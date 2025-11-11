¿ÌÅÙ7¤òÁÛÄê¡Ö¸¶»ÒÏ§¤Ø¤Îµë¿åµ¡Ç½ÁÓ¼º¡× ÉÍ²¬¸¶È¯¤Ç1Ëü4000¿Í¤¬¡È¶ÛµÞ»öÂÖ¡É·±Îý=ÀÅ²¬¡¦¸æÁ°ºê»Ô
ÃæÉôÅÅÎÏ¤ÎÉÍ²¬¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤Ç11·î11Æü¡¢µðÂçÃÏ¿Ì¤ÎÈ¯À¸¤òÁÛÄê¤·¤¿ËÉºÒ·±Îý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÏË¡Î§¤Ë´ð¤Å¤»ö¶È¼Ô¤¬¤¿¤À¤Á¤Ë´Ø·¸µ¡´Ø¤ËÄÌÊó¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¶ÛµÞ»öÂÖ¤òÁÛÄê¤·¤¿·±Îý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÉÍ²¬¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿µðÂçÃÏ¿Ì¤ÎÈ¯À¸¤òÁÛÄê¤·¤¿ËÉºÒ·±Îý¤ÎÍÍ»Ò
¡ã·±Îý¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¡ä¡ÖÃÏ¿ÌÈ¯À¸¡¢ÃÏ¿ÌÈ¯À¸¡×
11Æü¤Î·±Îý¤Ï¡¢¿ÌÅÙ7¤ÎÍÉ¤ì¤¬ÀÅ²¬¸©¸æÁ°ºê»ÔÆâ¤ò½±¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ç¡¢ÉÍ²¬¸¶È¯¤Î¿¦°÷¤ÈÌ¾¸Å²°¤ÎÃæÉôÅÅÎÏËÜÅ¹¤Î¼Ò°÷¤Ê¤ÉÌó1Ëü4000¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ±ûÀ©¸æ¼¼¤òÌÏ¤·¤¿¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¼¼¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß²ÔÆ¯¤òÄä»ß¤·¤Æ¤¤¤ë4¹æµ¡¤¬ÂÐºö¹©»ö¤ò¤¹¤Ù¤Æ½ª¤¨±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤È²¾Äê¤·¡¢¸¶»ÒÏ§¤Î¼«Æ°Ää»ß¤Ê¤É¤¬ÌäÂê¤Ê¤¯ºîÆ°¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¸¶»ÒÏ§¤Ø¤Îµë¿åµ¡Ç½ÁÓ¼º¡¢µë¿å·ÏÁ´Ää¡×
¤Þ¤¿¡¢µë¿åµ¡Ç½¤ò¼º¤Ã¤¿¤¦¤¨¡¢¸¶»ÒÏ§¤ÎÇ®¤òÆ¨¤¹µ¡Ç½¤¬¤¹¤Ù¤Æ¼º¤ï¤ì¤¿¤¿¤á¡¢Ë¡Î§¤Ë´ð¤Å¤¡¢¤¿¤À¤Á¤Ë´Ø·¸µ¡´Ø¤ËÄÌÊó¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤»öÂÖ¤òÁÛÄê¤·¤¿·±Îý¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÃæÉôÅÅÎÏÉÍ²¬ÃÏ°è»öÌ³½ê Åý³ç¡¦¹Êó¥°¥ëー¥× ºç¸¶¹ÀÇ·ÀìÌçÉôÄ¹¡ä¡ÖÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê»ö¸Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È·±Îý¤òÀÑ¤ó¤Ç¼Â¸úÀ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡¢¤³¤ì¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
ÃæÉôÅÅÎÏ¤Ï¡¢ÉÍ²¬¸¶È¯¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¸½ºß¤â¸¶»ÒÎÏµ¬À©°Ñ°÷²ñ¤Î¿³ºº¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£