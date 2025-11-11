¥±ー¥Å¹¡ÈÍñ¹âÆ¡É¤âÁ´¤Æ¤Î²Á³ÊÅ¾²ÇÆñ¤·¤¯¡Ö²æËý¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡× ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¹µ¤¨¡ÈÄ»¥¤¥ó¥Õ¥ë¡ÉÈ¯À¸¤ËÉÔ°Â¤â¡ÖÍñ¤Ê¤¤¤ÈËÜÅö¤Ëº¤¤ë¡×¿·³ã
º£¥·ー¥º¥ó¡¢¤¹¤Ç¤Ë¿·³ã¸©Æâ¤Î2¤Ä¤ÎÍÜ·Ü¾ì¤ÇÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ëÄ»¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¡£¥Ë¥ï¥È¥ê¤Î»¦½èÊ¬¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢·üÇ°¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬Íñ¤Î²Á³Ê¹âÆ¤Ç¤¹¡£Â¿¤¯¤ÎÍñ¤ò»È¤¦¥±ー¥Å¹¤Ç¤ÏÍñ¤Î°·¤¤Êý¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
11·î¤ËÆþ¤ê¡¢¸©Æâ¤Ç¤ÏÂÛÆâ»Ô¤Î2¤Ä¤ÎÍÜ·Ü¾ì¤ÇÈ¯À¸¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿Ä»¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¡£2¤Ä¤ÎÍÜ·Ü¾ì¤Ç¹ç¤ï¤»¤ÆÌó91Ëü±©¤Î»¦½èÊ¬¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±ー¥¤ÎÍ½Ìó¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿·³ã»ÔÀ¾¶è¤ÎÍÎ²Û»ÒÅ¹¡£ÈËË»´ü¤òÁ°¤Ë¤·¤¿Ä»¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ÎÈ¯À¸¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ú¥¬¥Èー¥·¥§¥Õ»°ËæÆ²¡¡¹â°æ»Ê ¼ÒÄ¹¡Û
¡Ö¤¢¡¢¤Þ¤¿½Ð¤¿¤Ê¡Ä¤³¤ì°Ê¾å½Ð¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡×
Ä»¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ÎÈ¯À¸¤ò·üÇ°¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¿·³ã»ÔÀ¾¶è¤Ë¤¢¤ëÍÎ²Û»ÒÅ¹¤Î¹â°æ»Ê¼ÒÄ¹¤Ç¤¹¡£¥±ー¥¤ÎºàÎÁ¤È¤·¤Æ·ç¤«¤¹¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤Íñ¡Ä¡£
¡Ú¥¬¥Èー¥·¥§¥Õ»°ËæÆ²¡¡¹â°æ»Ê ¼ÒÄ¹¡Û
¡Ö¤³¤³ºÇ¶á¤º¤Ã¤È¹â»ß¤Þ¤ê¡£¹â¤¤¤Þ¤Þ¤Î¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×
JAÁ´ÇÀ¤¿¤Þ¤´¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¿¥Þ¥´¤ÎÁê¾ì¤Ï¤ª¤È¤È¤·¡¢Ä»¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Î±Æ¶Á¤Ç²áµîºÇ¹â¤Ë¡£
µîÇ¯°Ê¹ß¤â¡¢Ä»¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ÎÍ¾ÇÈ¤Ë²Ã¤¨¡¢»ôÎÁ²Á³Ê¤Î¹âÆ¡¦ÌÔ½ë¤Ê¤É¤¬±Æ¶Á¤·¡¢ÃÍ¾å¤¬¤ê¤ÏÂ³¤¡¢11·î¤Ï11Æü¤Þ¤Ç¤ÎÊ¿¶Ñ¤ÇM¥µ¥¤¥º1kg¤¢¤¿¤ê334±ß¡£¤ª¤È¤È¤·¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¹â¤¤¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¬¥Èー¥·¥§¥Õ»°ËæÆ²¡¡¹â°æ»Ê ¼ÒÄ¹¡Û
¡Ö²¿¤«¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡£²æËý¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¡×
µÒÂ¤¬±ó¤Î¤¯¤Î¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢¹âÆ¤·¤¿Ê¬¤òÁ´¤Æ²Á³Ê¤ËÅ¾²Ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ßË¼¤Ç¤Ï3Ç¯ÌÜ¤Î¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡¦±öºê¤µ¤ó¤¬»Å¹þ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥¬¥Èー¥·¥§¥Õ»°ËæÆ²¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡¡±öºê¹ëÈþ¤µ¤ó¡Û
¡ÖÃÍÃÊ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤Ê¤È¡¢²þ¤á¤ÆÇ¼ÉÊ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤ÎÅÁÉ¼¤ò¸«¤Æ»×¤Ã¤¿¡£¶ËÎÏ¡¢Íñ¤Î¥í¥¹¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢»Å¹þ¤ß¤â½¸Ãæ¤·¤Æ¡¢¥ß¥¹¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×
¤³¤Á¤é¤ÎÅ¹¤Ç¤Ï1Æü¤Ë300¸Ä¤ÎÍñ¤ò»È¤¤¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤Î¿©ºà¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦Íñ¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½ºß¤Î²Á³Ê¹âÆ¤ËÂÐ¤·¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÏºàÎÁ¤Î¥í¥¹¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¡£¤½¤Î°ìÅÀ¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢2Ç¯Á°¤ËÄ»¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤¬Î®¹Ô¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢Íñ¤Î³ÎÊÝ¤Ë¶ìÎ¸¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¬¥Èー¥·¥§¥Õ»°ËæÆ²¡¡¹â°æ»Ê ¼ÒÄ¹¡Û
¡Ö¤³¤ì¤«¤é¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¤É¤ó¤É¤óºî¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ËÜÈÖ¤ËÍñ¤¬¤Ê¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈËÜÅö¤Ëº¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤À¤±¤ÏÈò¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¤³¤ÎÀè¡¢Íñ¤Î¶¡µë¤¬ÂÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤òµ§¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·ー¥º¥ó¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
