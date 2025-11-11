¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥¦¥ª¥Ã¥Á£¹¡×¡¢¶å½£¾ì½ê¤Ç¹â»Ô¼óÁê¤¬ÅÚÉ¶¤Ë¾å¤¬¤ì¤ë¤«¡©¤òÊóÆ»¡Ä£²£´Ç¯Á°¤ÏÂÀÅÄ¸µÉÜÃÎ»ö¤Î´õË¾¤ò¶¨²ñ¤¬Ç§¤á¤º
¡¡£±£±ÆüÊüÁ÷¤Î£Î£È£ËÊóÆ»ÈÖÁÈ¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥¦¥ª¥Ã¥Á£¹¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦¸á¸å£¹»þ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢½÷À½é¤ÎÁíÍýÂç¿Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬ÅÚÉ¶¤Ë¾å¤¬¤ì¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÂçÁêËÐ³¦¤ÎÂÐ±þ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê¤ÇÍ¥¾¡ÎÏ»Î¤Ø¤ÎÆâ³ÕÁíÍýÂç¿ÃÇÕ¼øÍ¿¤ÎºÝ¡¢½÷À¤¬ÅÚÉ¶¤Ë¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬ÅÁÅýÅª¤Ë¶Ø¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¹â»Ô¼óÁê¤ËÂÐ¤¹¤ëÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤ÎÂÐ±þ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊóÆ»¡£
¡¡£²£°£°£±Ç¯¤Ë¤ÏÅö»þ¤ÎÂçºåÉÜ¤ÎÂÀÅÄË¼¹¾ÃÎ»ö¤¬¡ÖÉÜÃÎ»ö¾Þ¤ò¼øÍ¿¤·¤¿¤¤¡×¤È´õË¾¤·¤¿¤â¤Î¤ÎÁêËÐ¶¨²ñÂ¦¤¬Ç§¤á¤º¡¢µÄÏÀ¤ò¸Æ¤ó¤À¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¡¢ÌÚ¸¶Ì´±Ë¼Ä¹´±¤¬²ñ¸«¤Ç¡Ö¹â»ÔÁíÍý¤ÏÆüËÜ¤ÎÁêËÐÊ¸²½¤ËÂÐ¤·¤Þ¤·¤Æ¤ÏÅÁÅýÊ¸²½¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤´°Õ¸þ¤ò¤ª»ý¤Á¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÁíÍý¤Î¤´°Õ¸þ¤òÆ§¤Þ¤¨¤Þ¤·¤Æ¡¢À¯ÉÜ¤È¤·¤Æ¤·¤«¤ë¤Ù¤ÂÐ±þ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿ÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤¿¡£