¡¡Åìµþ¡¦ÅòÅç¤Î¸Ä¼¼¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Å¹¤Ç¥¿¥¤¿Í¾¯½÷¡Ê12¡Ë¤¬°ãË¡¤ËÆ¯¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»ö·ï¤ò½ä¤ê¡¢¥¿¥¤·Ù»¡´´Éô¤¬11Æü¤ËÍèÆü¤·¤Æ·Ù»¡Ä£´´Éô¤ÈÌÌ²ñ¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£·Ù»ëÄ£¤¬ÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¿Í¿È¼è°ú»ö·ï¤ÎÁ´ÍÆ²òÌÀ¤Ë¸þ¤±¤Æ°Õ¸«¸ò´¹¤·¤¿¡£¥¿¥¤·Ù»¡¤Ï12Æü¤Ë·Ù»ëÄ£´´Éô¤È¤âÌÌ²ñ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¡£
¡¡·Ù»ëÄ£¤Ï4Æü¤ËÏ«Æ¯´ð½àË¡¡ÊºÇÄãÇ¯Îð¡Ë°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢Å¹¤Î·Ð±Ä¼Ô¤ÎÃË¤òÂáÊá¡£·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾¯½÷¤Ï6·îËö¤ËÊì¿Æ¤ÈÍèÆü¤·¡¢ÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤µ¤ì¤ÆÀÅª¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë½¾»ö¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£