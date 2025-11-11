ÆâÇîµ®¡¢¡Ø¿·Åìµþ¿å¾å·Ù»¡¡Ù¤Ç²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥¤È½é¶¦±é¡¡¡Ö¼«Á³¤È°ì½ï¤Ë¤ª¼Çµï¤ò¶¦Í¤Ç¤¤¿¡×
¡¡Ëè½µ²ÐÍË21»þ¤è¤ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤Îº´Æ£Î´ÂÀ¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø¿·Åìµþ¿å¾å·Ù»¡¡Ù¤ÎÂè6ÏÃ¤Ë¡¢ÆâÇîµ®¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§¡Ø¿·Åìµþ¿å¾å·Ù»¡¡Ù¡Ø²Ð¶ôÄ»¤ò¡¢¶ô¤¦¡Ù¡Ø¶ò¤«¼Ô¤Î¿ÈÊ¬¡Ù¡¡ºîÉÊ¤Ë¤ª¤±¤ë»³²¼Èþ·î¤Î¡ÈÍê¤â¤·¤µ¡É
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÏ¢¥É¥é»Ë¾å½é¤Î¡Ö¿å¾å·Ù»¡¡×¤òÂêºà¤Ë¤·¡¢º´Æ£±é¤¸¤ë·º»ö¤È¿å¾å·Ù»¡½ð¤Î¥Áー¥à¤¬¡¢Åìµþ¤Î³¤¤äÀî¤ò·ÙÈ÷Äú¤Ç¶î¤±½ä¤ê»ö·ï¤òÄÉ¤¦¡È¥Þ¥ê¥ó¡ß¥¯¥é¥¤¥à¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡É¡£Á¥¤ä³¤¤Î¥·ー¥ó¤òÂç¥¹¥±ー¥ë¤ÇÉÁ¤¡¢¥·ー¥Á¥§¥¤¥¹¤ä³¤¾å¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ù»¡¥É¥é¥Þ¤Î¾ï¼±¤òÄ¶¤¨¤¿ºîÉÊ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡11·î11Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âè6ÏÃ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Æâ¤¬±é¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¡Ö¥¼¥Í¥é¥ë¥Ï¥¦¥¸¥ó¥°¡×¤ÇÆ¯¤¯ÃË¡¦Àô·½¸ã¡£À¤´Ö¤Ç¡Ö¥Ïー¥Õ¥àー¥ó»¦¿Í»ö·ï¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÏ¢Â³»¦¿Í»ö·ï¤Ë´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¿ÍÊª¤È¤·¤Æ¡¢¿å¾å½ð¤Ç»ö¾ðÄ°¼è¤µ¤ì¤ë¡£º´Æ£±é¤¸¤ëÄöÂó¿¿¤¬¡¢ÅÄÊ¥¶Á¡Ê»³ºêÍµÂÀ¡Ë¤«¤é»ö·ï´Ø·¸¼Ô¤Î¾ðÊó¤òÆÀ¤¿¤È¤³¤í¤ÇÀô¤¬ÅÐ¾ì¡£Êì¤ÎÍ¾Ì¿¤òÃÎ¤ê¡¢ËÜÉô¤ØÌá¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬°ìÁØ¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤ÀèÁö¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤¿Æü²¼Éô½Ô¡Ê²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥¡Ë¤Ï¡¢Àô¤òÇ¤°ÕÆ±¹Ô¤Ç¿å¾å½ð¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤·»ö¾ðÄ°¼è¤ò»Ï¤á¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢»ö·ï²ò·è¤òµÞ¤®¤¿¤¤Æü²¼Éô¤È¡¢ÉÔËÜ°Õ¤ÊÍÍ»Ò¤ÎÀô¤¬ÂÐÖµ¤¹¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Æâ¤¬¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÀ©ºî¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø°ì½Ö¤ÎÉ÷¤Ë¤Ê¤ì¡Ù¡Ê2008Ç¯¡Ë°ÊÍè¡¢17Ç¯¤Ö¤ê¡£¤«¤Ä¤ÆNEWS¤È¤·¤Æ¶¦¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥¤È¤Ï¥É¥é¥Þ½é¶¦±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²ÃÆ£¤È¤Î¶¦±é¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆâ¤Ï¡Ö°ì½ï¤Ë¤ª¼Çµï¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯³Ú¤·¤á¤Þ¤·¤¿¡£¹ç´Ö¤ÇÀ¤´ÖÏÃ¤äÀÎÏÃ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢½ª»Ï¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¸½¾ì¤Ë¤¤¤ë»ö¤â¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¼«Á³¤È°ì½ï¤Ë¤ª¼Çµï¤ò¶¦Í¤Ç¤¤¿´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÆâÇîµ®¡ÊÀô·½¸ãÌò¡Ë¥³¥á¥ó¥È¡¦»ö·ï¤Î¸°¤ò°®¤ëÃË¡¦Àô·½¸ã¤ò±é¤¸¤Æ¤Î´¶ÁÛ¼«Ê¬¤Ç¤â¤«¤Ê¤ê²ø¤·¤¤Â¸ºß¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ªÏÃ¤ÎÃæ¤Ç¡¢Àô¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤¬»ö·ï¤Ë¤É¤¦´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡¢³§¤µ¤ó¤ÎÍ½ÁÛ¤òÎ¢ÀÚ¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
