¤Î¼ê»æ¤È¼Ì¿¿¡×¡£¥½¥í¥â¥ó²¤ÇÅ¨¤È¤·¤Æ½Ð²ñ¤Ã¤¿¥±¥Í¥Ç¥£¤«¤éÂ£¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
2¿Í¤Î½Ð²ñ¤¤¤ÏÀïÁèÃæ¡£²Ö¸«¤¬¡ÖÅ·Ì¸¡×¤Î´ÏÄ¹¤À¤Ã¤¿º¢¡¢¥±¥Í¥Ç¥£¤âµûÍëÄúPT109¤Î´ÏÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¥½¥í¥â¥ó²¤ÇÎ¾Á¥¤ÏÁø¶ø¤·¡¢¾×ÆÍ¡£¥±¥Í¥Ç¥£¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿PT109¤Ï¿¿¤ÃÆó¤Ä¤Ë³ä¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
Àï¸å¡¢¥±¥Í¥Ç¥£¤ÏÆüËÜ¤òË¬Ìä¡£Åö»þ¤Þ¤À²¼±¡µÄ°÷¤À¤Ã¤¿¥±¥Í¥Ç¥£¤Ï¡¢¡Ö»ä¤ÎÁ¥¤òÄÀ¤á¤¿´ÏÄ¹¤òÃµ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¼þ°Ï¤Ë°ÍÍê¡£Éü½²¤Î¤¿¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾å±¡µÄ°÷¤ËÎ©¸õÊä¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡Ö·ãÎåÊ¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤Î°Õ¿Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£²Ö¸«¤Ï¤½¤ì¤Ë±þ¤¸¤Æ·ãÎå¤Î¼ê»æ¤òÁ÷¤ê¡¢º£²ó¤Î¤ªÊõ¤Ï¡¢¤½¤ÎÊÖÎé¤È¤·¤ÆÁ÷¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¥±¥Í¥Ç¥£¤¬ÂçÅýÎÎ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢²Ö¸«¤Ë¡ÖÂçÅýÎÎ½¢Ç¤µÇ°¥á¥À¥ë¡×¤âÂ£¤é¤ì¤¿¡£¥á¥À¥ë¤Ë¤Ï¡Ö¥¸¥ç¥ó¡¦¥Õ¥£¥Ã¥Ä¥¸¥§¥é¥ë¥É¡¦¥±¥Í¥Ç¥£¡×¤ÎÌ¾¤¬¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
1917Ç¯¡¢¥«¥È¥ê¥Ã¥¯·Ï¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É·Ï°ÜÌ±¤Î²ÈÄí¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥±¥Í¥Ç¥£¡£Éã¡¦¥¸¥ç¥»¥Õ¤Ï¶ä¹Ô¡¦±Ç²è²ñ¼Ò¡¦¼òÍ¢Æþ¤Ê¤É¤ÇÀ®¸ù¤·¤¿¼Â¶È²È¤Ç¡¢4¿Í¤ÎÂ©»Ò¤¿¤Á¤òÀ¯¼£²È¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬Ì´¤À¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¼¡ÃË¤Î¥¸¥ç¥ó¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ä¤ÉÂ¼å¤Ç¡¢ÇØ¹ü¤Ë½ÅÅÙ¤Î¾ã³²¤òÊú¤¨¡¢¾ï¤Ë·ã¤·¤¤ÄË¤ß¤Ë²×¤Þ¤ìÊÙ¶¯¤Ë¿È¤¬Æþ¤é¤º¡¢À®ÀÓ¤ÏÊÂ°Ê²¼¡£Ì¾Ìç¡¦¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³Ø¤Ø¤Î¿Ê³Ø¤âÉã¤Îº¬²ó¤·¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢°¦ÕÈ¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤Ç¥¯¥é¥¹¤Î¿Íµ¤¼Ô¤À¤Ã¤¿¡£
Â´¶È¸å¡¢ÀïÁè¤Ø¤È·¹¤¯À¤³¦¾ðÀª¤Ë°ìÇ°È¯µ¯¤·¡¢Ê¼Ìò¤ò»Ö´ê¡£ÇØ¹ü¤Î¾ã³²¤òÍýÍ³¤Ë°ìÅÙ¤ÏÉÔ¹ç³Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Éã¤Î¸ýÅº¤¨¤Ç1941Ç¯¤Ë³¤·³¤ËÆþÂâ¤·¤¿¡£
1943Ç¯8·î2Æü¡¢µûÍëÄúPT109¤Î´ÏÄ¹¤È¤·¤Æ¥½¥í¥â¥ó½ôÅç¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿ºÝ¡¢²Ö¸«¤¬´ÏÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¶îÃà´Ï¡ÖÅ·Ì¸¡×¤ÈÁø¶ø¡£
