¡ÚÆÃ½¸②¡Û¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÏÃÏ°è¤Ç°é¤Æ¤ë¡×Â¸Â³¤Î´íµ¡¡¡1Ëü±ß¤º¤Ä½Ð»ñ¡¡½»Ì±¤Ë¤è¤ëÌ±±Ä²½¤«¤é20Ç¯¡¡»³¤¢¤¤¤ÎÊÝ°é±à¡Ö»Ò°é¤Æ¤Î¥«¥¿¥Á¡×¡ÚÄ¹Ìî¡Û¡¡
ÈÓÅÄ»Ô¤ÎÆîÅìÉô¡¢Å·ÎµÀî¤ÎÅìÂ¦¤Ë¤¢¤ëÀéÂåÊÝ°é±à¡£0ºÐ¤«¤é5ºÐ»ù¤Þ¤Ç37¿Í¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
É¸¹â¤ª¤è¤½700¥áー¥È¥ë¤Î»³¤¢¤¤¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÀéÂåÃÏ¶è¤ÏÌÌÀÑ¤ÎÂçÈ¾¤ò¿¹ÎÓ¤¬Àê¤á¡¢¼«Á³¤òÀ¸¤«¤·¤¿ÊÝ°é¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤ÎÃªÅÄÉ´Áª¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢³¬ÃÊ¾õ¤ËÈþ¤·¤¤·Ê¿§¤¬¹¤¬¤ë¡Ö¤è¤³¤ÍÅÄ¤ó¤Ü¡×¡£
±à»ù¤¿¤Á¤Ï¤³¤ÎÃªÅÄ¤Ç¡¢ÃÏ°è¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¶µ¤ï¤ê¤Ê¤¬¤éÈÊ¤Ì¤ê¤«¤é¡¢ÅÄ¿¢¤¨¡¢°ð´¢¤ê¤Ë¡¢Ã¦¹ò¤Þ¤Ç¡¢¥³¥áºî¤ê¤âÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±à»ù
¡ÖËÍ¤ÏÂç¹©¤µ¤ó¤´¤Ã¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¡×
¡ÖÅ´Ë¤¤Ë¤â¤Ê¤ë¡×
ÌÚ¤äÍÕ¤Ã¤Ñ¤òÍ·¤ÓÆ»¶ñ¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤¬Æü¡¹¡¢À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±à»ù
¡Ö¸«¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤À¸¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×
ÃÏ°è¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬½àÈ÷¤ò¼êÅÁ¤Ã¤¿¥Ê¥á¥³¤ä¥·¥¤¥¿¥±¤â¼ý³Ï¡¢µë¿©¤Î¿©ºà¤È¤·¤Æ¤â³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â
¡Öµ´¤´¤Ã¤³¤È¤«Î¢»³¤ÇÍ·¤Ö¤Î¤È¤«³Ú¤·¤¤¤è¡×
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÊÀ¼¤¬¶Á¤¯¡¢ÊÝ°é±à¡£
¤·¤«¤·¡¢¤«¤Ä¤Æ¤³¤ÎÃÏ¶è¤Ç¤ÏÊÝ°é±à¤ÎÂ¸Â³¤¬´í¤Ö¤Þ¤ì¤ë»öÂÖ¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀéÂåÃÏ¶è¤Ë¤Ï¤â¤È¤â¤È2¤Ä¤Î¸øÎ©ÊÝ°é±à¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÀéÂåÊÝ°é±à¤ÈÀé±ÉÊÝ°é±à¡£
35Ç¯¤Û¤ÉÁ°¡£Ê¿À®¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤í¡¢2¤Ä¤ÎÊÝ°é±à¤Î±à»ù¤Ï¡¢80¿Í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢±à»ù¿ô¤¬¸º¾¯¤·2004Ç¯¤Ë¤ÏÈ¾Ê¬°Ê²¼¤Ë¡Ä¡£
¤³¤Á¤é¤Ï2005Ç¯Åö»þ¤ÎÀé±ÉÊÝ°é±à¡£±à»ù¤Ï¡¢¤ï¤º¤«6¿Í¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤Îº¢¡¢Àé±ÉÊÝ°é±à¤Ç¤Ï±à»ù¤Î¿ô¤¬¤Ò¤È·å¤ÎÇ¯¤¬Â³¤¡¢»Ô¤ÎÊä½õ¶â¤ÏÂÇ¤ÁÀÚ¤é¤ì¤ëÌÜÁ°¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡¢Â¸Â³¤Î´íµ¡¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î»þ¡¢½»Ì±¤¿¤Á¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ÊÝ°é¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤¤¤È¡¢»Ô¤Ë¤ÏÍê¤é¤Ê¤¤Æ»¤òÁªÂò¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÀéÂåÊÝ°é±à¤òËÜ±à¡¢Àé±ÉÊÝ°é±à¤òÊ¬±à¤È¤¹¤ë¡¢Ì±±Ä²½¤ò·èÃÇ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Åö»þ¡¢Ì±±Ä²½¤Ø¤ÎË¡¿ÍÀßÎ©¤Ë¤Ï1000Ëü±ß¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÃÏ¶è¤Î¤ª¤è¤½640À¤ÂÓ¤¹¤Ù¤Æ¤Ë1Ëü±ß¤º¤Ä¤Î½Ð»ñ¤òÊç¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÃÏ¶è¤Î½Ð¿È¼Ô¤Ë¤â¶¨ÎÏ¤òµá¤á¤ÆË¡¿Í¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
