¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¼óÅÔ¤Ç¼ÖÇúÈ¯¡Ä¼«Çú¥Æ¥í¤«¡¡¾¯¤Ê¤¯¤È¤â12¿Í»àË´
¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¤Î¼óÅÔ¤Ç11Æü¡¢¼Ö¤¬ÇúÈ¯¤·¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â12¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«Çú¥Æ¥í¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¤Î¼óÅÔ¥¤¥¹¥é¥Þ¥Ð¡¼¥É¤ÎºÛÈ½½ê¤ÎÁ°¤Ç11Æü¡¢¼Ö¤¬ÇúÈ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö¶É¤Ï¼«Çú¥Æ¥í¤È¤ß¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ÎÇúÈ¯¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤È¤â12¿Í¤¬»àË´¤·¡¢27¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈÈ¿Í¤ÏÅö½é¡¢ºÛÈ½½ê¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ø¤Î¿¯Æþ¤ò»î¤ß¤¿¤â¤Î¤Î¼ºÇÔ¤·¤¿¤¿¤á¡¢ÉßÃÏ³°¤Î·Ù»¡¼ÖÎ¾¤Î¶á¤¯¤ÇÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¤È¤Î¹ñ¶ÃÏÂÓ¤òÃæ¿´¤Ë¥Æ¥í»ö·ï¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½»þÅÀ¤ÇÈÈ¹ÔÀ¼ÌÀ¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢Á°Æü¤Ë¤ÏÎÙ¹ñ¥¤¥ó¥É¤Î¼óÅÔ¥Ë¥å¡¼¥Ç¥ê¡¼¤Ç¤â¼Ö¤¬ÇúÈ¯¤¹¤ë»ö·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´ØÏ¢¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£