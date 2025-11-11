¥Õ¥¡¥¤¥¶¡¼¡¢¡ÖÂ¿È¯À¹ü¿ñ¼ð¡×¥±¥¢¥é¡¼¤Î°Õ¼±Ä´ºº·ë²Ì¤òÈ¯É½¡¡ÌÜ±£¤·¤·¤¿Åö»ö¼ÔÆ±»Î¤¬ËÜ²»¤ÇÏÃ¤¹´ë²è¤â¼Â»Ü
ÊÆÀ½Ìô²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥¤¥¶¡¼¤¬2025Ç¯11·î10Æü¡¢·ì±Õ¤¬¤ó¤Î°ì¼ï¤Ç¤¢¤ë¡ÖÂ¿È¯À¹ü¿ñ¼ð¡×¤Î´µ¼Ô¤ò»Ù¤¨¤ë²ÈÂ²¤äÍ§¿Í500¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿°Õ¼±Ä´ºº¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ìó6³ä¤¬´µ¼Ô¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¡ÖÍý²ò¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Ï´¶¤¸¤é¤ì¤º¡¢¼êÃµ¤ê¤Ç¥±¥¢¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤Ê¤É¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Æ±Æü¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆÃÊÌ´ë²è¤Ç¤Ï¡¢·ì±Õ¼À´µÀìÌç¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Î±¡Ä¹¤È¡¢Â¿È¯À¹ü¿ñ¼ð¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢ÃÄÂÎ¤ÎÂåÉ½¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¹Ö±é¡¦È¯É½¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥¤¥Þ¥¹¥¯¤Ç»ë³¦¤òÊÄ¤¶¤·¤ÆÂÐÏÃ¤¹¤ë¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¡¦¥È¡¼¥¯¡×¤â¼Â»Ü¤·¡¢Åö»ö¼ÔÆ±»Î¤¬¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£
¥±¥¢¥é¡¼¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¡¢ÉÂµ¤¤Ø¤ÎÍý²ò¤¬ÉÔ½½Ê¬¤Ê¤Þ¤Þ¥±¥¢³«»Ï
¥Õ¥¡¥¤¥¶¡¼¤Î°Õ¼±Ä´ºº¤Ï¡¢25Ç¯4·î21Æü¡Á25Ç¯5·î6Æü¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¼Â»Ü¡£Â¿È¯À¹ü¿ñ¼ð¤Î´µ¼Ô¤È¸òÎ®¤¬¤¢¤ë¡Ö¥±¥¢¥é¡¼¡×500¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¡£
¥±¥¢¥é¡¼¤È¤Ï¡¢¿´¤äÂÎ¤ËÉÔÄ´¤¬¤¢¤ë¿Í¤Î²ð¸î¡¦´ÇÉÂ¡¦À¤ÏÃ¡¦µ¤¤Å¤«¤¤¤Ê¤É¤òÌµ½þ¤Ç¹Ô¤¦²ÈÂ²¤ä¿ÆÀÌ¡¢Í§¿Í¤Ê¤É¤ò»Ø¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¾åµ¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¿¦¶È¤È¤·¤Æ¥±¥¢¤òÄó¶¡¤¹¤ë²ð¸îÊ¡»ã»Î¤ä´Ç¸î»Õ¤Ê¤É¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý¤«¤é½ü³°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
11·î10Æü¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤Ç¤Ï¡¢Â¿È¯À¹ü¿ñ¼ð¤Î´µ¼Ô¤È¡Ö²ÈÂ²¡¦¿ÆÂ²¡×¤Î´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï67.8¡ó¡Ê339¿Í¡Ë¡£Í§¿Í¤äÎø¿Í¤Ê¤É¤Î¡Ö¿Æ¤·¤¤ÃÎ¿Í¡×¤Ë¤¢¤¿¤ë¤Î¤Ï16.0¡ó¡Ê80¿Í¡Ë¡¢¶á½ê¤Î¿Í¤Ê¤É¡ÖÃÎ¿Í¡×¤Ï16.2¡ó¡Ê81¿Í¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥±¥¢¥é¡¼¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¡Ê53.4¡ó¡Ë¤¬¡¢´µ¼Ô¤ÎÉÂÌ¾¤òÊ¹¤¤¤Æ¡ÖÂ¿È¯À¹ü¿ñ¼ð¤Ã¤Æ²¿¡©¤É¤ó¤ÊÉÂµ¤¡©¡×¤È»×¤Ã¤¿¤È²óÅú¤·¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥¤¥¶¡¼¤Ï¡Ö¼À´µ¤Ø¤ÎÍý²ò¤¬ÉÔ½½Ê¬¤Ê¤Þ¤Þ¥±¥¢¤¬»Ï¤Þ¤ë¼Â¾ð¡×¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥±¥¢¥é¡¼¤Î63.0¡ó¡Ê313¿Í¡Ë¤¬¡¢´µ¼Ô¤Îµ¤»ý¤Á¤äË¾¤ß¤ò¡Ö¡ÊÁ´¤¯¡¿¤¢¤Þ¤ê¡ËÍý²ò¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¤É¤Á¤é¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÌóÈ¾¿ô¡Ê49.8¡ó¡Ë¤¬¡¢´µ¼Ô¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ç²¿¤é¤«¤ÎÉéÃ´¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¼Â¾ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ÎºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÀº¿ÀÅª¤ÊÉéÃ´¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê34.2¡ó¡Ë¤È¤·¡¢¥Õ¥¡¥¤¥¶¡¼¤Ï¡Ö¥±¥¢¥é¡¼Â¦¤Î¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤ÎÉ¬Í×À¡×¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÂ¿È¯À¹ü¿ñ¼ð¡×¤È¤Ï²¿¤«¡©
