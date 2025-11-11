µµÍüÏÂÌé¡¢ÀÖÀ¾¿Î¤È¸ª´ó¤»¹ç¤¦2¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö¿ÎµµÂº¤¤¡×¡Ö´ãÊ¡¡×¤È´¿´î¤ÎÀ¼Â³¡¹
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/11¡Û¸µKAT-TUN¤ÇÇÐÍ¥¤ÎµµÍüÏÂÌé¤¬11·î11Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£2010Ç¯¤ËÆ±¥°¥ë¡¼¥×¤òÃ¦Âà¤·¤¿ÀÖÀ¾¿Î¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö´ãÊ¡¡×µµÍüÏÂÌé¡õÀÖÀ¾¿Î¤ÎÌ©Ãå2¥·¥ç¥Ã¥È
3·î31Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ²ò»¶¤·¤¿KAT-TUN¤Ï¡¢11·î8Æü¤Ë°ÛÎã¤È¤Ê¤ë²ò»¶¸å¤Î¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¡ÖBreak the KAT-TUN¡×¤òÀéÍÕ¡¦ZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£Æ±¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ï¡¢2016Ç¯¤Þ¤ÇKAT-TUN¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿ÅÄ¸ý½ßÇ·²ð¤¬¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ë¤Æ¡ÖKAT-TUN¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈÈ¿±þ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÀÖÀ¾¤¬´ÑÍ÷¤ËË¬¤ì¡¢µµÍü¡¢¾åÅÄÎµÌé¡¢Ãæ´ÝÍº°ì¤È¤Î4¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
Æ±·î11Æü¡¢µµÍü¤Ï¡Ö¿§¡¹¤¢¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¤¤¤¤Î¹¤À¤Ã¤¿¤Ê Á´¤Æ¤Î¾èÁÈ°÷¤Ë´¶¼Õ¤Ã¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢KAT-TUN¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö»þ¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¾åÅÄ¡¢Ãæ´Ý¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¥é¥¤¥ÖÃæ¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ôËçÅê¹Æ¡£Â³¤±¤Æ¡ÖThank you¡×¤È³¨Ê¸»ú¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¾åÅÄ¡¢Ãæ´Ý¡¢ÀÖÀ¾¤È¤Î4¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤«¤é¤Î It was a good time¡×¤Èµ¤·¤¿Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢µµÍü¤ÈÀÖÀ¾¤¬¸ª¤ò´ó¤»¹ç¤¤¡¢¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤òÈäÏª¤¹¤ëÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¿ÎµµÂº¤¤¡×¡Ö´ãÊ¡¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö¹¬¤»¤Î¤ª¤¹¤½Ê¬¤±¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÀÄ½Õ¤¹¤®¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡ÖÀ¸¤¤Æ¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬Â³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö´ãÊ¡¡×µµÍüÏÂÌé¡õÀÖÀ¾¿Î¤ÎÌ©Ãå2¥·¥ç¥Ã¥È
¢¡µµÍüÏÂÌé¡¢ÀÖÀ¾¿Î¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
3·î31Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ²ò»¶¤·¤¿KAT-TUN¤Ï¡¢11·î8Æü¤Ë°ÛÎã¤È¤Ê¤ë²ò»¶¸å¤Î¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¡ÖBreak the KAT-TUN¡×¤òÀéÍÕ¡¦ZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£Æ±¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ï¡¢2016Ç¯¤Þ¤ÇKAT-TUN¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿ÅÄ¸ý½ßÇ·²ð¤¬¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ë¤Æ¡ÖKAT-TUN¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈÈ¿±þ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÀÖÀ¾¤¬´ÑÍ÷¤ËË¬¤ì¡¢µµÍü¡¢¾åÅÄÎµÌé¡¢Ãæ´ÝÍº°ì¤È¤Î4¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¡µµÍüÏÂÌé¤ÎÅê¹Æ¤Ë´¿´î¤ÎÀ¼Â³¡¹
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¿ÎµµÂº¤¤¡×¡Ö´ãÊ¡¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö¹¬¤»¤Î¤ª¤¹¤½Ê¬¤±¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÀÄ½Õ¤¹¤®¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡ÖÀ¸¤¤Æ¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬Â³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û