¡Ø¿·Åìµþ¿å¾å·Ù»¡¡ÙÆâÇîµ®¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡¡NEWS²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥¤È¤Î¶¦±é¤Ë¡Ö°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯³Ú¤·¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÆâÇîµ®¤¬¡¢11Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó²Ð9¥É¥é¥Þ¡Ø¿·Åìµþ¿å¾å·Ù»¡¡Ù¡ÊËè½µ²ÐÍË¡¡¸å9¡§00¡Ë¤ÎÂè6ÏÃ¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º½Ð±é¤·¤¿¡£¤³¤Î²ó¤Ç´¬¤µ¯¤³¤ë»ö·ï¤Î¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¤òÇ®±é¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¼Ô¤Ç¤«¤Ä¤ÆÆ±¤¸¥°¥ë¡¼¥×¤Ë½êÂ°¤·¤¿NEWS¤Î²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥¤È¤Ï½é¶¦±é¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤ÎÅ¸³«¡ª¡Ä¤Ë¤é¤ß¤òÍø¤«¤»¹ç¤¦²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥¡õÆâÇîµ®
¡¡º£ºî¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Îº´Æ£Î´ÂÀ¤¬¼ç±é¡¢ÆüËÜ¤ÎÏ¢¥É¥é»Ë¾å½é¤Î¡Ö¿å¾å·Ù»¡¡×¤òÂêºà¤Ë¡¢º´Æ£±é¤¸¤ë·º»ö¤È¿å¾å·Ù»¡½ð¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¡¢Åìµþ¤Î³¤¤äÀî¤ò·ÙÈ÷Äú¤Ç¶î¤±½ä¤ê»ö·ï¤òÄÉ¤¦¡¢ÂçÇ÷ÎÏ¤Î¥Þ¥ê¥ó¡ß¥¯¥é¥¤¥à¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£
¡¡Æâ¤¬±é¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¡Ö¥¼¥Í¥é¥ë¥Ï¥¦¥¸¥ó¥°¡×¤ÇÆ¯¤¯ÃË¡¦Àô·½¸ã¡Ê¤¤¤º¤ß¡¦¤±¤¤¤´¡Ë¡£À¤´Ö¤Ç¡Ö¥Ï¡¼¥Õ¥à¡¼¥ó»¦¿Í»ö·ï¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÏ¢Â³»¦¿Í»ö·ï¤Ë´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¿ÍÊª¤È¤·¤Æ¡¢¿å¾å½ð¤Ç»ö¾ðÄ°¼è¤µ¤ì¤ë¡£º´Æ£Î´ÂÀ±é¤¸¤ëÄöÂó¿¿¤¬¡¢ÅÄÊ¥¶Á¡Ê»³ºêÍµÂÀ¡Ë¤«¤é»ö·ï´Ø·¸¼Ô¤Î¾ðÊó¤òÆÀ¤¿¤È¤³¤í¤ÇÀô¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡¡Êì¤ÎÍ¾Ì¿¤òÃÎ¤ê¡¢ËÜÉô¤ØÌá¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬°ìÁØ¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤ÀèÁö¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤¿Æü²¼Éô½Ô¡Ê²ÃÆ£¡Ë¤Ï¡¢Àô¤òÇ¤°ÕÆ±¹Ô¤Ç¿å¾å½ð¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤·»ö¾ðÄ°¼è¤ò»Ï¤á¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢»ö·ï²ò·è¤òµÞ¤®¤¿¤¤Æü²¼Éô¤È¡¢ÉÔËÜ°Õ¤ÊÍÍ»Ò¤ÎÀô¤¬ÂÐÖµ¡Ê¤¿¤¤¤¸¡Ë¤¹¤ë¡Ä¡£
¡¡Æâ¤Ï¡¢Æ±¶ÉÀ©ºî¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡Ø°ì½Ö¤ÎÉ÷¤Ë¤Ê¤ì¡Ù¡Ê2008Ç¯¡Ë°ÊÍè¡¢17Ç¯¤Ö¤ê¤Î½Ð±é¡£Æâ¤¬±é¤¸¤ëÀô·½¸ã¤ÏÍè½µ¤ÎÂè7ÏÃ¤Ç¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¢£ÆâÇîµ®¥³¥á¥ó¥È
¡½¡½»ö·ï¤Î¸°¤ò°®¤ëÃË¡¦Àô·½¸ã¤ò±é¤¸¤Æ¤Î´¶ÁÛ¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼«Ê¬¤Ç¤â¤«¤Ê¤ê²ø¤·¤¤Â¸ºß¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ªÏÃ¤ÎÃæ¤Ç¡¢Àô¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤¬»ö·ï¤Ë¤É¤¦´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡¢³§¤µ¤ó¤ÎÍ½ÁÛ¤òÎ¢ÀÚ¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥¤È¤Ï½é¶¦±é¤Çº£²óÆ±¤¸¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶¦±é¤µ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
