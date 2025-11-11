“強烈キャラ”北村匠海、“妻”宮あおいを略奪!?『ちょっとだけエスパー』仲良しハートポーズに主人公・大泉洋が大焦り

主演・大泉洋×脚本・野木亜紀子によるドラマ『ちょっとだけエスパー』。

本作の主人公は、会社をクビになり金も家族もすべてを失ったどん底の会社員・文太（大泉洋）。絶望の真っただ中で「ノナマーレ」という会社の面接を受けた文太は、社長の兆（岡田将生）に言われるがままあるカプセルを飲んだことをきっかけに、“ちょっとだけエスパー”となる。

面接に合格した文太は、「世界を救う」よう命じられたうえ、見知らぬ謎の女性・四季（宮粼あおい）と“仮初めの夫婦”として生活することになり…。

11月11日（火）に放送された第4話では、謎の大学生・市松（北村匠海）がいよいよ本格的に登場。“たこ焼き愛”で四季と意気投合し、一緒にハートポーズまでする市松に、文太はモヤモヤした様子を見せて…。

【映像】市松のたこ焼き愛が爆発した自己紹介シーン

◆「たこ焼きラブー」

第1話で桜介（ディーン・フジオカ）がエスパー能力を使うところを目撃し、第3話では神社のお祭りの爆発現場に狐面で現れ、怪しげな雰囲気を漂わせ視聴者をざわつかせていた市松。

第4話ではそんな市松が、ついに文太と直接対面する展開となった。

文太たちがいつものように「たこっぴ」に集まっていると、四季がクリーニング屋の客だという市松を連れてやってくる。

「はじめまして市松です」とお辞儀をした市松は、突然「たこ焼きラブー」と手でハートマークをつくった。

一同が困惑するなか、四季も「ラブー」とノリノリで“指ハート”をし、さらに市松と「たこ焼きイェーイ」と手を合わせて仲良くハートポーズ。

じつは市松は大学のたこ焼き研究会に所属しており、“たこ焼き愛”で四季と意気投合したという。

すると、偽りの妻である四季と仲睦まじげな市松の登場で、文太はあからさまに不機嫌そうな様子に…。たこ焼き研究会の活動を説明する市松に、文太は「勉強しろよ」と冷たくツッコミを入れるなど、敵対心をあらわにする。

さらに四季から「ぶんちゃんは私の旦那様なの」と紹介されると、文太は勝ち誇った表情を浮かべ、完全に市松に嫉妬の気持ちをもっていたようだった。