¹ÔÊý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿7ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÀÅ²¬»Ô¤Ë½»¤à¹â¹»À¸¤Ë·Ù»¡¤«¤é´¶¼Õ¾õ¤¬Â£¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹â¹»À¸¤Îµ¤ÉÕ¤¤ÈÍ¥¤·¤¤¿´¤¬¡¢ÁÇÁá¤¤ÊÝ¸î¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û·Ù»¡¤«¤é´¶¼Õ¾õ¤ò¼õ¤±¼è¤ëÅÄÂå¤µ¤ó
¡ã¥¯¥éー¥¯µÇ°¹ñºÝ¹â¹» ÅÄÂå¤ß¤É¤ê¤µ¤ó¡ä¡Ö»ä¤¬¤½¤Ã¤Á¤«¤é¼«Å¾¼Ö¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢¼þ¤ê¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡ÊÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×
ÀÅ²¬»ÔÆâ¤Î¹â¹»¤ËÄÌ¤¦ÅÄÂå¤ß¤É¤ê¤µ¤ó¡Ê17¡Ë¤Ç¤¹¡£10·î21Æü¤Î¸á¸å3»þÈ¾¤´¤í¡¢ÄÌ³ØÅÓÃæ¤Ë1¿Í¤ÇÎ©¤Á¤¹¤¯¤à7ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÅÄÂå¤µ¤ó¡ä¡Ö¥Üー¥Àー¤Î¥È¥ìー¥Êー¤òÃå¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¸ー¥Ñ¥ó¤òÍú¤¤¤Æ¤¤¤ë»Ò¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÃË¤Î»Ò¤«¤Ê¤ÈÁÛÁü¤·¤Ê¤¬¤é¼«Å¾¼Ö¤ÇÄÌ³Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤¤¤ë¤¸¤ã¤ó¤Ã¤Æ¡£¤â¤¦ÆóÅÙ¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤ë¤¸¤ã¤ó¤Ã¤Æ¡×
7ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¤Ï¡¢È¯¸«¤µ¤ì¤ë30Ê¬¤Û¤ÉÁ°¤ËÊì¿Æ¤È¤Ï¤°¤ì¡¢¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÄÂå¤µ¤ó¤Î¼Â²È¤Ç¤¢¤ë¿À¼Ò¤Ë¤Ï¡¢ÌÜ·â¾ðÊó¤ò½¸¤á¤ë¤¿¤á¤Ë·Ù»¡¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÅÄÂå¤µ¤ó¤â¾¯Ç¯¤ÎÆÃÄ§¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤Î»Ò¤ò¶Ã¤«¤»¤Ê¤¤¤è¤¦Í¥¤·¤¯À¼¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÅÄÂå¤µ¤ó¡ä¡Ö¡Ø¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤È¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¡Ø¤¤¤¤¤è¡Ù¤È¤·¤ã¤Ù¤ë´¶¤¸¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤µ¤Ã¤ÈÌÛ¤Ã¤Æ¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¼«Å¾¼Ö¤ÇÄÌ³Ø¤¹¤ë¤È¤¤Ë¥Ñ¥È¥«ー¤¬¤¤¤ë¤Î¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ï¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡×
ÅÄÂå¤µ¤ó¤Î¿×Â®¤Ê¹ÔÆ°¤¬ÁÇÁá¤¤ÊÝ¸î¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢11·î11Æü¡¢ÀÅ²¬Æî·Ù»¡½ð¤ÏÅÄÂå¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¾õ¤òÂ£¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÀÅ²¬Æî·Ù»¡½ð ±©ÈªÏÂÉ×½ðÄ¹¡ä¡ÖÃë´Ö¤Î¤¦¤Á¤Ë¡¢Áá´ü¤ËÈ¯¸«¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡ãÅÄÂå¤µ¤ó¡ä¡Ö¸òÄÌ»ö¸Î¤ËÁø¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÀÅ²¬Æî·Ù»¡½ð¤Î´ÉÆâ¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯10·îËö¤Þ¤Ç¤ËÌÂ»Ò¤Ê¤É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾®³ØÀ¸¤ò15¿ÍÊÝ¸î¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÁÜº÷³«»Ï¤«¤é30Ê¬¤È¤¤¤¦Ã»»þ´Ö¤Ç¤ÎÈ¯¸«¤Ï¡¢ÄÁ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
