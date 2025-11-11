¡Ú¤Þ¤ë¤¬¤á¥Ü¡¼¥È¡¡G1µþ¶Ë¾Þ¡ÛÊöÎµÂÀ¡¡20²óÌÜ¤ÎG1À©ÇÆ¤Ø¡ÖVÀë¸À¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤Þ¤ë¤¬¤áG1¡Öµþ¶Ë¾Þ¡×¤Ï11Æü¡¢½àÍ¥3ÈÖ¾¡Éé¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢Í¥¾¡Àï¥á¥ó¥Ð¡¼6¿Í¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤¬1¹æÄú¤ÎÍ¥¾¡Àï¤ÏÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¡£ÊöÎµÂÀ¡Ê40¡áº´²ì¡Ë¤¬½àÍ¥11R¤ò°µÅÝ¤·¤¿¡£20²óÌÜ¤ÎG1À©ÇÆ¤Ë²¦¼ê¡£ËÜ¿Í¤â¼«¿®¤ò±£¤µ¤Ê¤¤¡£
¡¡¡ÖVÀë¸À¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤âÁ´Á³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤É¤ó¤É¤ó½ñ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¼«¿®¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¥ì¡¼¥¹¤ÏÇä¤ê¾å¤²¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤º¤Ã¤ÈÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×
¡¡ÉÔ»×µÄ¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢Êö¤ÏºòÇ¯¤Î¤ªËß°Ê¹ß¡¢Í¥¾¡¤¬¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤éµ×¤·¤Ö¤ê¤Î²÷´¶¤Ëµ²¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤ÏÂç¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¡£
¡¡¡Ö¾¡¤Ã¤Æ·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤»¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤â¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¶¯¤¤¸åÇÚ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤·¡¢¸åÇÚ¤Î¤¿¤á¤Ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤â¾¡¤Á¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤è¡×
¡¡Äê¾¾Í¦¼ù¡¢Ëö±ÊÏÂÌé¤È»ÙÉô¤Î¼ã¼ê¤¬SG¤òÀ©¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÊö¤ÏÊÉ¤È¤·¤ÆÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤âÍ¥¾¡Àï¤ÏÍî¤È¤»¤Ê¤¤¡£¾¡¤Æ¤Ð¾Þ¶â¥é¥ó¥¯¤â6°Ì¤ËÉâ¾å¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£