¡Ú¤Þ¤ë¤¬¤á¥Ü¡¼¥È¡¡G1µþ¶Ë¾Þ¡ÛµÈÅÄ³ÈÏº¡¡¤³¤ÎÂç²ñ3Ç¯Ï¢Â³Í¥½Ð¡¡Íß½Ð¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤Þ¤ë¤¬¤á¤ÎG1¡Öµþ¶Ë¾Þ¡×¤Ï½àÍ¥3ÈÖ¾¡Éé¤ò½ª¤¨¡¢Í¥¾¡Àï¥á¥ó¥Ð¡¼6¿Í¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡½àÍ¥9R¤ò¥³¥ó¥Þ02¤ÇÆ¨¤²¤¿µÈÅÄ³ÈÏº¡Ê43¡á²¬»³¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Çµþ¶Ë¾Þ3Ç¯Ï¢Â³Í¥½Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤ë¤¬¤á¤Ï½é¤á¤ÆSG¤òÀ©¤·¤¿¿åÌÌ¡£¾¡Íø¤Î½÷¿À¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖËÜÅö¤ËÁêÀ¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£3Ç¯Ï¢Â³¤Ê¤é¡¢ÍèÇ¯¤â¥É¥ê¡¼¥à¤Ë¾è¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¡£¥ì¡¼¥¹¸å¤Ïµ¤¤¬Áá¤¤ÏÃ¤âÈô¤Ó½Ð¤¹¤Û¤ÉÄ¶¤´µ¡·ù¡£¡Ö¾Þ¶â¤¬¤Ç¤«¤¤¤Î¤Ç¡¢Íß¤Ï½Ð¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¤âÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¸½ºß¡¢¾Þ¶â¥é¥ó¥¯¤Ï26°Ì¡£Í¥¾¡¤¹¤ì¤Ð13°Ì¶áÊÕ¤Ë¥¸¥ã¥ó¥×¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£Â¤Ï¿½¤·Ê¬¤Ê¤·¡£¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¾¡ÉéÉþ¤¬Ìë¤Î¤Þ¤ë¤¬¤á¤Çµ±¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£