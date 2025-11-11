ºå¿À¡¦¶áËÜ¡Ö¤â¤¦°ìÅÙÍ¥¾¡¤Î´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¤¿¤¤¡×FA¸¢¤ò¹Ô»È¤»¤º¤Ë»ÄÎ±¡ª
¡¡ºå¿À¤Ï11Æü¡¢¶áËÜ¸÷»ÊÁª¼ê¤¬FA¸¢¤ò¹Ô»È¤»¤º¡¢ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ë»ÄÎ±¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¶áËÜ¤ÏµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¤¹¤´¤¯±ï¤Î¤¢¤ëµåÃÄ¤Ç¤¹¤·¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Î¤¢¤Î´¿À¼¤ÎÃæ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤ËÂå¤ï¤ë¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤Þ¤¿Í¥¾¡¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¡¢µåÃÄ¤Ë·È¤ï¤ëÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤È¤â¤¦°ìÅÙÍ¥¾¡¤Î´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÍèµ¨¤âÎ×¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¶áËÜ¤Ï18Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Çºå¿À¤ËÆþÃÄ¡£1Ç¯ÌÜ¤Î19Ç¯¤«¤é¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÄÏ¤ß¡¢6ÅÙ¤ÎÅðÎÝ²¦¡¢21Ç¯¤ËºÇÂ¿°ÂÂÇ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÉÔÆ°¤Î¡Ø1ÈÖ¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¡Ù¤À¡£º£µ¨¤â140»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¡¢ÂÇÎ¨.279¡¢3ËÜÎÝÂÇ¡¢34ÂÇÅÀ¡¢32ÅðÎÝ¤Çºå¿À¤Î2Ç¯¤Ö¤ê¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£