µûÍë¤òÈ¯¼Í¤µ¤ì¤¿¤é°ì´¬¤Î½ª¤ï¤ê¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿²Ö¸«¤Ï¡¢½Ö»þ¤ËÁ´Â®ÎÏ¤ÇÆÍ¿Ê¤·¡¢½Ö¤¯´Ö¤Ë¾×ÆÍ¡£PT109¤Ï¿¿¤ÃÆó¤Ä¤ËºÕ¤±¡¢±ê¾å¤·¤¿¡£
³¤¤ËÅê¤²½Ð¤µ¤ì¤¿¥±¥Í¥Ç¥£¤Ï¡¢Â¨»à¤·¤¿2Ì¾¤ò½ü¤¯¾è°÷10Ì¾¤òÆ³¤¤¤ÆÎ¦¤òÌÜ»Ø¤¹¡£²Ð½ý¤Ç¿ÈÆ°¤¤Ç¤¤Ê¤¤Ãç´Ö¤ËÌ¿¹Ë¤ò´¬¤¤Ä¤±¡¢¼«¤é¸ý¤Ë¤¯¤ï¤¨¤Æ±Ë¤®Â³¤±¤¿¡£
¤½¤·¤Æ15»þ´Ö¸å¡¢Ìµ¿ÍÅç¤ËÉºÃå¡£¼þÊÕ¤ÎÃÏ¸µÌ±¤ËÈ¯¸«¤µ¤ìµß½õ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¾×ÆÍ¤«¤é6Æü¸å¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¡ÖÃç´Ö¤òµß¤Ã¤¿´ñÀ×¤ÎÀ¸´Ô¡×¤Ï¿·Ê¹¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¡¢¥±¥Í¥Ç¥£¤Ï¤¿¤Á¤Þ¤Á¥¢¥á¥ê¥«¤Î±ÑÍº¤Ë¡£¤³¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤òÀ¸¤«¤·À¯¼£²È¤ÎÆ»¤òÊâ¤ß¡¢1946Ç¯¤Ë²¼±¡µÄ°÷¡¢1952Ç¯¤Ë¾å±¡µÄ°÷¤ËÅöÁª¡£1960Ç¯¤ÎÂçÅýÎÎÁª¤Ç¾¡Íø¤·¡¢Âè35ÂåÂçÅýÎÎ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£
¼å´§43ºÐ¡¢¥¢¥á¥ê¥«»Ë¾åºÇ¤â¼ã¤¯¤·¤ÆÁªµó¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿ÂçÅýÎÎ¤À¡£
½¢Ç¤¸å¤Ï¿·¤¿¤ÊÀ¯ºö¤ò¼¡¡¹¤È·Ç¤²¡¢ÆüËÜ¤È¤Î´Ø·¸²þÁ±¤Ë¤â¿ÔÎÏ¤·¤¿¤¬¡¢1963Ç¯11·î22Æü¡¢¥À¥é¥¹¤Ç¤Î¥Ñ¥ì¡¼¥ÉÃæ¡¢¶§ÃÆ¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£
²þ¤á¤Æ°ÍÍêÉÊ¤ò¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¼ê»æ¤Ï¡¢¥±¥Í¥Ç¥£¤¬¾å±¡µÄ°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Î1953Ç¯2·î18ÆüÉÕ¡£¥±¥Í¥Ç¥£¤Ï1951Ç¯¤ËÍèÆü¤·¤¿ºÝ¡¢¸òÎ®¤Î¤¢¤Ã¤¿À¯¼£³Ø¼Ô¡¦ºÙÌî·³¼£¤Ë¼«Ê¬¤ÎµûÍëÄú¤ò·âÄÀ¤·¤¿´ÏÄ¹¤òÃµ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È°ÍÍê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Àï¸å¡¢¸Î¶¿¡¦Ê¡Åç¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿²Ö¸«¤Ï¤½¤ÎÃÎ¤é¤»¤ò¼õ¤±¡¢ÍâÇ¯¡¢¥±¥Í¥Ç¥£¤¬¾å±¡µÄ°÷Áªµó¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ë¤È¡¢¼«¤é¤È¡ÖÅ·Ì¸¡×¤Î¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤Æ·ãÎå¤Î¼ê»æ¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¼ê»æ¤Ï¡¢À¸´Ô¤Ø¤Î¶Ã¤¤È´î¤Ó¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢º£¸å¤ÎÆüÊÆ´Ø·¸¤Î²þÁ±¤ò´ê¤¦ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£
¥±¥Í¥Ç¥£¤Ï¤³¤ÎÆ²¡¹¤¿¤ë¼ê»æ¤Ë´¶Éþ¤·¡¢¤¹¤°¤µ¤Þ¿·Ê¹¤Ç¸øÉ½¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÎÅ¨ÂÐ´Ø·¸¤òÄ¶¤¨¤¿Èþ¤·¤¤Í§¾ð¤È¾Î¤¨¤é¤ì¡¢ÁªµóÀï¤ÎÂç¤¤Ê¸å²¡¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
