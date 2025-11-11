¼ê·Ú¤Ë¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤¬ÀÝ¤ì¤ë¡ªÊª²Á¹â¤ÇÃíÌÜ¤Î¡Ö¤Á¤¯¤ï¡×¤È¡Ö¥«¥Ë¥«¥Þ¡×
²È·×¤ÎÌ£Êý¡ª¡Ö¤Á¤¯¤ï¡×¤È¡Ö¥«¥Ë¥«¥Þ¡×¸¡º÷¤¬Áý²ÃÃæ
¥¯¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥É¤Ï¡¢µûÆùÎý¤êÀ½ÉÊ¤Î¸¡º÷Æ°¸þ¤òÄ´ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Î·ë²Ì¡¢Êª²Á¹â¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢¼êº¢¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥¿¥ó¥Ñ¥¯¸»¤È¤·¤Æ¡Ö¤Á¤¯¤ï¡×¤È¡Ö¥«¥Ë¥«¥Þ¡×¤Î¸¡º÷¤¬2015Ç¯Èæ¤ÇÌó1.8ÇÜ¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¢¨1¡Ë¡£¤µ¤±¤Ï282±ß¡Ê2015Ç¯¡Ë¤«¤é521±ß¡Ê2024Ç¯¡Ë¤Ø¤ÈÌó85%¾å¾º¤·¡¢2025Ç¯1-8·îÊ¿¶Ñ¤Ç¤â529±ß¤È¹âÃÍ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¤Á¤¯¤ï¤Ï102±ß¡Ê2015Ç¯¡Ë¤«¤é133±ß¡Ê2025Ç¯1-8·îÊ¿¶Ñ¡Ë¤Ø¤È¿ä°Ü¡£¼êº¢¤Ê¥¿¥ó¥Ñ¥¯¸»¤È¤·¤ÆºÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿©ÉÊ¼ûµë¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï2025Ç¯1¡Á8·î¤ÎÎý¤êÀ½ÉÊÀ¸»ºÎÌ¤¬Á°Ç¯Æ±´üÈæ13.1%Áý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²ÈÄí¤Ç¤ÎÍøÍÑ³ÈÂç¤¬»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤Î¿¤Ó¤Ë¤âÉ½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨2¡Ë¡£
²Á³Ê¹âÆ¤Ç¡¢¼ê¤¬ÆÏ¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿À¸Á¯µû²ð
²Á³ÊÆ°¸þ¤Ï¡Ö»Ø¿ô¡ÊCPI¡Ë¡×¤È¡Ö¼ÂÇä²Á³Ê¡Ê¾®ÇäÊª²Á¡Ë¡×¤ÎÁÐÊý¤Ç¾å¾º¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÁíÌ³¾ÊÅý·×¶É¡Ö¾®ÇäÊª²ÁÅý·×Ä´ºº¡×¤ÎÅìµþÅÔÆÃÊÌ¶è¤Ë¤ª¤±¤ë¼ÂÇä²Á³Ê¡Ê100g¤¢¤¿¤ê¡Ë¤Ç¤Ï¡¢2015Ç¯¤«¤é2024Ç¯¤Î10Ç¯´Ö¤Ç¡¢¤µ¤±¤¬282±ß¤«¤é521±ß¡Ê+85%¡Ë¡¢¥¤¥«¤¬96±ß¤«¤é252±ß¡Ê+163%¡Ë¤Ø¤ÈÂçÉý¤ËÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¢¨4¡Ë¡£2025Ç¯1-8·îÊ¿¶Ñ¤Ç¤â¡¢¤µ¤±¤Ï529±ß¡¢¥¤¥«¤Ï241±ß¤È¹âÃÍ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁíÌ³¾ÊÅý·×¶É¡Ö2020Ç¯´ð½à¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡×¤Ç¤â¡¢2025Ç¯8·î»þÅÀ¤Çµû²ðÎàÁ´ÂÎ¤Î²Á³Ê»Ø¿ô¤Ï130.0¡Ê+30.0%¡Ë¡¢À¸Á¯µû²ð¤Ï127.6¡Ê+27.6%¡Ë¤ÈÂçÉý¤Ë¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨3¡Ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿²Á³Ê¹âÆ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥¯¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥É¤Ç¤â¥¤¥«¤Î¸¡º÷¼ûÍ×¡ÊSIÃÍ¡Ë¤Ï2015Ç¯¤Î2.77¤«¤é2025Ç¯¡Ê10·î20Æü¤Þ¤Ç¡ËÊ¿¶Ñ1.77¤Ø¤ÈÌó36%¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨1¡Ë¡£
¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤ò°Ý»ý¤¹¤ëÎý¤êÀ½ÉÊ
°ìÊý¡¢µûÆùÎý¤êÀ½ÉÊ¤ÏÁêÂÐÅª¤Ë²Á³Ê¾å¾º¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤¯¤ï¤Î¾®Çä²Á³Ê¤Ï2015Ç¯¤Î102±ß¤«¤é2024Ç¯¡ÊÇ¯Ê¿¶Ñ¡Ë¤Ç135±ß¡¢2025Ç¯1-8·îÊ¿¶Ñ¤Ç133±ß¤Ø¤È¿ä°Ü¡£·ÜÆù¤Ï2015Ç¯¤Î136±ß¤«¤é2025Ç¯1-8·îÊ¿¶Ñ¤Ç151±ß¤Ø¤È¾å¾º¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Á¤¯¤ï¤Ï°ì´Ó¤·¤Æ·ÜÆù¤è¤ê°Â¤¤²Á³Ê¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨3¡¢¢¨4¡Ë¡£
°ìÊý¡¢Îý¤êÀ½ÉÊ¶È³¦¤â¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸¶ÎÁ¤Î¤¹¤±¤È¤¦¤À¤éµù³ÍÎÌ¤Ï2015Ç¯¤«¤é2024Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ31.5%¸º¾¯¤·¡Ê¢¨5¡Ë¡¢¤¹¤ê¿È²Á³Ê¤Ï2025Ç¯¤ËÁ°´üÈæ10%°Ê¾å¤ÎÃÍ¾å¤²¡Ê3´üÏ¢Â³¾å¾º¡Ë¡£ºÇÄãÄÂ¶â¤Î¾å¾º¡ÊÁ´¹ñÊ¿¶Ñ»þµë1,118±ß¡¢Á°Ç¯Èæ+6%¡Ë¤ä»ñºàÈñ¡¦ÊªÎ®Èñ¤Î¹âÆ¤âÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨6¡Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âÄ´Íý¤Î¼ê·Ú¤µ¤È±ÉÍÜ²Á¤Î¹â¤µ¤«¤é¡¢¼êº¢¤Ê¥¿¥ó¥Ñ¥¯¸»¤È¤·¤ÆºÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥Ë¥«¥Þ¡¦¤Á¤¯¤ï¸¡º÷¤¬8³ä°Ê¾åÁý²Ã
¥¯¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥É¤Î¸¡º÷¥Ç¡¼¥¿¤Ï¡¢¤³¤ÎÊÑ²½¤òÌÀ³Î¤Ë¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Á¤¯¤ï¡×¤Î¸¡º÷SIÃÍ¤Ï¡¢2015Ç¯¤Î3.38¤«¤é2025Ç¯10·î¤Ë¤Ï6.24¤Ø¤È1.85ÇÜ¤Ë¡¢¡Ö¥«¥Ë¥«¥Þ¡×¤Î¸¡º÷SIÃÍ¤â1.49¤«¤é2.63¤Ø¤È1.77ÇÜ¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨1¡Ë¡£
¡Ö¥µ¥é¥À¡×¡Ö¥Ê¥à¥ë¡×¡Ö¿æ¤¹þ¤ß¤´ÈÓ¡×¨¡¨¡ÍÑÅÓ¤ÎÂ¿ÍÍ²½
²Á³Ê¤Î¼êº¢¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»È¤¤Êý¤Î¹¤¬¤ê¤â¸¡º÷Áý²Ã¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Á¤¯¤ï¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¥á¥Ë¥å¡¼¸¡º÷¤Ç¤Ï¡Ö°ëÊÕÍÈ¤²¡×¤¬1°Ì¤ò°Ý»ý¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¥µ¥é¥À¡×¤¬2022Ç¯¤Ë2°Ì¤ËÉâ¾å¤·¡¢¡Ö¥Ê¥à¥ë¡×¤¬2025Ç¯¤Ë11°Ì¤Ç½éÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥Ë¥«¥Þ¤â¡Ö¥µ¥é¥À¡×¤¬ÄêÈÖ¤Î1°Ì¤ò°Ý»ý¤¹¤ë°ìÊý¡¢2025Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¿æ¤¹þ¤ß¤´ÈÓ¡×¤¬19°Ì¤Ë½é¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¨1¡Ë¡£
¼ÂºÝ¡¢¥¯¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥É¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¥ì¥·¥Ô¤Ø¤Î¡Ö¤Ä¤¯¤ì¤Ý¡Êºî¤ê¤Þ¤·¤¿¥Õ¥©¥È¥ì¥Ý¡¼¥È¡Ë¡×¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤È¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î½ÀÆð¤Ê³èÍÑ¤Ö¤ê¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤ªÊÛÅö¤Î·ä´Ö¤Ë¡×¡Ö¤¢¤È1ÉÊ¤¬¥µ¥µ¥Ã¤Èºî¤