°ì½ï¤Ë¤ª¼Çµï¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯³Ú¤·¤á¤Þ¤·¤¿¡£¹ç´Ö¤ÇÀ¤´ÖÏÃ¤äÀÎÏÃ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢½ª»Ï¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¸½¾ì¤Ë¤¤¤ë»ö¤â¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¼«Á³¤È°ì½ï¤Ë¤ª¼Çµï¤ò¶¦Í¤Ç¤¤¿´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤ÎÅ¸³«¡ª¡Ä¤Ë¤é¤ß¤òÍø¤«¤»¹ç¤¦²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥¡õÆâÇîµ®
¡¡º£ºî¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Îº´Æ£Î´ÂÀ¤¬¼ç±é¡¢ÆüËÜ¤ÎÏ¢¥É¥é»Ë¾å½é¤Î¡Ö¿å¾å·Ù»¡¡×¤òÂêºà¤Ë¡¢º´Æ£±é¤¸¤ë·º»ö¤È¿å¾å·Ù»¡½ð¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¡¢Åìµþ¤Î³¤¤äÀî¤ò·ÙÈ÷Äú¤Ç¶î¤±½ä¤ê»ö·ï¤òÄÉ¤¦¡¢ÂçÇ÷ÎÏ¤Î¥Þ¥ê¥ó¡ß¥¯¥é¥¤¥à¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£
¡¡Êì¤ÎÍ¾Ì¿¤òÃÎ¤ê¡¢ËÜÉô¤ØÌá¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬°ìÁØ¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤ÀèÁö¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤¿Æü²¼Éô½Ô¡Ê²ÃÆ£¡Ë¤Ï¡¢Àô¤òÇ¤°ÕÆ±¹Ô¤Ç¿å¾å½ð¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤·»ö¾ðÄ°¼è¤ò»Ï¤á¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢»ö·ï²ò·è¤òµÞ¤®¤¿¤¤Æü²¼Éô¤È¡¢ÉÔËÜ°Õ¤ÊÍÍ»Ò¤ÎÀô¤¬ÂÐÖµ¡Ê¤¿¤¤¤¸¡Ë¤¹¤ë¡Ä¡£
¡¡Æâ¤Ï¡¢Æ±¶ÉÀ©ºî¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡Ø°ì½Ö¤ÎÉ÷¤Ë¤Ê¤ì¡Ù¡Ê2008Ç¯¡Ë°ÊÍè¡¢17Ç¯¤Ö¤ê¤Î½Ð±é¡£Æâ¤¬±é¤¸¤ëÀô·½¸ã¤ÏÍè½µ¤ÎÂè7ÏÃ¤Ç¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¢£ÆâÇîµ®¥³¥á¥ó¥È
¡½¡½»ö·ï¤Î¸°¤ò°®¤ëÃË¡¦Àô·½¸ã¤ò±é¤¸¤Æ¤Î´¶ÁÛ¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼«Ê¬¤Ç¤â¤«¤Ê¤ê²ø¤·¤¤Â¸ºß¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ªÏÃ¤ÎÃæ¤Ç¡¢Àô¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤¬»ö·ï¤Ë¤É¤¦´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡¢³§¤µ¤ó¤ÎÍ½ÁÛ¤òÎ¢ÀÚ¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥¤È¤Ï½é¶¦±é¤Çº£²óÆ±¤¸¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶¦±é¤µ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
°ì½ï¤Ë¤ª¼Çµï¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯³Ú¤·¤á¤Þ¤·¤¿¡£¹ç´Ö¤ÇÀ¤´ÖÏÃ¤äÀÎÏÃ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢½ª»Ï¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¸½¾ì¤Ë¤¤¤ë»ö¤â¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¼«Á³¤È°ì½ï¤Ë¤ª¼Çµï¤ò¶¦Í¤Ç¤¤¿´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£