¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¥áー¥«ー¡Ö¥Æ¥¹¥é¡×¤ÎÈÎÇäÅ¹¤¬ËÌ³¤Æ»Æâ¤Ë½é¾åÎ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤ÎÉáµÚ¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¤Ê¤«¡¢Æ»Æâ¤Ç¤Ï´¨ÎäÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²ÝÂê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤É¤Î¤è¤¦¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ü¥Ç¥£¤Ë¡¢ÌµÂÌ¤ò¤½¤®Íî¤È¤·¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¼ÖÆâ¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¥áー¥«ー¡Ö¥Æ¥¹¥é¡×¤ÎºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
£±£±·î£±Æü¡¢Æ»Æâ½é¤È¤Ê¤ëÈÎÇäÅ¹¤¬¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Æ¥¹¥é¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¼ÖÆâ¤ÎÃæ±û¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤¿£±Ëç¤Î¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¤Ç¤Û¤ÜÁ´¤Æ¤ÎÁàºî¤¬´°·ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ÊµÈ²¬µ¼Ô¡Ë¡Ö¾è¤ê¹þ¤ó¤Çµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¥·¥Õ¥È¥ì¥Ðー¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¥â¥Ë¥¿ー¤ËÃíÌÜ¡£¼Ö¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤ò²¡¤·¤Æ¡¢¥Ô¥Ã¤È¡£¤³¤ì¤Ç¥É¥é¥¤¥Ö¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¥¢¥¯¥»¥ë¤òÆ§¤ó¤À¤È¤¤ÎÁö¤ê½Ð¤·¤â¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¤¦¤¨¡¢Áö¹ÔÃæ¤Î¥âー¥¿ー²»¤â¤â¤Á¤í¤óÀÅ¤«¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î¥Æ¥¹¥é¼Ö¤Ï¡¢ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤Î¤¿¤á¤ÎÀìÍÑ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç½¼ÅÅ¤·¤Þ¤¹¡£
´¨ÎäÃÏ¤Ç¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ÎÉé²Ù¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤ÉÉÔ¸þ¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤Ê¤«¡¢¥Æ¥¹¥é¤¬³«È¯¤·¤¿¥âー¥¿ー¤ÏÀÑÀã¤ä¶Ë´¨¤Î´Ä¶²¼¤Ç¤â²÷Å¬¤ÊÁö¹Ô¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥Æ¥¹¥é¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¡¶¶ËÜÍýÃÒ¼ÒÄ¹¡Ë¡Ö²æ¡¹ÆÈ¼«¤ÎÏ©Àþ¤ÇÀïÎ¬¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ºÇ¹â¤Î¼ý±×¡¦ºÇ¹â¤ÎÇä¤ê¾å¤²¡¦ºÇ¹â¤Î¥Ï¥Ã¥Ôー¤ò¥«¥¹¥¿¥Þー¤ËÍ¿¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
°ìÊý¡¢»¥ËÚ¤Ë¤Ï£²£°£²£´Ç¯¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿Â¾¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¥áー¥«ー¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñ¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯¡Ö£Â£Ù£Ä¡×¤Ï¡¢¥·¥§¥¢³ÈÂç¤òÁÀ¤¤ºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊµÈ²¬µ¼Ô¡Ë¡Ö£È£é¡¢£Â£Ù£Ä¡¢¥µ¥ó¥·¥§ー¥É¤ò³«¤±¤Æ¡×
£Á£É¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤Ê¤Éµ»½Ñ¤äÀÇ½¤¬¸þ¾å¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥â¥Ç¥ë¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¤Ï¤Ê¤ó¤È£²£°£°Ëü±ßÂæ¤È¡¢¥³¥¹¥È¥À¥¦¥ó¤Ç¤âº¹ÊÌ²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊBYD AUTO »¥ËÚÀ¾¡¡¹âÌÚÍ¥²Ú¤µ¤ó¡Ë¡Ö¤â¤È¤â¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¥áー¥«ー¤È¤·¤ÆÁÏ¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤¢¤ê¡¢°Â¤¯£Å£Ö¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¶¯¤ß¡×
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´¨ÎäÃÏ¤Î²ÝÂê¤Ë²Ã¤¨¡¢ÉáµÚ¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤½¼ÅÅ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ÏÆ»Æâ¤Ç¤ª¤è¤½£±£°£°£°¤«½ê¡£
Á´¹ñ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È½½Ê¬¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢£Â£Ù£Ä¤ÏÆüËÜ¤ÎµÞÂ®½¼ÅÅµ¬³Ê¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÆ»Æâ¤Ç¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊBYD AUTO »¥ËÚÀ¾¡¡¹âÌÚÍ¥²Ú¤µ¤ó¡Ë¡ÖËÌ³¤Æ»¤ÏÁ´¹ñÅª¤Ë¸«¤Æ£Å£Ö¤ÎÉáµÚ¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡££Â£Ù£Ä¤Î¾ì¹ç¤Ï¹ñ»º¤Î£Å£Ö¤ÈÆ±¤¸µ¬³Ê¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Â¾¼Ò¤ÎµÞÂ®½¼ÅÅ´ï¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡×
¸·¤·¤¤´¨¤µ¤È½¼ÅÅ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Î¿ô¤¬²ÝÂê¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡£
¤É¤Î¤è¤¦¤ËÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«º£¸å¤ÎÆ°¤¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£