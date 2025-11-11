ÍøÍÑ¼Ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Ú¥¢¥í¡¼¥ó¡×ÍøÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤Ï²¿¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¡©¡ÚÀìÌç²È¤¬²òÀâ¡Û
¿·ÃÛÊ¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î²Á³Ê¤¬¹âÆ¤¹¤ëÃæ¡¢É×ÉØ¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤à¡Ö¥Ú¥¢¥í¡¼¥ó¡×¤ÎÍøÍÑ¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¤ÎºÇ¿·Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó·ÀÌó·ÁÂÖ¤Î¤¦¤Á¥Ú¥¢¥í¡¼¥ó¤¬Á´ÂÎ¤ÎÌó4³ä¡Ê37¡ó¡Ë¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ú¥¢¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤àºÝ¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¥ê¥¹¥¯¤ÈÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½»Âð¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î»³²¼ ÏÂÇ·»á¤Ë»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢§¥Ú¥¢¥í¡¼¥ó¤È¤Ï¡©
¥Ú¥¢¥í¡¼¥ó¤È¤Ï¡¢É×ÉØ¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¼çºÄÌ³¼Ô¤È¤·¤Æ½»Âð¥í¡¼¥ó¤ò·ÀÌó¤·¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¥í¡¼¥ó¤ËÂÐ¤·¤ÆÏ¢ÂÓÊÝ¾Ú¿Í¤È¤Ê¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£É×ÉØ¤ÇÊÌ¡¹¤Î¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤à¤¿¤á¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÃ±ÆÈ¥í¡¼¥ó¤è¤ê¼ÚÆþÁí³Û¤òÁý¤ä¤»¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ê¥¹¥¯È¯À¸»þ¤ÏÉ×ÉØ¤¬Æ±»þ¤ËºÄÌ³¤òÉé¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
É×ÉØ¤Î¤É¤Á¤é¤«¤ËËü¤¬°ì¤Î¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¥ê¥¹¥¯¤Ï2¿ÍÊ¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Î¥º§¡¢ÉÂµ¤¡¢¼º¶È¤Ê¤É¡¢¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤±¤ë¥ê¥¹¥¯¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¡£¥Ú¥¢¥í¡¼¥ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÉ×ÉØ¤Ç2ÇÜ¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢ÆÃ¤Ë¼ã¤¤¥«¥Ã¥×¥ë¤ÎÊý¤Ï¿µ½Å¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¥Ú¥¢¥í¡¼¥ó¤¬¥ê¥¹¥¯¤ò2ÇÜ¤Ë¤¹¤ëºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢É×ÉØ¤Î¤É¤Á¤é¤«°ìÊý¤Ë²¿¤«¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿Â¦¤¬¼«Ê¬¤Î¥í¡¼¥ó¤È¡¢Áê¼ê¤Î¥í¡¼¥ó¤Î¡ÖÏ¢ÂÓÊÝ¾Ú¿Í¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¤ÎÎ¾Êý¤òÉé¤¦ÅÀ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢É×¤¬ÉÂµ¤¤ä»ö¸Î¤ÇÆ¯¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
É×¤Î¼ýÆþ¤¬ÅÓÀä¤¨¡¢É×¤Î¥í¡¼¥ó¤ÎÊÖºÑ¤¬ÂÚ¤ë
¢
ºÊ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¼ýÆþ¤«¤é¼«Ê¬¤Î¥í¡¼¥ó¤ÎÊÖºÑ¤òÂ³¤±¤ë
¢
ºÊ¤Ï¡¢É×¤Î¥í¡¼¥ó¤ÎÏ¢ÂÓÊÝ¾Ú¿Í¤È¤·¤Æ¡¢É×¤ÎÊÖºÑÊ¬¤â¸ªÂå¤ï¤ê¤¹¤ëµÁÌ³¤¬À¸¤¸¤ë
