¡¡ºå¿À¤Î¶áËÜ¸÷»Ê³°Ìî¼ê¤¬£±£±Æü¡¢º£µ¨¼èÆÀ¤·¤¿¹ñÆâ£Æ£Á¸¢¤ò¹Ô»È¤»¤º»ÄÎ±¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£À¾µÜ»ÔÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç²ñ¸«¤·¡¢·èÃÇ¤ÎÍ×°ø¤Ëµó¤²¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î´¿À¼¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡·èÄê¤ò¼õ¤±¡¢£Ø¤Ç¤Ï¡Ö¶áËÜ»ÄÎ±¡×¤¬¥È¥ì¥ó¥É¤ËµÞÉâ¾å¡£È¯É½¤«¤é£³£°Ê¬¤ÇÁ´ÂÎ£²°Ì¤ØÉâ¾å¤·¤¿¡£µåÃÄ»Ë¾å½é¤ÎÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹Íèµ¨¤Ø¡¢¶áËÜ¡¢ÃæÌî¡¢¿¹²¼¡¢º´Æ£µ±¡¢Âç»³¤ÈÊÂ¤Ö£±¡Á£µÈÖ¤Î¾å°ÌÂÇÀþ¤Î´é¤Ö¤ì¤Ï¤Û¤ÜÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬³Î¼Â¡£¤³¤³¤Ë¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¥ë¡¼¥¡¼¤ÎÎ©ÀÐ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤ÇÍèµ¨¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¤Õ¤¯¤é¤ó¤À¡£
¡¡¡Ö¶áËÜ»ÄÎ±¤À¤ÈÎ©ÀÐ¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤·ÍèÇ¯¤âºå¿À¤¢¤Ä¤¹¤®¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¶áËÜ»ÄÎ±Î©ÀÐ³ÍÆÀ¤È¤«´°àú¤ÊÎ©¤Á²ó¤ê¤·¤¿¤ä¤íºå¿À¡×¡Ö¶áËÜ¡¢ºÍÌÚ¤¬»ÄÎ±¡¢¥É¥é¥Õ¥È¤ÇÎ©ÀÐ¼è¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÊä¶¯À®¸ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤ó¤ä¤í¡×¤È¥Í¥Ã¥È¤ÏÊ¨¤ÊÖ¤ê¡¢¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤¬¥¹¥¿¥á¥ó¤Ë£µ¿ÍÊÂ¤Ö¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤ÎÀ¸¤¨È´¤ÂÇÀþ¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç¸½»þÅÀ¤Çµî½¢¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï½õ¤Ã¿Í¤Î¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤Ï³°¹ñ¿ÍÊä¶¯¡¢¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ê¤É¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢º£¥ª¥Õ¤Î»ê¾åÌ¿Âê¤À¤Ã¤¿¶áËÜ»ÄÎ±¤¬Ï¢ÇÆ¤Ø¤ÎÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£