ÇÐÍ¥¤ÎÃçÂåÃ£Ìð¤µ¤ó¤¬¡¢ÇÙ±ê¤Î¤¿¤á8Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£92ºÐ¤Ç¤·¤¿¡£
19ºÐ¤Î¤È¤¤ËÇÐÍ¥ºÂÉÕÂ°ÍÜÀ®½ê¤Ë4´üÀ¸¤È¤·¤ÆÆþ½ê¤·¡¢ÇÐÍ¥¿ÍÀ¸¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¡¢70Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê³èÌö¤·¤Æ¤¤¿ÃçÂå¤µ¤ó¡£º£Ç¯5·î¤Ë¤Ï¡¢ÃçÂå¤µ¤ó¤¬Ì¾ÍÀ´ÛÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ëÀÐÀî¡¦Ç½ÅÐ±é·àÆ²¤ÇÌµÌ¾½Î Ç½ÅÐ¸ÂÄê¸ø±é¡Ø´Î¤Ã¶Ì¤ª¤ÃÊì¤È»Ò¶¡¤¿¤Á¡Ù¤Ç¼çÌò¤òÌ³¤á¡¢Ìó1¤«·î¤Ç20¸ø±é¤ËÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
Æü¥Æ¥ìNEWS¤Ç¤Ïº£Ç¯2·î¡¢¼ç±éÉñÂæ¤ËÄ©¤àÃçÂå¤µ¤ó¤Ë¡¢¸½Ìò¤Ç³èÌö¤¹¤ë¸¶Æ°ÎÏ¤ä¡¢92ºÐ¤ÇÄ©¤à¼ç±éÉñÂæ¤Ë¸þ¤±¤¿ÂÎÎÏ¤Å¤¯¤ê¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£92ºÐ¤ÇÄ©¤à¼ç±éÉñÂæ¤ÎÂÎÎÏ¤Å¤¯¤ê
¡½¡½¼ç±éÉñÂæ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂÎÎÏ¤Å¤¯¤ê¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ËèÆü¡¢45Ê¬´Ö·Ú¤¤ÂÎÁà¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Êâ¤¤Ê¤¬¤é¡¢Áö¤ê¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤ËÈ¯À¼·±Îý¤Ç¤¹¡£Äã¤¤²»¡¢Ãæ²»¡¢¹â²»¡¢ÌòÊÁ¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ä¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤â¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤É¤ÎÄøÅÙ¤Î¹â¤µ¡¢Â®¤µ¡¢ÎÏ¶¯¤µ¤Ê¤É¤ò·±Îý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£45Ê¬´Ö¤Î·Ú¤¤±¿Æ°¤¬»ä¤Î¤«¤é¤À¤ò»Ù¤¨¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
ÉñÂæ¡Ø´Î¤Ã¶Ì¤ª¤ÃÊì¤È»Ò¶¡¤¿¤Á¡Ù¤Ï¡¢Àï²Ð¤ÎÃæ¤òÅÏ¤êÊâ¤¯¾¦¿Í¤Î¥¢¥ó¥Ê¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿È¿Àï·à¤Ç¤¹¡£ÃçÂå¤µ¤ó¤Ï¡¢3¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦¥¢¥ó¥Ê¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¡£Åö½é2024Ç¯10·î¤«¤é¾å±é¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ç·úÊª¤¬Èï³²¤ò¼õ¤±¤¿¤¿¤á±ä´ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£12ºÐ¤Î¤È¤¤ËÅìµþÂç¶õ½±¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÃçÂå¤µ¤ó¤Ï¡¢ÀïÁè¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Àï¸å80Ç¯¡ÖÀïÁè¤Ï¼å¤¤¤â¤Î¤¬°ìÈÖµ¾À·¤Ë¡×
¡½¡½ÀïÁè¤ò·Ð¸³¤µ¤ì¤¿¤«¤é¤³¤½ºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡©
¼ç¿Í¸ø¤Ï¡ÖÀïÁè¤ÏÈ¿ÂÐ¤À¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÀïÁè¤Î¤¿¤á¤ËÀïÁè¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬Èó¾ï¤ËÈá¤·¤¤ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£ÀïÁè¤Ï¼å¤¤¤â¤Î¤¬°ìÈÖµ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤È¤½¤¦¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤Á¤ê¤Ð¤á¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½·Î¸Å¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¸Ä¿Í¤Î·Î¸Å¤Ï1Ç¯´ÖÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤¤¤¿¤¤¥»¥ê¥Õ¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¢¤ÈÆ°¤¤ä¤ß¤ó¤Ê¤È¤ÎÍí¤ß¹ç¤¤¤¬±é·à¤Î·Î¸Å¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Ï3·î¤Ë¤Ï»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç°ì¿Í·Î¸Å¤äµ¤¤Î¹ç¤Ã¤¿¼ã¼Ô¤¿¤Á¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£92ºÐ ¸½Ìò¤ò´Ó¤¯Èë¤±¤Ä¡ÖÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î·±Îý¤¬³Ú¤·¤ß¡×
¡½¡½Æü¡¹¤Î³Ú¤·¤ß¤ä¼ñÌ£¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î·±Îý¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¤ç¤¦¤Ï¤¤Î¤¦¤è¤êÀ¼¤¬½Ð¤¿¤Ê¡×¤È¤«¿Í´Ö¤ò±é¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬°Ê³°¤Î¿Í¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í´Ö¤ò±é¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Èó¾ï¤ËÌÌÇò¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¸¤ã¤Ê¤¤À³Ê¤Î¤ä¤Ä¤ò±é¤¸¤ë¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡½¡½92ºÐ¤Ç¼ç±éÉñÂæ¤ËÄ©¤ß¤Þ¤¹¤¬¡¢ÇÐÍ¥¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¸¶Æ°ÎÏ¤Ï¡©¤¦¤Þ¤¤Ìò¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¥Ø¥¿¥¯¥½¤Ê¤â¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¿Í¤Î10ÇÜÅØÎÏ¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¼ã¤¤¤È¤¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯·±Îý¤À¤±¤Ï¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£ËÜ¶ÈÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î·±Îý¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤¬»ä¤ò»Ù¤¨¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£