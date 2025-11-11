µÇ°Æü¤¬¡È3ÈÖÌÜ¡É¤ËÂ¿¤¤11·î11Æü¡¡¡Ø¥Á¥ó¥¢¥Ê¥´¤ÎÆü¡Ù¡Ø¥Ù¡¼¥¹¤ÎÆü¡Ù¤Ê¤ÉÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµÇ°Æü¤ÏÌó3000·ï
¡È11·î11Æü¡É¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢²¿¤ÎÆü¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜµÇ°Æü¶¨²ñ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµÇ°Æü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£2025Ç¯11·î11Æü¸½ºß¡¢ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµÇ°Æü¤Ï¡ÈÌó3000·ï¡É
1983Ç¯¤«¤éµÇ°Æü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¸¦µæ¤ä¾ðÊó¤Î¼ý½¸¡¢¹Êó³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿ÆüËÜµÇ°Æü°Ñ°÷²ñ¤¬¡¢1991Ç¯4·î1Æü¤ËÀµ¼°¤ËÈ¯Â¤·¡¢³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¤¿¡ØÆüËÜµÇ°Æü¶¨²ñ¡Ù¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¡È¤Ò¤Êº×¤ê¡É¤ä¡È¼·Í¼¡É¤Ê¤É¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¹Ô»ö¤«¤é¡¢¶È³¦¤ä´ë¶È¤¬¤½¤ÎPR¸ú²Ì¤òÌÜÅª¤ËÀ©Äê¤·¤¿¤â¤Î¤Þ¤Ç¡¢1990Ç¯¤Î»þÅÀ¤ÇÌó2800¼ïÎà¤òÄ¶¤¨¤ëµÇ°Æü¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿µÇ°Æü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Áí¹çÅª¤Ë°·¤¦µ¡´Ø¡¦ÃÄÂÎ¤¬¤Ê¤¯¡¢¾ðÊó¤¬¸í¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¹¤¯°ìÈÌ¤Ë¿»Æ©¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤â¡£¤½¤³¤Ç¡¢µÇ°Æü¤ËÂÐ¤¹¤ë¿Í¡¹¤ÎÍý²ò¤È´Ø¿´¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¡¢2025Ç¯11·î11Æü¸½ºß¤Ç¤ÏÌó3000·ï¤ÎµÇ°Æü¤¬Ç§ÄêÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÆüËÜµÇ°Æü¶¨²ñÇ§Äê¤ÎµÇ°Æü¤¬°ìÈÖÂ¿¤¤Æü¤Ï¡©
ÆüËÜµÇ°Æü¶¨²ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯11·î11Æü¸½ºß¤ÇÇ§Äê¤·¤Æ¤¤¤ëµÇ°Æü¤¬°ìÈÖÂ¿¤¤Æü¤Ï¡È8·î8Æü¡É¤Î77·ï¡£¼¡¤¤¤Ç¡¢¡È10·î10Æü¡É¤Î71·ï¡¢¡È11·î11Æü¡É¤Î70·ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡È11¡É¤ÎµÇ°Æü¤¬Â¿¤¤ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜµÇ°Æü¶¨²ñ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡ÖËÀ¤Î·Á¤Ë¸«¤¨¤ë¤³¤È¤«¤éºÙÄ¹¤¤ËÀ¾õ¤Î¾¦ÉÊ¤Ê¤É¤ÎµÇ°Æü¤Ë¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¿äÂ¬¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢¡Ø¥Ý¥Ã¥¡¼&¥×¥ê¥Ã¥Ä¤ÎÆü¡Ù¤ä¡Ø¥ä¥ó¥ä¥ó¤Ä¤±¥Ü¡¼¤ÎÆü¡Ù¡¢¡Ø¥Ù¡¼¥¹¤ÎÆü¡Ù¤Ê¤É¤¬Ç§Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢SNS¤Ç¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÅê¹Æ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£µÇ°Æü¤ËÁª¤Ð¤ì¤ä¤¹¤¤Æü¤Ë¤Ï¡È¤¢¤ëÆÃÄ§¡É¤¬
Ç§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµÇ°ÆüTOP3¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Á´¤Æ·î¤ÈÆü¤¬Æ±¤¸¿ô»ú¤Î¡È¥¾¥íÌÜ¤ÎÆü¡É¤Ë¡£¤Ê¤¼¥¾¥íÌÜ¤ÎÆü¤¬µÇ°Æü¤ËÂ¿¤¯Áª¤Ð¤ì¤ë¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜµÇ°Æü¶¨²ñ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢³Ð¤¨¤ä¤¹¤¯¡¢¿ô»ú¤ÎÆÉ¤ß²ò¤Êý¤Ë¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¸ìÏ¤¹ç¤ï¤»¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¿ô»ú¤Î·Á¤¬À©Äê¤¹¤ëµÇ°Æü¤ÎÆÃÄ§¤òÉ½¤·¤ä¤¹¤¤¡×¤Ê¤É¤È¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â¤ÎÍýÍ³¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢8·î8Æü¤òµÇ°Æü¤Ë¤¹¤ëÍ³Íè¤ÇÂ¿¤¤¤Î¤Ï¡Ö¿ô»ú¤Î8¤ò²£¤Ë¤¹¤ë¤ÈÌµ¸Â¤Î¥Þ¡¼¥¯¡Ø¡ç¡Ê¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡¼¡Ë¡Ù¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ø½Û´Ä¤ä±Ê±ó¤Î¹¤¬¤ê¡Ù¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¤³¤ÎÍýÍ³¤«¤é¡¢¼ÂºÝ¤Ë¡ØÌ´¥±¡¼¥¤ÎÆü¡Ù¤ä¡ØÄ©¿Í¤ÎÆü¡Ù¡¢¡ØMOTHER¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ÎÆü¡Ù¤Ê¤É¤ÎµÇ°Æü¤¬Ç§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿ô»ú¤Î8¤Ï¡Ø¤Ï¤Á¡Ù¡Ø¤Ñ¤Á¡Ù¡Ø¤Ï¡Ù¡Ø¤Ñ¡Ù¡Ø¤Ï¤Ã¡Ù¡Ø¤ä¡Ù¡Ø¤ä¤Ã¡Ù¡Ø¤ä¤Ä¡Ù¡Ø¥¨¥¤¥È¡Ù¡Ø¥Ï¡¼¡Ù¤Ê¤É¤Î¸Æ¤ÓÊý¤¬¤¤¤¯¤Ä¤â¤¢¤ë¤¿¤á¸ìÏ¤¹ç¤ï¤»¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤ä¡¢¡Ö¥¯¥ë¥¯¥ë¤È½ä¤ë¤â¤Î¤ÎµÇ°Æü¤ËºÇÅ¬¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£