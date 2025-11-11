¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡×ÃÎÇ°±ÑÏÂ¡¡ÆüÌîÍ§Êå¤Î¡Èºá¿¼¤¤¤³¤È¡É¤òË½Ïª¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤·¤²¼¤òÍú¤¯¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¡Ä¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÃÎÇ°±ÑÏÂ¤ÈÆüÌîÍ§Êå¤¬11Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç±Ç²è¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡¡¥®¥ë¥Æ¥£¡¦¥Ñ¥ë¥Õ¥§¡×¡Ê´ÆÆÄ¼Æºêµ®¹Ô¡¢28Æü¸ø³«¡Ë´°À®ÈäÏªÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡¥µ¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢ºÇ¶áºá¿¼¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¥È¡¼¥¯¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡£¤³¤ì¤¬»×¤ï¤Ì¡È¥Ð¥È¥ë¡É¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¡£ÃÎÇ°¤Ï¡Öº£Æü¸½¾ìÆþ¤Ã¤Æ¡¢³Ú²°¤Ç°áÁõÃåÂØ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ËÆüÌî·¯Æþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢»äÉþ¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤·¤²¼¤òÍú¤¤¤Æ¤Æ¡ÈÆüÌî¤¯¤ó¤Ã¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤·¤²¼¤òÍú¤¯¤Ê¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤è¤¯¸«¤¿¤é²¶¤³¤Î·¤²¼Á°¤Ë¤Ê¤¯¤·¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÆüÌî¤¬¸«³Ð¤¨¤Î¤¢¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡ÖÎ®¤ì¤Ç¡ÈÆüÌî¤¯¤ó¡¢¤¤ç¤¦¤Î·¤²¼²Ä°¦¤¤¤Ã¤¹¤Í¡É¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡È¤¢¡¼¤³¤ì¡©¤Ò¤Ç¤¬Ëº¤ì¤Æ¤¿¤ä¤Ä¡ª¡É¤Ã¤Æ¡×¤ÈÆüÌî¤¬Íú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¤Þ¤®¤ì¤â¤Ê¤¯ÃÎÇ°¤Î·¤²¼¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òË½Ïª¤·¡¢ÆüÌî¤Ï¡Ö²¶¤Îºá¤òË½Ïª¤¹¤ë¤Ê¡ª¡×¤ÈÂç¹²¤Æ¡£ÃÎÇ°¤Ï¡Ö²¶¤¬²È¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤ËËº¤ì¤Æ¤¤¤¿·¤²¼¤ò¤¢¤¿¤«¤â¼«Ê¬¤Î·¤²¼¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¸½¾ì¤ËÍú¤¤¤Æ¤¯¤ëÃË¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤È¡È¹ðÈ¯¡É¤·¡¢ÆüÌî¤Ï¡ÖÀöÂõ¤·¤¿¡ª2²ó¤¯¤é¤¤ÀöÂõ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÆæ¤ÎÊÛÌÀ¤ò¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢ÆüÌî¤ÏÀèÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿ÃÎÇ°½é¤Î½ñÀÒ¡Ö¤Ò¤Ç¤Î¤è¤ó¤Ê¡Á¤é¤¤¤Õ¡£¡×¤ÎÈ¯ÇäµÇ°°Ï¤ß¼èºà¤Ç¤Î°ìËë¤Ë¤â¤Î¿½¤·¤Æ±þ½·¡£¡Ö¡ÈÆüÌî¤¯¤ó¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¥«¥Ã¥È¤Ç³¤¥À¥¤¥Ö¤¹¤ë¥«¥Ã¥È¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤ó¤Í¡¼¤ï¡ª¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡ËÆ°²è¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ê¥À¥¤¥Ö¤¹¤ë¥«¥Ã¥È¡Ë¤¢¤Ã¤¿¡ª¤Ê¤ó¤Ç²¶¤¬¸«¤Æ¤Ê¤¤¤ÇÅ¬Åö¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç±é½Ð¤¹¤ë¤Î¡ª¡×¤È¹³µÄ¡£¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë2¿Í¤Ë¶¦±é¤Î¾±»Ê¹ÀÊ¿¤¬¡Ö³Ú²°¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ó¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤â2¿Í¤Î¡È¥Ð¥È¥ë¡É¤Ï¤ª¤µ¤Þ¤é¤º¡¢ÆüÌî¤Ï¡Ö¥¹¥ß¥Þ¥»¥ó¥¿¡¼Ê¬¤±¡Ê¼Õºá¡Ë¤·¤Æ¡©Çã¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢¡ØhiSTORY¡¡1¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡×¤È¼«¿È¤Î¼Ì¿¿½¸¤ÎPR¤òµá¤á¤¿¡£ºÆ¤Ó¾±»Ê¤¬¡ÖÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤è¡×¤È¤¿¤·¤Ê¤á¡Ö¤¹¤ß¤Þ¥»¥ó¥¿¡¼Ê¬¤±¡£¾±»Ê¹ÀÊ¿¼Ì¿¿½¸¡Ø¤À¤«¤é¡¢¤Ü¤¯¤Ï¡Ù¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤Î¾±»Ê¤Î¼Ì¿¿½¸¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£²ñ¾ì¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¡¢3¿Í¤Î¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤ÎÎÉ¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£