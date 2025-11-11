½©¤Î²ÐºÒÍ½ËÉ±¿Æ°¤¬Á´¹ñ¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢11·î11Æü¡¢ÀÅ²¬»Ô¤ÎÃÏ²¼³¹¤ÇÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ë²ÐºÒ¤òÁÛÄê¤·¤¿·±Îý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÃÏ¸µ¤Î¾¦Å¹³¹¤Î½¾¶È°÷¤Ê¤ÉÌó180¿Í¤¬»²²Ã¤·¤¿·±Îý¤ÎÍÍ»Ò

·±Îý¤Ï¿ÌÅÙ6¶¯¤ÎÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¡¢ÃÏ²¼³¹¤Ç¥¬¥¹Ï³¤ì¤Ë¤è¤ë²ÐºÒ¤¬µ¯¤­¤¿¤È¤ÎÁÛÄê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ¸µ¤Î¾¦Å¹³¹¤Î½¾¶È°÷¤Ê¤ÉÌó180¿Í¤¬»²²Ã¤·¡¢ÈòÆñÍ¶Æ³¤ä½é´ü¾Ã²Ð¡¢µß½õ³èÆ°¤Î¼ê½ç¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤Î·±Îý¤Ï45Ç¯Á°¤ÎÂç»ö¸Î¤ò¶µ·±¤ËËèÇ¯¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

1980Ç¯8·î16Æü¡¢JRÀÅ²¬±ØÁ°¤ÎÃÏ²¼³¹¤Ç¥¬¥¹ÇúÈ¯¤¬È¯À¸¡£15¿Í¤¬»àË´¤·¡¢200¿Í°Ê¾å¤¬¤±¤¬¤ò¤¹¤ëÂç»´»ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¡ãº°²°Ä®Ì¾Å¹³¹ ½©»³¿¿¸ãÍý»ö¡ä

¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¤½¤Î»þ¤Î¶µ·±¤ò»×¤¤µ¯¤³¤·¤Æ¡¢ËÉºÒ°Õ¼±¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¤¤¤ÄÂçÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤­¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¥¨¥ê¥¢¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤Ë¿×Â®¤ËÆ°¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¥Áー¥à¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤³¤ì¤«¤é¤Î²ÝÂê¡×

»²²Ã¼Ô¤ÏÏ¢·È¤ò³Î¤«¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤­¤ÎÈ÷¤¨¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£