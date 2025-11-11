¿ûÃ«Âç²ð¥¢¥Ê¡¢¥×¥í¥ì¥¹¼Â¶·¤Ç¤â³èÌö¡Ä¹â»³Á±×¢¤¬ÄÉÅé¡Ö½çÄ´¤Ë²óÉü¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ä¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¡¤µ¤è¤Ê¤é¡×
¡¡2017Ç¯5·î¤Ë»î¹çÃæ¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤ÇÉé½ý¤·¡¢ðô¿ñ¡Ê¤±¤¤¤º¤¤¡Ë´°Á´Â»½ý¤ÇÆ®ÉÂÃæ¤Î¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¹â»³Á±×¢¡Ê59¡Ë¤¬11Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£8Æü¤Ë53ºÐ¤Ç»àµî¤·¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¿ûÃ«Âç²ð¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤òÄÉÅé¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¶É¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡¦¥Î¥¢Ãæ·Ñ¤Ç¼Â¶·¤òÃ´Åö¤·¡¢¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥Î¡¼¥Õ¥£¥¢¡¼¡×¤Î¹â»³¤äÂç¿¹Î´ÃË¤È¤ÎÍí¤ß¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¿ûÃ«¥¢¥Ê¡£
¡¡2003Ç¯¤Ë¤Ï¹â»³¤¬Åö»þÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤¿NWFÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂ¤Î¡È¥Î¥¢¥Þ¥Ã¥È¸ÂÄê¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥Ê¡¼¡É¤È¤·¤Æ¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤ê¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥ÁÀë¸À¤ä¥Ù¥ë¥È¼øÍ¿¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ë¾Êó¤ò¼õ¤±¡¢¹â»³¤ÏÇò¥¿¥¥·¡¼¥É»Ñ¤Î¡È¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥Ê¡¼¡É¿ûÃ«¥¢¥Ê¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥Ö¥í¥°¤ËÅê¹Æ¡£¡ÖTAKAYAMANIA¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç½çÄ´¤Ë²óÉü¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡×¤È¼«¿È¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖTAKAYAMANIA¡×¤ò¿ûÃ«¥¢¥Ê¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö»ÄÇ°¤Ç¤¹¡£¿ûÃ«¥µ¥ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¡¤µ¤è¤Ê¤é¡Ä¡×¤ÈÈá¤·¤ß¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¿ûÃ«¥¢¥Ê¤òÅé¤ó¤À¡£
¡¡¥Î¡¼¥Õ¥£¥¢¡¼¤ÎÂç¿¹¤â¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡Ö»î¹çÁ°¸å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ïº£¤âËº¤ì¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¿ûÃ«¤µ¤ó¡¢¶à¤ó¤Ç¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÉÅé¤·¤¿¡£