¤Ä¤Þ¤ê¡¢ºÊ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¥í¡¼¥ó¡×¤È¡ÖÉ×¤Î¥í¡¼¥ó¡×¤ÎÎ¾Êý¤ò¡¢1¿Í¤ÇÊÖºÑ¤·Â³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡¢¶Ë¤á¤Æ´íµ¡Åª¤Ê¾õ¶·¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢Ç¯¼ý¤Î¹â¤¤¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¥«¥Ã¥×¥ë¡×¤Ë¤è¤ë¥Ú¥¢¥í¡¼¥ó¤¬Áý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¥ê¥¹¥¯¤ËÂÐ¤¹¤ë½½Ê¬¤Ê·×²è¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»ä¤Ï´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡ÊÊÔ½¸ÉôÊäÂ¡Ë
ÃÄÂÎ¿®ÍÑÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¡ÊÃÄ¿®¡Ë¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢·ÀÌó¼Ô¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¹âÅÙ¾ã³²¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¿Í¡ÊºÄÌ³¼Ô¡Ë¤Î¥í¡¼¥ó¤ÏÊÝ¸±¤Ç´°ºÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¥Ú¥¢¥í¡¼¥ó¤ÏÉ×ÉØ¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÊÌ¤Î·ÀÌó¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢°ìÊý¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¤â¤¦°ìÊý¤Î¥í¡¼¥ó¤Ï»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Î¥º§¤ä¼º¶È¡¢¼ýÆþ¸º¤Ê¤É¤ÎÀ¸³è¥ê¥¹¥¯¤ÏÃÄ¿®¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¶áÇ¯¤Ç¤ÏÉ×ÉØ¤É¤Á¤é¤«¤ËËü°ì¤Î¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿ÇÛ¶ö¼Ô¤Î¥í¡¼¥ó¤â´°ºÑ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Ú¥¢¥í¡¼¥óÃÄ¿®¡×¤ò°·¤¦¶âÍ»µ¡´Ø¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ÍøÍÑ¤Ë¤Ï¾ò·ï¤¬¤¢¤ê¡¢ÊÝ¸±ÎÁ¡Ê¤Þ¤¿¤Ï¶âÍø¾å¾è¤»¡Ë¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤¿¤á¡¢ÆâÍÆ¤ò¤è¤¯³ÎÇ§¤·¤¿¾å¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ëü¤¬°ì¤Î»öÂÖ¤ËÈ÷¤¨¡¢»ä¤ÏÉ¬¤º¡Ö¼«¸Ê»ñ¶â¤ò20¡ó°Ê¾åÍÑ°Õ¤¹¤ë¡×¤è¤¦¶¯¤¯¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«¸Ê»ñ¶â¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¡¢ÇäµÑ¤·¤Æ¤â¥í¡¼¥ó¤¬»Ä¤ë¡È¥ª¡¼¥Ð¡¼¥í¡¼¥ó¡É¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡¢ºÄÌ³À°Íý¤ä¼«¸ÊÇË»º¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¿ÍÀ¸¤òº¸±¦¤¹¤ë»öÂÖ¤Ë´Ù¤ê¤Þ¤¹¡£½»Âð²Á³Ê¤¬5Ç¯¤Ç20¡ó²¼¤¬¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢20¡ó¤ÎÆ¬¶â¡Ê¼«¸Ê»ñ¶â¡Ë¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤ÐÇäµÑ¤Ç¥í¡¼¥ó»Ä¹â¤ò¥¼¥í¤Ë¤Ç¤¤ë¨¡¨¡¤³¤ì¤¬20¡ó¤Îº¬µò¤Ç¤¹¡£
¥Ú¥¢¥í¡¼¥ó¤Ï¿µ½Å¤Ê·×²è¤Î¾å¤ËÀ®¤êÎ©¤Æ¤Ð¡¢²ÈÂ²¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤ëÍ¸ú¤Ê¼êÃÊ¡£¼Ú¤ê¤ëÁ°¤Ë¡¢É×ÉØ¤Ç¡È¤â¤·¤â¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡Ä»³²¼ ÏÂÇ·»á¡Ê½»Âð¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¿·Ê¹¡¦»¨»ï¡¦Ã±¹ÔËÜ¡¦¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ç¤Î¼¹É®¡¦¼èºà¡¢¥»¥ß¥Ê¡¼¹Ö±é¡¢¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÆ°¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤è¤¯¤ï¤«¤ëÉÔÆ°»º¶È³¦¡Ù¡Ø¡Ö²È¤òÇã¤¦¡£¡×¤½¤ÎÁ°¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤³¤È¡Ù¡Ê¤¤¤º¤ì¤âÆüËÜ¼Â¶È½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¹ØÆþ ¥È¥¯¤¹¤ë»ñ¶â¥×¥é¥ó¤ÈÀÇ¶âÂÐºö¡Ù¡Ê³Ø¸¦¥×¥é¥¹¡Ë¡¢¡Ø2017-2018Ç¯ÅÙÈÇ ½»Âð¥í¡¼¥óÁêÃÌ¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯¡Ù¡Ê¶áÂå¥»¡¼¥ë¥¹¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡£
(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)
