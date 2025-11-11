¡Ö¤Ê¤ó¤«ÃÏÌ£¸«¤¨¤«¤â¡¢¡¢¡×¢ª ²ò·è¡ª¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡ÛÂç¿Í¤Î¹¤È´¤±¡ª¡Ö¥Ó¥¹¥Á¥§¥³ー¥Ç¡×
¤Ê¤ó¤À¤«ºÇ¶á¡¢¥³ー¥Ç¤¬ÃÏÌ£¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤ÊÉÔ°Â¤ò²ò·è¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢°ìÅÀÅêÆþ¤Ç¤³¤Ê¤ì´¶¤ò¤Þ¤È¤¨¤ë¥Ó¥¹¥Á¥§¤ËÍê¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤Î¤¬Àµ²ò¤«¤â¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¤ª¤·¤ã¤ì¤µ¤ó¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤ò¤ª¼êËÜ¤Ë¡¢¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¤Î¥Ó¥¹¥Á¥§¤ò»È¤Ã¤¿¹¤È´¤±¥³ー¥Ç¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¼ê»ý¤Á¤ÎÍÎÉþ¤â¥Ó¥¹¥Á¥§¤ò½Å¤ÍÃå¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¥¬¥é¥Ã¤È°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Þ¥ó¥Í¥êÂÇÇË¤·¤¿¤¤¿Í¤Ï¤¼¤Ò¿¿»÷¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¥È¥ì¥ó¥É¥«¥éー¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¥³ー¥Ç¤ÎÁ¯ÅÙ¥¢¥Ã¥×
¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¡Ö¥Ó¥¹¥Á¥§¡×\1,089¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
º£µ¨¤Î¥È¥ì¥ó¥É¥«¥éー¤Ç¤¢¤ëÀÖ¤È¥°¥ìー¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ºÇ½Ü¥³ー¥Ç¡£Â¸ºß´¶¤Î¤¢¤ëÀÖ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥°¥ìー¤Î¥Ó¥¹¥Á¥§¤ò½Å¤ÍÃå¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥°¥ó¤È¾åÉÊ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¡£¥¯¥·¥å¤Ã¤È¥®¥ã¥¶ー¤ò´ó¤»¤¿¥Ó¥¹¥Á¥§¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬²Ä°¦¤é¤·¤¯¡¢°ìÅÀÅêÆþ¤Ç´é¤Þ¤ï¤ê¤¬²Ú¤ä¤°Í½´¶¤Ç¤¹¡£´Å¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¥ï¥¤¥É¥¸ー¥ó¥º¤Ç¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÍî¤È¤·¹þ¤à¤Î¤¬¹¤È´¤±¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤«¤â¡£¥Ð¥Ã¥°¤È¥·¥åー¥º¤Ï¹õ¤Ç¥á¥ê¥Ï¥ê¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¯»Å¾å¤²¤Æ¡£
¥×¥é¥¹¥ï¥ó¤Ç½©¥àー¥É¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¥¹¥¨ー¥ÉÄ´¥Ó¥¹¥Á¥§
¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¡Ö¥¹¥¦¥§ー¥É¥Ó¥¹¥Á¥§¡×\1,089¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¾åÉÊ¤Ç²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¥¹¥¨ー¥ÉÄ´¤Î¥Ó¥¹¥Á¥§¡£¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿²Ú¤ä¤«¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¡¢¥³ー¥Ç¤ËÀ¹¤ê¹þ¤à¤À¤±¤ÇÃÏÌ£¸«¤¨¤ò²óÈò¤Ç¤¤½¤¦¡£Ã¸¤¤¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥Ó¥¹¥Á¥§¤ò½Å¤ÍÃå¤¹¤ì¤Ð¡¢´Å¤µ¹µ¤¨¤á¤ÊÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤Ãå¤³¤Ê¤·¤Ë¡£¥¹¥È¥ó¤ÈÍî¤Á¤ëI¥é¥¤¥ó¥¹¥«ー¥È¤Ç°ú¤»»¤·¤Æ¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤È»Å¾å¤²¤ë¤Î¤¬¹¤È´¤±¤Î¥³¥Ä¡£Â¸µ¤Ë¥¹¥Ëー¥«ー¤òÅêÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÊºÇ½Ü¥ë¥Ã¥¯¤Î´°À®¡£
writer¡§Emika.M