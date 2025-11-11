¥È¥ó¥Í¥ëÆâ¤Ç¼ÖÆ±»Î¤¬¾×ÆÍ¡¡·Ú¾èÍÑ¼Ö±¿Å¾¤Î£¸£°ºÐÃËÀ»àË´¡¡¼¯»ùÅç¡¦¼¯²°»Ô
¼¯»ùÅç¸©¼¯²°»Ô¤Î¹ñÆ»¤Î¥È¥ó¥Í¥ëÆâ¤Ç11Æü¸á¸å¡¢¼ÖÆ±»Î¤¬¾×ÆÍ¤·¡¢80ºÐÃËÀ¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢11Æü¸á¸å1»þÁ°¡¢¼¯²°»Ô¤Î¹ñÆ»220¹æ¤Î¶¿Ç·¸¶¥È¥ó¥Í¥ëÆâ¤Ç¡¢¾èÍÑ¼Ö¤È¡¢ÂÐ¸þ¤·¤Æ¤¤¿·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬ÀµÌÌ¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ç·Ú¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¼¯²°»Ô³¤Æ»Ä®¤ÎÌµ¿¦¡¦Åì·¦¹§¹Ô¤µ¤ó¡Ê80¡Ë¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³°½ýÀ¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤ª¤è¤½2»þ´Ö¸å¤Ë»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£ Æ±¾è¤·¤Æ¤¤¤¿70Âå¤Î½÷À¤â¼ó¤Î¹ü¤Ê¤É¤òÀÞ¤ëÂç¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿20Âå¤Î½÷À¤âÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ ¸½¾ì¤ÏÊÒÂ¦1¼ÖÀþ¤Î¤æ¤ë¤ä¤«¤Ê¥«ー¥Ö¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ç»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ »ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤Ç¶¿Ç·¸¶¥È¥ó¥Í¥ë¤Ï¤ª¤è¤½3»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
