¥²¥¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥ê¥ªÌò¿·ÌÚ¹¨Åµ¤¬18Ç¯¤Ö¤êÆÃ»£¡Ö»£¤êÊý¤ä¼è¤êÁÈ¤ßÊý¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
ÇÐÍ¥¿·ÌÚ¹¨Åµ¡Ê42¡Ë¤¬11Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡¢V¥·¥Í¥¯¥¹¥È¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡¡¥®¥ë¥Æ¥£¡¦¥Ñ¥ë¥Õ¥§¡×¤Î´°À®ÈäÏªÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
2024Ç¯9·î¤ËÊüÁ÷³«»Ï¤·¡¢25Ç¯8·î¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¤Î·à¾ìÈÇºîÉÊ¤Ç¡¢ºÇ½ª²ó¸å¤ÎÀ¤³¦¤¬ÉñÂæ¡£1ÅÙ¤ÏÊ¿ÏÂ¤¬Ë¬¤ì¤¿¤Ï¤º¤ÎÀ¤³¦¤ËºÆ¤ÓÇ¦¤Ó´ó¤ë°¤Î±¢¤Ë¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤¬Î©¤Á¸þ¤«¤¦¡£
¿·ÌÚ¤Ï¥²¥¹¥È¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢¤ª¶â¼¡Âè¤ÇÌõ¥¢¥ê´µ¼Ô¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÆæ¤Î°å¼Ô¡¦¼íÆ£°½Ì¦Ìò¤ò±é¤¸¤¿¡£
¿·ÌÚ¤Ï07Ç¯¤«¤é08Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¡¢½Ã·ýÀïÂâ¥²¥¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤Ë¹õ»â»Ò¥ê¥ªÌò¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ìó18Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆÃ»£½Ð±é¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ö¡ÊÊüÁ÷Åö»þ¤Ë¸«¤Æ¤¤¤Æ¡Ëº£¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È²ñ¾ì¤ò¸«ÅÏ¤¹¤â¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¸«Åö¤¿¤é¤º¡£¡Ö¤¤¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÎäÀÅ¤ËÏÃ¤·¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
»£±Æ¸½¾ì¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¡ÊÅö»þ¡Ë¤ªÄï»Ò¤µ¤ó¡¢¸åÇÚ¤À¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬Àè¿ØÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È»þ´Ö¤ÎÎ®¤ì¤â¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢»£¤êÊý¤ä¼è¤êÁÈ¤ßÊý¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ì¾ðÇ®¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¬¥ô¤Î»£±Æ¤Î°õ¾Ý¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¥é¥¤¥À¡¼¤Ê¤ó¤Ç¤Í¡¢¸½¾ì¤¬°ã¤¦¤ó¤Ç¡Ä¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖËÍ¤¬¥²¥¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ï¥ª¡¼¥ë¥¢¥Õ¥ì¥³¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²»¶Á¥Á¡¼¥à¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Î¥é¥¤¥À¡¼¤ÏÅÅ²¦¤Ç¡¢²»¶Á¥Á¡¼¥à¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÈùÌ¯¤ËÂÎÀ©¤¬°ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Èæ¤Ù¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¤ÈÀµÄ¾¤Ê´¶ÁÛ¤¬Ï³¤ì¤¿¡£
Â¾¤Ë¡¢ÃÎÇ°±ÑÏÂ¡¢ÆüÌîÍ§Êå¡¢µÜÉô¤Î¤¾¤ß¤é²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤âÅÐÃÅ¤·¤¿¡£