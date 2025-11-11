Îµ´¬Èï³²¤Î¼«±ÒÂâÇÉ¸¯Í×ÀÁ ¸©¤ÎÂÐ±þ¤ò¸¡¾Ú¤Ø Í¼±¼Ô¸¡Æ¤²ñ¤òÀßÃÖ¤·11·î25Æü¤Ë½é²ñ¹ç¤ÎÊý¿Ë=ÀÅ²¬¡ÚÆÈ¼«¡Û
Îµ´¬Èï³²¤ò¼õ¤±¤¿ÀÅ²¬¸©ËÒÇ·¸¶»Ô¤Ø¤Î¼«±ÒÂâÇÉ¸¯Í×ÀÁ¤Ê¤ÉºÒ³²ÂÐ±þ¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¸©¤ÏÍ¼±¼Ô¤Ë¤è¤ë¸¡Æ¤²ñ¤ò11·î12Æü¤Ë¤âÀßÃÖ¤·¤Æ11·î25Æü¤Ë½é²ñ¹ç¤ò³«¤¯Êý¿Ë¤ò·è¤á¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û2025Ç¯9·î¤ËÎµ´¬¤ÎÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿ËÒÇ·¸¶»Ô¤Î½»Âð
¸¡Æ¤²ñ¤Ï2026Ç¯¤Ë·ë²Ì¤ò¤È¤ê¤Þ¤È¤á¤Æ¸øÉ½¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯9·î¤ÎÎµ´¬Èï³²¤Ê¤É¤Ø¤ÎºÒ³²ÂÐ±þ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ËÒÇ·¸¶»Ô¤¬¸©¤ËÂÐ¤·¤Æ¼«±ÒÂâ¤ÎÇÉ¸¯Í×ÀÁ¤òÍ×µá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åö½é¡¢ÎëÌÚ¹¯Í§ÀÅ²¬¸©ÃÎ»ö¤Ï¡Ö¼«±ÒÂâÂ¦¤¬¸«Á÷¤ê¤òÈ½ÃÇ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¡¢¸©¤È¼«±ÒÂâ¤ÇÇÉ¸¯¤ÎÍ×·ï¤Ë³ºÅö¤·¤Ê¤¤¤ÈÇ§¼±¤¬°ìÃ×¤·¤ÆÇÉ¸¯Í×ÀÁ¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¡¢¸©¤Ï¡¢ÆâÉô¤Î¾ðÊó¶¦Í¤äÀâÌÀ¤¬ÉÔ½½Ê¬¤À¤Ã¤¿¤È¼Õºá¡¦¼áÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÎëÌÚ¹¯Í§ÃÎ»ö¡Ê2025Ç¯10·î14Æü¡Ë¡ä¡Ö¼ê½ç¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤È¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÇÉ¸¯¤Î·èÄê¤Î¥×¥í¥»¥¹¤¬¤¢¤Þ¤êÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬²ÝÂê¤À¤Ã¤¿¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¸©¤Ï¡¢¼«±ÒÂâÇÉ¸¯Í×ÀÁ¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ê¤É¤ò´Þ¤áÂæÉ÷15¹æ¤ÎºÒ³²ÂÐ±þ¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÍ¼±¼Ô¸¡Æ¤²ñ¤ò11·î12Æü¤Ë¤âÀßÃÖ¤·¡¢25Æü¤Ë½é²ñ¹ç¤ò³«¤¯Êý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
´íµ¡´ÉÍý¤òÀìÌç¤È¤¹¤ëÍ¼±¼Ô¤Ç¹½À®¤·¡¢²ÝÂê¤ä²þÁ±ÅÀ¤òÀ°Íý¤·¤Æ2026Ç¯¡¢·ë²Ì¤ò¤È¤ê¤Þ¤È¤á¤Æ¸øÉ½¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£