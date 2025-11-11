¥í¥Ã¥Á¡¦¥³¥«¥É¡¡¤è¤¯´Ö°ã¤ï¤ì¤ë¥³¥ó¥Ó¤È¤Ï¡¡¸«¤¿ÌÜ¤¬¤½¤Ã¤¯¤ê??¡Ö°ì»þ´ü¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥í¥Ã¥Á¡×¤Î¥³¥«¥É¥±¥ó¥¿¥í¥¦¡Ê47¡Ë¤¬¡¢11ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥¶!À¤³¦¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹¡×2»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ê¸å8¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¤È¤¢¤ëÂØ¤¨¶Ì»¦¿Í»ö·ï¤ò¾Ò²ð¡£ÂØ¤¨¶Ì¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢Ã¯¤«¤Ë´Ö°ã¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤È¿Ò¤Í¤é¤ì¤¿¥³¥«¥É¤Ï¡Ö¥Ô¡¼¥¹¤Î2¿Í¤È´Ö°ã¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¢¤ë¡×¤È¹ðÇò¡£
¡¡¡Ö¥í¥óÌÓ¤Î¤â¤¸¤ã¤â¤¸¤ã¤È¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤ä¤«¤é¡×¤È¡¢ÁêÊý¡¦Ãæ²¬¤ÈËôµÈ¤Î¥í¥óÌÓ¤«¤Ö¤ê¡¢¼«¿È¤È°½Éô¤ÎÃ»È±¤«¤Ö¤ê¤¬´Ö°ã¤ï¤ì¤ëÍ×°ø¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö°ì»þ´ü¤è¤¯¡ÈÁêÊý¤µ¤ó¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹³©Àî¾Þ¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡×¤È´Ö°ã¤ï¤ì¤Ã¤×¤ê¤òÌÀ¤«¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£