ì¤Æ½õ¤«¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»þÃ»¥Ë¡¼¥º¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¥Ô¡¼¥Þ¥óÄÉ²Ã¤Ç¡×¡Ö¥«¥ì¡¼Ì£¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¡×¡Ö¥«¥Ë¥«¥Þ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¤Á¤¯¤ï¤Ç¡×¤Ê¤É¡¢¼ê»ý¤Á¤Î¿©ºà¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¹©É×¤¬Â¿¿ôÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥ê¥Ô¤Ç¤¹¡×¡ÖÄêÈÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤âÌÜÎ©¤Á¡¢°ì»þÅª¤Ê¥Ö¡¼¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Æü¡¹¤Î¿©Âî¤ËÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Á¤¯¤ï¡¦¥«¥Ë¥«¥Þ¤¬³èÍÑ¤µ¤ì¤ëÇØ·Ê¤Î°ì¤Ä¤Ë¡¢»þÃ»¥Ë¡¼¥º¤Î¹â¤Þ¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÁíÌ³¾ÊÅý·×¶É¡Ö¼Ò²ñÀ¸³è´ðËÜÄ´ºº¡×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢25¡Á54ºÐ¤Î»Å»ö¤ò»ý¤ÄÀ¤ÂÓ¤Î¿©»ö´ÉÍý»þ´Ö¤Ï¡¢2016Ç¯¤Î82Ê¬¤«¤é2021Ç¯¤Ë¤Ï72Ê¬¤Ø¤ÈÌó10Ê¬Ã»½Ì¡Ê¢¨7¡Ë¡£¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¤¬7³ä¤òÄ¶¤¨¤ë¸½Âå¡Ê¢¨8¡Ë¡¢ÊñÃúÉÔÍ×¤ÇÄ´Íý¤Ç¤¤ëÎý¤êÀ½ÉÊ¤ÏË»¤·¤¤²ÈÄí¤Î¶¯¤¤Ì£Êý¤Ç¤¹¡£
»Ô¾ì¥Ç¡¼¥¿¤¬Î¢ÉÕ¤±¤ëÀ®Ä¹
¸¡º÷¥Ç¡¼¥¿¤ÎÁý²Ã¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î»Ô¾ìÆ°¸þ¤È¤â°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿©ÉÊ¼ûµë¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ö¿©ÉÊÀ¸»ºÎ®ÄÌÅý·×¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯1¡Á8·î¤ÎÎý¤êÀ½ÉÊÀ¸»ºÎÌ¤ÏÌó26Ëü¥È¥ó¤ÇÁ°Ç¯Æ±´üÈæ13.1%Áý¤Ç¤·¤¿¡£
ÊÝÂ¸¤ÎÃÎ·Ã¤«¤é³èÍÑ¤ÎÃÎ·Ã¤Ø
¤¹¤ê¿È¤ÎÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¡¢ÎäÂ¢µ»½Ñ¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿»þÂå¤Ëµû¤òÄ¹¤¯¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤ëÊÝÂ¸µ»½Ñ¤È¤·¤ÆÈ¯Å¸¤·¤¿¤Î¤¬µûÆùÎý¤êÀ½ÉÊ¤Ç¤·¤¿¡Ê¢¨9¡Ë¡£µû¤ò¤¹¤ê¤Ä¤Ö¤·¡¢±ö¤ò²Ã¤¨¤Æ²ÃÇ®¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÊÝÂ¸À¤È¤ª¤¤¤·¤µ¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿¨¡¨¡¤½¤ì¤ÏÊë¤é¤·¤ÎÃÎ·Ã¤Ç¤·¤¿¡£
¸½Âå¤Ç¤Ï¡¢Êª²Á¹â¤ä»þÃ»¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢Îý¤êÀ½ÉÊ¤¬ºÆ¤Ó²ò·èºö¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸Â¤é¤ì¤¿Í½»»¤È»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¿©Âî¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¨¡¨¡¤½¤Î¤¿¤á¤ÎÃÎ·Ã¤¬¡¢¥¯¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥É¤òÄÌ¤¸¤ÆÁ´¹ñ¤Î²ÈÄí¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥É¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿²ÈÄí¤Î¿©Âî¤Ë¤ª¤±¤ëÁÏ°Õ¹©É×¤ò±þ±ç¤·¡¢¡ÖËèÆü¤ÎÎÁÍý¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤¹¤ë¡×¿Í¤òÁý¤ä¤¹³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¯¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥É¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¡Ö¤Á¤¯¤ï¡¦¥«¥Ë¥«¥Þ³èÍÑ¥ì¥·¥Ô¡×