Íý»ö¤â½»Ì±¤¬Ì³¤á¤ë¤È¤¤¤¦¡¢Á´¹ñÅª¤Ë¤âÄÁ¤·¤¤½»Ì±¤Ë¤è¤ëÌ±±Ä²½¤Ç¤·¤¿¡£
ÀéÂåÊÝ°é±à ß·ÅÄÍµ»Ò±àÄ¹
¡Ö¤½¤ì¤³¤½Ç¯¶âÊë¤é¤·¤ÎÊý¤Þ¤Ç½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤òÌµÂÌ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡ÖÃÏ°è¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Ç°é¤Æ¤ë¡×¤³¤È¤òÍýÇ°¤Ë·Ç¤²¡¢¤è¤ê¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢0ºÐ¤«¤é¤ÎÌ¤Ëþ»ùÊÝ°é¤ä¡¢¸á¸å7»þ¤Þ¤Ç¤Î±äÄ¹ÊÝ°é¡¢³ØÆ¸ÊÝ°é¤Ê¤É¤â»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î¤ªÇ¯´ó¤ê¤Ë¤âÌÜ¤ò¸þ¤±¡¢2011Ç¯¤«¤é¤Ï¹âÎð¼ÔÊ¡»ã¥µー¥Ó¥¹¤â»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
±à»ù¤È¤ªÇ¯´ó¤ê¤¬¸òÎ®¤¹¤ë¾ì¤âÀÑ¶ËÅª¤ËÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±à»ù¤Î¿ô¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿Àé±ÉÊ¬±à¤Ïº£Ç¯4·î¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Ë¤è¤ëÏÃ¤·¹ç¤¤¤Î·ë²Ì¡¢ÀéÂåÊÝ°é±à¤ËÅý¹ç¡¢ÃÏ¶è¤ÎÊÝ°é±à¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¼«Á³¤òÀ¸¤«¤·¤¿´Ä¶¤äÊÝ¸î¼Ô¤Î¥Ëー¥º¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÊÝ°é¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¶á¤Ï¡¢ÊÌ¤ÎÃÏ¶è¤«¤éÄÌ¤¦±à»ù¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÝ¸î¼Ô
¡Ö¤ï¤¶¤ï¤¶Íè¤ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¤ª°ò·¡¤ê¤È¤«°ð´¢¤ê¤È¤«¤¿¤¯¤µ¤ó³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×
¤³¤ÎÆü¡¢±à»ù¤¿¤Á¤Ï¡¢µë¿©¤Î½àÈ÷¤ò¤ª¼êÅÁ¤¤¡£µë¿©¤Ë¤ÏÃÏ¸µ¤ÇºÎ¤ì¤¿ÌîºÚ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Î¿Í¤¿¤Á¤â¡¢¿©ºà¤òº¹¤·Æþ¤ì¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤ÎÆü¤Îµë¿©¤Ï¡¢±à»ù¤¿¤Á¤¬ÀÚ¤Ã¤¿ÌîºÚ¤ÈÎ¢»³¤Ç¼ý³Ï¤·¤¿¥Ê¥á¥³¤ä¥·¥¤¥¿¥±¤¬Æþ¤Ã¤¿¥¥Î¥³½Á¡£±à»ù¤¬¤è¤³¤ÍÅÄ¤ó¤Ü¤Ç°é¤Æ¤¿¥³¥á¤Ë¡¢Èª¤Ç¼ý³Ï¤·¤¿¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¤ò»È¤Ã¤¿¡¢¤´¤Ï¤ó¡£
ÃÏ¸µ¤Î·Ã¤ß¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£
±à»ù
¡Ö¤â¤¦¤´ÈÓ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤è¡×
ÀéÂåÊÝ°é±à ß·ÅÄÍµ»Ò±àÄ¹
¡Ö¸Þ´¶¤ò¥Õ¥ë¤Ë»È¤Ã¤Æ¸µµ¤¤ËÍ·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤·¡¢ÀéÂåÊÝ°é±à¤òÃÏ°è¤ÎÊý¤¬Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Ì±±Ä²½¤·¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÃÏ°è¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ¡¢Ì±±Ä²½¤«¤é20Ç¯¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡¢½»Ì±¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤°¤ó¤°¤ó¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£