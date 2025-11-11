¥É¥Ã¥¥ê¡©ÆñÉÂ¼£ÎÅÃæ¤ËÆÏ¤¤¤¿Ì¡²èÊÔ½¸¼Ô¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¡¿Ä²¤èÉ¡¤è02¡Ê1¡Ë
Ëè²óÊØ´ï¤¬·ì¤Þ¤ß¤ì¤Ë¡ªÂçÄ²¤¬¤Ê¤¤½÷À¤¬¸ì¤ê»Ï¤á¤¿ºÇ½é¤Î°ÛÊÑ¡¿Ä²¤èÉ¡¤è01¡Ê1¡Ë
ÆñÉÂ¼£ÎÅÃæ¤Ç¤â¡¢Ì¡²è²È¤ÎÌ´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÁ´ÎÏÅêµå¡ª
ÀìÌç³Ø¹»¤ËÄÌ¤¤Ì¡²è²È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿ÅçÂÞÁ´Í¥¤µ¤ó¤¬È¯¾É¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢1Ëü¿Í¤Ë1¿Í¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÆñÉÂÆÃÄê¼À´µ¤Ç¤¢¤ëÄÙáçÀÂçÄ²±ê¡£µÙ³Ø¤·¤ÆÆ®ÉÂ¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤â¡¢Ì¡²è²È¤Ë¤Ê¤ëÌ´¤ÏÄü¤á¤Ê¤¤¡ª¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢»ý¤Á¹þ¤ó¤ÀÌ¡²è¤¬½ÐÈÇ¼Ò¤ÎÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤ê¡¢Ã´ÅöÊÔ½¸¤¬¤Ä¤¤¤¿¤ê¡¢¼õ¾Þ¤·¤¿¤ê¤ÈÀä¹¥Ä´¡£Ã´Åö°å¤ä²ÈÂ²¤Î¿´ÇÛ¤ò¤è¤½¤Ë¡¢ÅçÂÞ¤µ¤ó¤ÏÌ¡²è²È¤È¤·¤Æ¤ÎÆ»¤ò¤°¤¤¤°¤¤Êâ¤ß»Ï¤á¤Þ¤¹¡ª
²á¹ó¤ÊÉÂµ¤¤ÈÆ®¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¾ï¤ËÁ°¸þ¤¡ªÆÉ¤à¤È¸µµ¤¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡¢´ñÀ×¤Î¥®¥ã¥°Æ®ÉÂµ¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅçÂÞÁ´Í¥Ãø¤Î½ñÀÒ¡ØÄ²¤èÉ¡¤è02¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãø¡áÅçÂÞÁ´Í¥¡¿¡ØÄ²¤èÉ¡¤è 02¡Ù