¢¨1¡Ö¤¿¤Ù¤ß¤ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¦¥¯¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥É¤Î¿©¤Î¸¡º÷¥Ç¡¼¥¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¤¿¤Ù¤ß¤ë¡×
ÍøÍÑ¼Ô¿ôNo.1¤ÎÎÁÍý¥ì¥·¥Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥¯¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥É¡×¤Î¸¡º÷¡¦¥¢¥¯¥»¥¹¥í¥°¥Ç¡¼¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡¢ÌÀÆü¤Î¿©¤¬¸«¤¨¤ë¥Ó¥Ã¥°¥Ç¡¼¥¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¿©ºà¡¦ÃÏ°è¡¦µ¨Àá¡¦¿©ÍÑ¥·¡¼¥ó¡ÊÃÂÀ¸Æü¤ä±¿Æ°²ñ¤Ê¤É¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÀÚ¤ê¸ý¤ÇÊ¬ÀÏ¤ò¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¦¡Ö¤¿¤Ù¤ß¤ë¡×¥Ç¡¼¥¿¤´ÍøÍÑ»þ¤Ï¡¢°Ê²¼¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤Î¤´·ÇºÜ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¨»ÈÍÑ¥Ä¡¼¥ë:¥¯¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥É ¿©¤Î¸¡º÷¥Ç¡¼¥¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¤¿¤Ù¤ß¤ë¡×
¡¡¢¨SIÃÍ:Search Index¤ÎÎ¬¤Ç¡¢1000²ó¤¢¤¿¤ê¤Î¸¡º÷ÉÑÅÙ¤Ç¤¹
¡¡¢¨¥Þ¥Ã¥ÁÅÙ:»ØÄê¥¡¼¥ï¡¼¥É¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¸¡º÷ÉÑÅÙ¤ò¡¢100²ó¤¢¤¿¤ê¤Î³ä¹ç¤Ç¼¨¤¹»ØÉ¸
¢¨2 ¿©ÉÊ¼ûµë¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ö¿©ÉÊÀ¸»ºÎ®ÄÌÅý·×¡×
¢¨3 ÁíÌ³¾ÊÅý·×¶É ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ö2020Ç¯´ð½à¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô Á´¹ñ2025Ç¯¡ÊÎáÏÂ7Ç¯¡Ë8·îÊ¬¡×
¢¨4 ÁíÌ³¾ÊÅý·×¶É¡Ö¾®ÇäÊª²ÁÅý·×Ä´ºº¡ÊÆ°¸þÊÔ¡Ë¡×ÅìµþÅÔÆÃÊÌ¶è¤Ë¤ª¤±¤ëÇ¯Ê¿¶Ñ²Á³Ê
¢¨5 ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¡Ö³¤ÌÌµù¶ÈÀ¸»ºÅý·×Ä´ºº¡×
¢¨6 °ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¤«¤Þ¤Ü¤³¶¨²ñ¡¦Á´¹ñ³÷ËÈ¿å»º²Ã¹©¶È¶¨Æ±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ¡ÖÀ½Â¤¥³¥¹¥È¤¬¹¹¤Ë¹âÆ¡¢¶È³¦¤Îµç¾õ¤Ë¤´Íý²ò´ê¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê2025Ç¯9·î2Æü¡Ë
¢¨7 ÁíÌ³¾ÊÅý·×¶É¡ÖÎáÏÂ3Ç¯¼Ò²ñÀ¸³è´ðËÜÄ´ºº¡×
¢¨8 ¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡ÖÎáÏÂ5Ç¯ÈÇ¸üÀ¸Ï«Æ¯Çò½ñ¡×
¢¨9 ËÒÅÄÃÎ¹¾»Ò¡Ê2020¡Ë¡Ö³÷ËÈº£ÀÎ¡×¡ØÆüËÜÄ´Íý²Ê³Ø²ñ»ï¡ÙVol.53, No.6, pp.427-430.