°ÍÍêÉÊ¤Ï¤½¤ÎÊÖÎé¤Ç¡¢¡Ö²æ¡¹¤Î´Ø·¸¤¬ÆüÊÆ´Ö¤ÎÍ§¹¥¤òÃÛ¤¯¼ê½õ¤±¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤â¤¦°ìÅÙÆüËÜ¤òË¬¤ì¡¢¤¢¤Ê¤¿¤È¤ªÏÃ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¿´¤è¤ê´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÆüÊÆ´Ø·¸¤¬¶¯¸Ç¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¸ß¤¤¤Î°ÂÁ´¤Î¤¿¤áºÇ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¤½¤ÎÌÜÅª¤Î¤¿¤á¡¢µÄ°÷¤È¤·¤Æ¤ÎÌòÌÜ¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¼«É®¤Ç¡Ölate enemy and present friend¡ÊºòÆü¤ÎÅ¨¤Ïº£Æü¤ÎÍ§¡Ë¡×¤È½ñ¤Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2¿Í¤Î¸òÎ®¤Ï¤½¤Î¸å¤âÂ³¤¡¢1960Ç¯¤ÎÂçÅýÎÎÁª¤ÎºÝ¡¢¥±¥Í¥Ç¥£¤Ï²Ö¸«¤Ë±þ±ç¤ò°ÍÍê¡£²Ö¸«¤Ï¡ÖÅ·Ì¸¡×¾è°÷¤¿¤Á¤Î´ó¤»½ñ¤¤òÂ£¤ê¡¢¤³¤ì¤â¿·Ê¹¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¡¢ÂçÅýÎÎÁª¾¡Íø¤Î°ì°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
MC¤Îº£ÅÄ¹Ì»Ê¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤ÏÃ¡ª (ÁÄÉã¤¬Á÷¤Ã¤¿)¼ê»æ¤ÎÆâÍÆ¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¹¤®¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È´¶Æ°¡£°ÍÍê¿Í¤ÏËÜ¿ÍÉ¾²Á³Û¤ò100Ëü±ß¤È¤·¤¿¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¡½¡½¡©
´ÕÄê³Û¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È2000Ëü±ß¤ÎÄ¶ÀäÃÍ¤Ç¥¹¥¿¥¸¥ªÁûÁ³¡ª
´ÕÄê¤·¤¿¡Ö°ÂÅÚÆ²½ñÅ¹¡×ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¦È¬ÌÚÀµ¼«»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÉÊ¤Ï¡ÖÌ±´Ö³°¸ò¤ÎÄºÅÀ¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¤â¤Î¡×¡£
¥±¥Í¥Ç¥£¤¬¼Ò¸ò¼Îá¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÆâÍÆ¤Î¤¢¤ë¼ê»æ¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ê¡¢²Ö¸«¤¬¸À¤¦¤Ù¤¤³¤È¤ò²²ÌÌ¤â¤Ê¤¯ÅÁ¤¨¡¢ÅöÁª¤ò´ê¤Ã¤¿»×¤¤¤¬¥±¥Í¥Ç¥£¤Î¶»¤Ë¶Á¤¤¤¿¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡ÖÆÃ¤Ë¾å±¡µÄ°÷ÅöÁª¡¢ÂçÅýÎÎÁª¤Ë¾¡Íø¤·¤¿°ì°ø¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î·ï¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÎò»Ë¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡ØºòÆü¤ÎÅ¨¤Ïº£Æü¤ÎÍ§¡Ù¤È¤¤¤¦³Ê¸À¤ÎºÇ¹â¤Î»öÎã¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¸øÅªµ¡´Ø¤ÇÊÝ´É¡¦Å¸¼¨¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡×(È¬ÌÚ»á)¡£
¤³¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤¿°ÍÍê¿Í¤Ï¡¢¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÌÜ¤ò´Ý¤¯¤·¡¢º£ÅÄ¤â¡Ö¤¹¤´¤¤¤â¤Î¤¬½Ð¤¿¤Ê¤¡¡ª¡×¤ÈÀå¤ò´¬¤¤¤¿¡£
