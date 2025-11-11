¥ä¥Þ¥Ï¡¦ÌÖÃ«·½¾¤¬ÃÍÀé¶â¤Î·è¾¡3¥é¥ó¡¡16Ç¯°ÊÍè2ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤Ë²¦¼ê
¡¡¡þÂè50²ó¼Ò²ñ¿ÍÌîµåÆüËÜÁª¼ê¸¢Âç²ñ½à·è¾¡¡¡¥ä¥Þ¥Ï6¡½3NTTÅìÆüËÜ¡Ê2025Ç¯11·î11Æü¡¡µþ¥»¥éD¡Ë
¡¡¥ä¥Þ¥Ï¤¬ÀÜÀï¤òÀ©¤·¡¢16Ç¯°ÊÍè2ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£¡Ö4ÈÖ¡¦±¦Íã¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿ÌÖÃ«·½¾³°Ìî¼ê¡Ê28¡Ë¤¬9²ó¤Ë·è¾¡3¥é¥ó¡£¼çË¤¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¿¶¤Ã¤Æ¥À¥á¤Ê¤é¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡¢¼«Ê¬¤Îµ»½Ñ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤À¤±¡¢¤À¤È¡×
¡¡3¡½3¤Ç·Þ¤¨¤¿9²ó2»àÆó¡¢»°ÎÝ¡£¥«¥¦¥ó¥È1¡½1¤«¤é³°³ÑÄã¤áÄ¾µå¤òÂª¤¨¤ë¤È¡¢º¸Ãæ´ÖÀÊ¤ØÈô¤Ó¹þ¤à·è¾¡3¥é¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖºÇ¸å¤Ï¾Ð¤Ã¤Æ½ª¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¼«Ê¬¤Î½Ð¤»¤ëÎÏ¤ò¿¶¤ê¹Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤¢¤¹12Æü¡¢ÆüËÜÀ¸Ì¿¤È¤Î·è¾¡Àï¡Ê¸á¸å6»þ³«»Ï¡Ë¤ËÎ×¤à¡£
¡¡¢§¿½¸¶Ä¾¼ù´ÆÆÄ¡¡ÌÖÃ«¤â¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æüº¢¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¤¢¤¢¤¤¤¦¾ìÌÌ¤Ç·ë²Ì¤È¤·¤Æ¸½¤ì¤ë¡£ÀÕÇ¤´¶¤Î¶¯¤¤ÃË¡£ËÜÅö¤Ë¤è¤¯ÂÇ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£