¤½¤â¤½¤â¡ÖÂ¿È¯À¹ü¿ñ¼ð¡×¤È¤Ï²¿¤«¡£
·ì±Õ¼À´µÀìÌç¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Î¡Ö¥ê¥¬¡¼¥ì·ì±ÕÆâ²ÊÂÀÅÄ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡¦¿´ºØ¶¶¡×¤ÎÂÀÅÄ·ò²ð±¡Ä¹¤Ï10Æü¡¢ÉÂ¸¶¶Ý¤òÅÝ¤¹¤¿¤á¤Î¹³ÂÎ¤òºî¤ë·Á¼ÁºÙË¦¤¬¤¬¤ó²½¤¹¤ëÉÂµ¤¤À¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£¹ü¤ÎÄË¤ß¤ä¿Õ¾ã³²¡¢ÉÏ·ì¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÂÀÅÄ»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Â¿¤¯¤Î¿·Ìô¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤È¤ÇÀ¸Â¸´ü´Ö¤ÏÂçÉý¤Ë¿¤Ó¤¿¤â¤Î¤Î¡¢´°¼£¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢À¸³¶¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÄÌ±¡¤ä¼£ÎÅ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö¹ñÌ±¤Î2¿Í¤Ë1¿Í¤¬¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤ë»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤¬¤ó´µ¼Ô¤È¥±¥¢¥é¡¼¤ÎÎÉ¤¤´Ø·¸¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢º£¸å¤Þ¤¹¤Þ¤¹½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Þ¤¿¡¢Â¿È¯À¹ü¿ñ¼ð¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢ÃÄÂÎ¡ÖÆüËÜ¹ü¿ñ¼ð´µ¼Ô¤Î²ñ¡×¤Î¾å¹Ã¶³»ÒÂåÉ½¤â¡¢¼«¿È¤Î·Ð¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö´µ¼Ô¤ä¥±¥¢¥é¡¼¤Ø¤ÎÍý²ò¤¬¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤Ç¤â¤Ã¤È¾úÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¾å¹Ã»á¤ÎÉã¿Æ¤Ï1999Ç¯¤Ë¡ÖÂ¿È¯À¹ü¿ñ¼ð¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢¾å¹Ã»á¤Ï²ñ¼Ò¤òÂà¿¦¤·¤Æ»Ù¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£Àè½Ò¤Î¡ÖÆüËÜ¹ü¿ñ¼ð´µ¼Ô¤Î²ñ¡×¤ËÆþ²ñ¤·¤¿¤Î¤ÏÍâ2000Ç¯¡£05Ç¯¤ËÉã¿Æ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤âÆ±²ñ¤Î³èÆ°¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¾å¹Ã»á¤Ï¡¢³èÆ°¤òÂ³¤±¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö³¤³°¤Ç¤Ï»È¤¨¤ë¤Î¤ËÆüËÜ¤Ç¤Ï»È¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥É¥é¥Ã¥°¡¦¥é¥°¤ò²ò¾Ã¤·¤¿¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢»ä¤Î¤è¤¦¤Ê´µ¼Ô¤Î²ÈÂ²¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¾ðÊó¤¬¤¢¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÆ±¤¸Î©¾ì¤Î¿Í¤ÈÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤ò¤Á¤ã¤ó¤Èºî¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¥É¥é¥Ã¥¯¡¦¥é¥°¤È¤Ï¡¢³¤³°¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌô¤¬¹ñÆâ¤Ç¾µÇ§¤µ¤ì¤Æ»È¤ï¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Î»þ´Öº¹¤ò»Ø¤¹¡£
¡Ö¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¡¦¥È¡¼¥¯¡×¤ÇÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿¡Ö»þ´Ö¼´¤Î°ã¤¤¡×
