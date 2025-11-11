¡ÚTDL¡ÛÍè±à¼Ô¤â¶½Ê³¡ÖÁÛÁü°Ê¾å¡¢´üÂÔ°Ê¾å¡×¡¡¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç10Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¿·¥Ñ¥ì¡¼¥É
Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡Ù¤¬11·î11Æü¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤ä10Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¿·¥Ñ¥ì¡¼¥É¤¬ÊóÆ»¿Ø¤ËÀè¹Ô¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥ï¡¼¥ë¥É¥Ð¥¶¡¼¥ë¤ËÆþ¤ê¸«¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¹â¤µÌó15¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¡£1983Ç¯¤Ë³«±à¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¤·¤ÆÍè¾ì¼Ô¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢10Ç¯¿¶¤ê¤Ë¿·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Ñ¥ì¡¼¥É¡Ø¥È¥¤¥º¡¦¥ï¥ó¥À¥é¥¹¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡ª¡Ù¤ò¸ø³«¡£¥ß¥Ã¥¡¼¤ä¥ß¥Ë¡¼¤é¤¬¡¢¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤Î¥È¥¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¤«¤éÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿¤ª¤â¤Á¤ã¤È¶¦¤ËÌû²÷¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò³Ú¤·¤à¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ç¡¢11Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥µ¥ó¥¿¤¬¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ËÅÐ¾ì¡£¡ÈËâË¡¤ÎÀã¡É¤¬¹ß¤ë±é½Ð¤â¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ò¸«¤¿Íè±à¼Ô¤Ï¡ÖÁÛÁü°Ê¾å¡¢´üÂÔ°Ê¾å¤Ç¤·¤¿¡£¥·¥ã¥Ü¥ó¶Ì¡ÊËâË¡¤ÎÀã¡Ë¤Î±é½Ð¤â¤¢¤ë¤È»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È´¶Æ°¤·¤¿ÍÍ»Ò¡£3ºÐ¤ÎÌ¼¤ÈË¬¤ì¤¿Íè±à¼Ô¤Ï¡Ö¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤¬½Ð¤ë¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ÏÌ¼¤¬½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¸«¤ë¥µ¥ó¥¿¤µ¤ó¤Ë¡È¤¢¤ì¡¢¥µ¥ó¥¿¤µ¤ó¡ª¡©¡É¤Ã¤Æ°ìÀ¸·üÌ¿¸À¤Ã¤Æ¡¢ÆÃÊÌ´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê11·î11ÆüÊüÁ÷¡ØOha!4 NEWS LIVE¡Ù¤è¤ê¡Ë