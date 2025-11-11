ÌîÂ¼èßºØ¡¡ÃçÂåÃ£Ìð¤µ¤óÄÉÅé¡ÖÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎºÇ¹â°Ì¤ò¸«¤»¤ÆÄº¤¤¤¿¡×¡¡40Ç¯Á°¡ÖÍð¡×¤Ç¶¦±é¤·¤Æ°ÊÍè¤ÎÃç
¡¡¶¸¸À»Õ¡¦ÌîÂ¼èßºØ¡Ê59¡Ë¤¬11Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£8Æü¤ËÇÙ±ê¤Î¤¿¤á»àµî¤·¤¿ÇÐÍ¥¤ÇÊ¸²½·®¾Ï¼õ¾Ï¼Ô¤ÎÃçÂåÃ£Ìð¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯92¡Ë¤òÄÉÅé¤·¤¿¡£
¡¡èßºØ¤Ï¡ÖÃçÂåÃ£Ìð¤µ¤ó¤Î¤´ÀÂµî¤ËºÝ¤·¤Þ¤·¤Æ¡×¤È½ñ¤»Ï¤á¡¢¡ÖÃçÂå¤µ¤ó¤È¤ÏÌó40Ç¯Á°¡¢¼ç±é¤µ¤ì¤¿¹õß·ÌÀ´ÆÆÄºîÉÊ¡ØÍð¡Ù¤Ë¡¢»ä¤¬±Ç²è½é½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¸Ê¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£Ç½ÌÌ¤ò°Õ¼±¤µ¤ì¤¿¥á¥¤¥¯¤Ë¡¢Ëè²ó3»þ´Ö¤òÈñ¤ä¤µ¤ì¤Æ»£±Æ¤ËÎ×¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ÖËÜÇ¯6·î22Æü¡¢ÃçÂå¤µ¤ó¤¬¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ç½ÅÐ±é·àÆ²¤Ç¤Î¡Ø´Î¤Ã¶Ì¤ª¤ÃÊì¤È»Ò¶¡¤¿¤Á¡Ù¤ÎÀé°¬³Ú¸ø±é¤òÇÒ¸«¤·¡¢³Ú²°¤Çµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤´°§»¢¤ò¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹¤¤Âæ»ì¤òÊª¤È¤â¤»¤º¡¢½Å¸ü¤ÇÊñÍÆÎÏ¤â¤¢¤ê¡¢¤«¤Ä·ÚÌ¯Þ¯Ã¦¤Ê°¦ÕÈ¤¢¤ë±éµ»¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¡¢¤½¤Î´ñÀ×¤Î¤è¤¦¤ÊÉñÂæ¤ËÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎºÇ¹â°Ì¤ò¸«¤»¤ÆÄº¤¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÍÁ³¤Îë¾Êó¤Ë°¥¿´¤ÎÇ°¤Ë´®¤¨¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÅÁÅý·ÝÇ½¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¤È¡¢ÃçÂå¤µ¤ó¤¬¸½Âå·à¤Î´ú¼ê¤È¤·¤ÆÉñÂæ¤ËÎ©¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢Ìò½ê¹»Ê¤µ¤ó¡¢¼ãÂ¼ËãÍ³Èþ¤µ¤ó¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿¤¯¤ÎÌò¼Ô¤ò°é¤Æ¤ÆÍè¤é¤ì¤¿¸ùÀÓ¤Ï¡¢ÆÃÉ®¤ËÃÍ¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤´Ì½Ê¡¤ò¿´¤è¤ê¤ªµ§¤ê¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£