ÂÀÅÄ»á¤È¾å¹Ã»á¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¸å¡¢Â¿È¯À¹ü¿ñ¼ð¤Î´µ¼Ô¤È¡¢¥±¥¢¥é¡¼¡¢°åÎÅ¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥ï¡¼¥«¡¼¤¬¥¢¥¤¥Þ¥¹¥¯¤ÇÌÜ±£¤·¤ò¤·¤ÆÂÐÏÃ¤¹¤ë¡Ö¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¡¦¥È¡¼¥¯¡×¤ò¼Â»Ü¡£¤³¤Î¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢°Õ¼±Ä´ºº¤Î·ë²Ì¤ò¿¼·¡¤ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Àè½Ò¤·¤¿»°¼Ô¤¬ÉáÃÊ¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¸À¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤òÏÃ¤¹¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£
µ¼Ô¤â°ìÉô¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò»ë»¡¡£¤½¤ÎÂÐÏÃ¤ÇÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥±¥¢¥é¡¼¤È´µ¼Ô¤Î¡Ö»þ´Ö¼´¤Î°ã¤¤¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¥±¥¢¥é¡¼¤È¤·¤ÆºÊ¤ò»Ù¤¨¤ëÃËÀ¤Ï¡¢ºÊ¤¬ºÇÀèÃ¼¤Î¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö»×¤ï¤ÌÅ¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Î¿´¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÄ¹´üÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤À¤¬ºÊ¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Þ½çÄ´¤À¤«¤é¼ê¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤Ç¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
ÃËÀ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤ÈºÊ¤Î»þ´Ö¼´¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£ºÊ¤Ï¡¢»×¤ï¤ÌÅ¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¹Í¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖºÊ¤Ï10Ç¯¡¢20Ç¯¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢Â¸µ¤Î5Ç¯¤òÌ©ÅÙ¤ÎÇ»¤¤¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉÂµ¤¤ÎÍÌµ¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤Ï½ª¤ï¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÂÎ¤¬¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤Ë³Ú¤·¤Þ¤Ê¤¯¤Á¤ãÂ»¤À¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×½ªÎ»¸å¡¢¤³¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Ï¡¢Àè½Ò¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤¹¤ì°ã¤¤¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¡¢¤¤Á¤ó¤ÈÏÃ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤¹¤ì°ã¤¤¤òÇ§¼±¤·¡¢´Ø·¸¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È¡¢º£Æü²þ¤á¤Æµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥¡¥¤¥¶¡¼¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô¤Î·ì±Õ¤¬¤ó¥Á¡¼¥à¡¦¿ÜËá¿¸ºî»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Æ±¼Ò¤¬º£²ó¡¢¡Ö¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¡¦¥È¡¼¥¯¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö´µ¼Ô¤Î¤Û¤«¡¢¥±¥¢¥é¡¼¤Ø¤ÎÍý²ò¤òÁ´ÂÎ¤Ç¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È»×¤¤¡¢³«ºÅ¤·¤¿¡×¤È·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¡¢º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¼¡¤Ë²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£