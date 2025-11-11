µµÍüÏÂÌé¡¢ÀÖÀ¾¿Î¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡¡¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂçÀ¹¤ê¤¢¤¬¤ê¡Ö¿Îµµ¤À¤¡¤¡¤¡¤¡!!!!!¡×¡ÖºÇ¶¯¤Î¥·¥ó¥á¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê´ñÀ×¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤ó¤À¡×
¡¡¸µKAT-TUN¤ÎµµÍüÏÂÌé¤¬11Æü¡¢2010Ç¯¤ËÃ¦Âà¤·¤¿ÀÖÀ¾¿Î¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¡£Ã¦Âà¸å½é¤á¤Æ¤Î¡È¿Îµµ¡É2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾Ð´é¤ÎÀÖÀ¾¿Î¡õµµÍüÏÂÌé¡ÄÎáÏÂ¤Ë¡É¿Îµµ¡É2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«
¡¡KAT-TUN¤Ï¡¢º£Ç¯3·î31Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ²ò»¶¡£µµÍü¤Ï¡¢¾åÅÄÎµÌé¡¢Ãæ´ÝÍº°ì¤È¤È¤â¤Ë8Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦³¤ÉÍËëÄ¥¤ÎZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¡ØBreak the KAT-TUN¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀÖÀ¾¤Ï¤³¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò´Õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²ò»¶¥é¥¤¥Ö¸å¡¢KAT-TUN4¿Í¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤Ï¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢µµÍü¤ÈÀÖÀ¾¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï½é¡£µµÍü¤Ï¥é¥¤¥Ö¤Î¼Ì¿¿¤ä4¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¼Ì¿¿¤ÎÅê¹Æ¤Î¤¢¤È¡¢ÀÖÀ¾¤Î¸ª¤Ë¤â¤¿¤ì¤«¤«¤ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò2ËçÅê¹Æ¡£¡ÖIt was a good time¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¿Îµµ¤À¤¡¤¡¤¡¤¡!!!!!¡×¡ÖºÇ¶¯¤Î¥·¥ó¥á¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê´ñÀ×¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤ó¤À¡×¡ÖÀÄ½Õ¤Ë²ù¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤Ê¤É¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡KAT-TUN¤Ï2001Ç¯¤Ë·ëÀ®¡£¥¸¥å¥Ë¥¢»þÂå¤«¤éÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ê¡¢2006Ç¯3·î17Æü¡¢CD¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Ï»Ë¾å½é¤á¤ÆÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤ò³«ºÅ¡£2006Ç¯3·î22Æü¡¢¥·¥ó¥°¥ë¡ÖReal Face¡×¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBest of KAT-TUN¡Ù¡¢DVD¡ØReal Face Film¡Ù¤Î3¥¿¥¤¥È¥ëÆ±»þÈ¯Çä¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤¤¤¤Ê¤ê¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¥ß¥ê¥ª¥ó¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡ÀÖÀ¾¤¬10Ç¯7·î¤ËÃ¦Âà¡£¤µ¤é¤Ë13Ç¯9·î¤ËÅÄÃæÀ»¡¢16Ç¯3·î¤ËÅÄ¸ý½ßÇ·²ð¤¬Ã¦Âà¡¢16Ç¯5·î¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ØKAT-TUN 10TH ANNIVERSARY LIVE TOUR¡È10Ks¡ª¡É¡Ù¤ò¤â¤Ã¤Æ½¼ÅÅ´ü´Ö¤ËÆÍÆþ¤·¡¢18Ç¯1·î¤Ë³èÆ°ºÆ³«¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤ª¤è¤½1Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¶¨µÄ¤ò½Å¤Í¤¿¡×·ë²Ì¤È¤·¤Æ25Ç¯2·î12Æü¤Ë²ò»¶¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡²ò»¶È¯É½»þ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö3·î31Æü¤Ë²ò»¶¤Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î´õË¾¤Ë¤è¤ê¡¢¶á¤¤¾Íè¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤È¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤òºî¤ë¤Ù¤¯¡¢¸½ºßÄ´À°¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤ª¤êº£²ó¡¢¤½¤Îµ¡²ñ¤¬¼Â¸½¤·¤¿·Á¤Ë¡£ÅöÆü¤ÏÀ¸ÇÛ¿®¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¤½¤ÎÍ¦»Ñ¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¡£
