¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢º£¥ª¥Õ³ÍÆÀ1¹æ¤ÈÊÆÊóÆ»¡¡¡Ö¶½Ì£¿¼¤¤¡×¡ÖÃ¯¤À¡©¡×È¿±þÍÍ¡¹¡Ä3A¤ÇÂÇÎ¨.219¤Î26ºÐ
¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ø¥¤¥Þ¥óµ¼Ô¤¬ÊóÆ»
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¥¨¥ê¥¶¡¼¡¦¥¢¥ë¥Õ¥©¥ó¥¾Jr.Êá¼ê¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤È¡¢ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½£ÃÏ¸µ»æ¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Ý¥¹¥È¡×¤ÎÉÒÏÓµ¼Ô¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ø¥¤¥Þ¥ó»á¤¬10Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö11Æü¡Ë¤ËX¤ÇÊó¤¸¤¿¡£
¡¡26ºÐ¤Î¥¢¥ë¥Õ¥©¥ó¥¾Jr.¤Ï¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹»±²¼¤Ç8Ç¯´Ö¥×¥ì¡¼¡£º£µ¨¤Ï2A¤Ç57»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨.251¡¢3A¤Ç8»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨.219¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¿Ø¤ÏÀµÊá¼ê¥¹¥ß¥¹¡¢ÍË¾³ô¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤Î¤Û¤«¡¢¥í¡¼¥È¥Ù¥Ã¥È¤â½ªÈ×¤ËÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¡£°ìÊý¤Ç3A¤ÎÊá¼ê¿Ø¤¬¼êÇö¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥ª¥Õ¤Î³ÍÆÀÂè1¹æ¤ÎÊóÆ»¤Ë¡¢ÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤µ¤¢¡¢»Ï¤á¤è¤¦¡×¡Ö¶½Ì£¿¼¤¤¡×¡Ö¤³¤ìÃ¯¤À¡©¡×¡ÖÈà¤é¤Ï¤É¤ì¤À¤±¤Î¥Ø¥ë¥×¤¬É¬Í×¤Ê¤ó¤À!!¡×¡Ö¤Ç¤«¤¤¤¾¡ª¡×¡Ö3Ï¢ÇÆ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö2026Ç¯¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤ÎMVP¤À¡×¤Ê¤É¤ÈÍÍ¡¹¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
